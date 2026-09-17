Messi lập cột mốc đặc biệt trong ngày Inter Miami vô địch Siêu cúp Bắc Mỹ

Sáng 17/9, Inter Miami có cuộc đọ sức với Cruz Azul tại Nu Stadium trong trận tranh Campeones Cup 2026 (Siêu cúp Bắc Mỹ). Đây là màn so tài giữa nhà vô địch MLS Cup và đại diện của Liga MX.

Inter Miami vô địch Siêu cúp Bắc Mỹ 2026. (Ảnh: IM).

Đúng với tính chất của trận tranh chức vô địch, hai đội nhập cuộc khá thận trọng. Cruz Azul giữ cự ly đội hình thấp, trong khi Inter Miami kiểm soát bóng và chờ khoảng trống để tổ chức tấn công.

Chính vì vậy, trong khoảng nửa đầu hiệp một, trận đấu diễn ra với tốc độ khá chậm và không bên nào tạo ra được khác biệt trước khung thành đối phương.

Phải đến phút 24, người hâm mộ mới được chứng kiến bàn mở tỷ số. Từ tình huống triển khai bên cánh phải, Luis Suarez đưa bóng vào khu vực cấm địa. Messi chọn thời điểm băng lên hợp lý, vượt qua sự theo kèm của Willer Ditta rồi bật cao đánh đầu đưa bóng vào lưới Cruz Azul.

Tìm được bàn mở tỷ số, các cầu thủ Inter Miami chơi chủ động hơn và liên tục tạo ra sóng gió trước khung thành Cruz Azul.

Messi chọc khe để Suarez thoát xuống đối mặt Kevin Mier trong tư thế thuận lợi. Tiền đạo người Uruguay thực hiện pha tâng bóng qua đầu thủ môn Cruz Azul, nhưng Ditta kịp lùi về phá bóng ngay trước vạch vôi.

Bên phần sân đối diện, Cruz Azul cố gắng đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ nhưng gặp khó trước hàng phòng ngự thi đấu chặt chẽ của đội chủ nhà. Đại diện Mexico có thời điểm kiểm soát bóng tốt hơn, song các pha xử lý ở khu vực cuối sân lại thiếu sự chính xác cần thiết.

Sang hiệp hai, Cruz Azul tăng tốc và đưa thêm nhân sự tấn công vào sân. Nhưng khi đang loay hoay chưa tìm được đường vào khung thành đối phương, lưới của họ đã phải rung lên thêm một lần nữa.

Tuy nhiên, bàn thắng của Messi lần này không được công nhận vì trọng tài xác định trước đó anh đã rơi vào thế việt vị.

Phút 81, Inter Miami được hưởng quả đá phạt góc, Messi thực hiện quả tạt chuẩn xác vào vòng cấm để Casemiro bật cao đánh đầu tung lưới Cruz Azul, nâng tỷ số lên 2-0.

Trong những phút còn lại, Cruz Azul tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Inter Miami và chấp nhận thất bại 0-2.

Messi tỏa sáng trong chiến thắng trước Cruz Azul. (Ảnh: IM).

Kết quả này giúp Inter Miami giành Siêu cúp Bắc Mỹ và có danh hiệu đầu tiên tại Nu Stadium. Đội bóng nước Mỹ cũng duy trì chuỗi bốn mùa liên tiếp giành ít nhất một danh hiệu kể từ khi Messi gia nhập, trước đó họ đã vô địch Leagues Cup 2023, Supporters' Shield 2024 và MLS Cup 2025.

Chiến thắng của Inter Miami đồng thời giúp MLS cân bằng thành tích với Liga MX tại Siêu cúp Bắc Mỹ, khi mỗi giải đã có 4 lần chiến thắng sau 8 kỳ tổ chức.

Với riêng Messi, anh đã chính thức cán mốc 100 bàn thắng cho Inter Miami trên mọi đấu trường sau 115 lần ra sân. Anh cũng trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi được 100 bàn cho Inter Miami.

Trong năm 2023, siêu sao người Argentina đã có 11 lần lập công cho đội bóng áo hồng. Sau đó, siêu sao người Argentina lần lượt ghi 23 bàn, 43 bàn và 23 bàn trong các năm 2024, 2025 và 2026.

Pha lập công mới nhất trong trận tranh Siêu cúp Bắc Mỹ 2026 cũng nâng tổng số bàn thắng chính thức trong sự nghiệp của ngôi sao Argentina lên 929.