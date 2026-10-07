Messi lập công giúp Argentina thắng Benin 3-0, đại diện châu Phi bất lực tại El Monumental

📊 Xem thống kê chi tiết trận Argentina 3-0 Benin: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-argentina-3-0-benin-argentina-thang-dam-thuyet-phuc-468183.html

Argentina3 - 0BeninKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Argentina tiếp đón Benin.

12'Argentina áp đảo hoàn toàn Benin

Sau hơn 10 phút bóng lăn, Argentina đang kiểm soát hoàn toàn trận đấu với thời lượng cầm bóng áp đảo lên tới 88% - 12%. Đại diện Nam Mỹ liên tục dồn ép và đã có 2 - 0 về số quả phạt góc, trong khi Benin gần như phải lùi sâu phòng ngự số đông để giữ tỷ số hòa 0-0.

24'Argentina kiểm soát bóng vượt trội nhưng bế tắc

Trôi qua nửa đầu hiệp một, Argentina áp đảo về tỷ lệ kiểm soát bóng với 62% - 38%, nhưng Benin mới là đội dứt điểm nhiều hơn (3 - 4). Dẫu vậy, đại diện Nam Mỹ vẫn cho thấy độ sắc sảo hơn khi sở hữu trúng đích 2 - 0, buộc thủ môn đối phương đã phải có 0 - 2 lần cứu thua để giữ sạch lưới.

36'Argentina kiểm soát bóng vượt trội nhưng chưa thể mở tỷ số

Bước sang phút 36, Argentina áp đảo hoàn toàn về thời lượng kiểm soát bóng với 67% - 33% và tích cực gây sức ép lên khung thành Benin. Đại diện Nam Mỹ vượt trội về độ chuẩn xác khi có 5 pha dứt điểm với số lần trúng đích là 3 - 0, buộc thủ môn đối phương phải thực hiện 3 pha cứu thua nhưng tỷ số vẫn đang là 0-0.

44'N. Otamendi nhận thẻ vàng cảnh cáo

Phút 44, trung vệ N. Otamendi bên phía Argentina phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi ngáng chân đối phương. Pha bóng diễn ra ngay trước giờ nghỉ giữa hiệp trong bối cảnh Argentina đang kiểm soát thế trận nhưng chưa thể xuyên thủng mành lưới của Benin.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

48'N. Otamendi mở tỷ số cho Argentina

Phút 48, từ đường kiến tạo của L. Messi, trung vệ N. Otamendi đã lập công khai thông thế bế tắc, đưa Argentina vươn lên dẫn 1-0 trước Benin. Bàn thắng ngay đầu hiệp hai giúp đội chủ nhà cụ thể hóa ưu thế kiểm soát bóng vượt trội trên sân El Monumental.

48'Argentina kiểm soát bóng áp đảo đầu hiệp hai

Bước sang phút 48, Argentina tiếp tục chiếm thế chủ động với thời lượng cầm bóng lên tới 67% - 33% trước Benin. Đội bóng Nam Mỹ nhỉnh hơn về số pha dứt điểm (5 - 4) và có 3 lần sút trúng đích, nhưng vẫn chưa thể xuyên thủng mành lưới đối phương khi tỷ số vẫn là 0-0.

52'Argentina làm mới nhân sự bên hành lang cánh

Phút 52, Argentina thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi F. Medina được tung vào sân để thay thế N. Tagliafico. Đội chủ nhà tiếp tục duy trì thế chủ động sau khi đã có bàn mở tỷ số 1-0 từ đầu hiệp hai.

52'Argentina rút Otamendi, trao cơ hội cho L. Martinez

Phút 52, Argentina tiến hành điều chỉnh nhân sự khi L. Martinez được tung vào sân thế chỗ N. Otamendi. Sau khi có bàn mở tỷ số 1-0 đầu hiệp hai, ban huấn luyện đội bóng xứ Tango quyết định rút trung vệ đã dính thẻ vàng ra nghỉ để làm mới hàng thủ.

55'M. Tijani bên phía Benin nhận thẻ vàng

Phút 55, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo M. Tijani sau pha phạm lỗi ngáng chân đối phương. Trong bối cảnh đang bị Argentina dẫn 1-0 và lép vế về quyền kiểm soát bóng (33% so với 67%), các cầu thủ Benin bắt đầu phải dùng đến những tình huống can thiệp quyết liệt để ngăn cản sức ép.

59'Argentina làm mới hàng công với N. Gonzalez

Phút 59, Argentina thực hiện sự thay đổi nhân sự trên mặt trận tấn công khi N. Gonzalez được tung vào sân thế chỗ J. Alvarez. Đội chủ nhà đang dẫn trước 1-0 và cần thêm nguồn năng lượng tươi mới để duy trì sức ép.

60'Argentina làm mới tuyến giữa với N. Paz

Phút 60, Argentina thực hiện sự điều chỉnh nhân sự ở khu trung tuyến khi N. Paz được tung vào sân để thay thế cho R. de Paul. Đội chủ nhà có sự bổ sung năng lượng mới nhằm duy trì thế chủ động sau khi đã có bàn mở tỷ số 1-0 từ đầu hiệp hai.

60'Argentina kiểm soát bóng vượt trội

Trận đấu trôi qua một giờ thi đấu với ưu thế hoàn toàn nghiêng về Argentina khi họ kiểm soát bóng tới 67% - 33%. Dù tạo ra tỷ lệ dứt điểm không quá chênh lệch (5 - 4), đại diện Nam Mỹ vẫn cho thấy sự hiệu quả vượt trội với số pha trúng đích áp đảo 3 - 0 để duy trì cách biệt 1-0.

61'N. Paz nhân đôi cách biệt cho Argentina

Phút 61, đón đường kiến tạo từ L. Messi, N. Paz dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 2-0 cho Argentina. Bàn thắng giúp đội chủ nhà thi đấu thảnh thơi hơn sau quãng thời gian kiểm soát thế trận trên sân El Monumental.

64'Benin làm mới đội hình sau hai bàn thua

Phút 64, Benin có sự điều chỉnh nhân sự khi M. Ahlinvi được tung vào sân thế chỗ J. Olaitan. Đội khách buộc phải có những tính toán mới nhằm tìm kiếm sự khởi sắc trong bối cảnh đang bị Argentina dẫn trước 2-0.

64'Benin làm mới đội hình tìm kiếm bàn gỡ

Phút 64, bên phía Benin có sự điều chỉnh nhân sự khi J. Olugbade được tung vào sân thế chỗ Y. Ouorou. Đội khách đang bị dẫn 2-0 trên sân El Monumental và rất cần sự tươi mới để cải thiện thế trận trước sức ép áp đảo từ đối thủ.

70'L. Messi sút phạt đền thành công, nâng tỷ số lên 3-0

Phút 70, L. Messi thực hiện chuẩn xác quả phạt đền để mang về bàn thắng thứ ba cho Argentina. Pha lập công này giúp đội chủ nhà nới rộng cách biệt lên 3-0 trước Benin, tiếp tục duy trì thế trận áp đảo trên sân El Monumental.

72'Argentina làm chủ thế trận

Bước sang phút 72, Argentina vẫn hoàn toàn kiểm soát cục diện với thời lượng cầm bóng lên tới 67% - 33%. Dù Benin nỗ lực tìm kiếm cơ hội với 4 pha dứt điểm, đại diện Nam Mỹ vẫn cho thấy sự vượt trội về độ hiệu quả khi sở hữu thông số dứt điểm trúng đích 3 - 0 và bảo toàn vững chắc cách biệt 3-0.

75'Benin làm mới đội hình ở phút 75

Phút 75, đội tuyển Benin quyết định thực hiện sự thay đổi nhân sự khi rút A. Tosin ra nghỉ để nhường chỗ cho J. Dossou. Động thái này nhằm mục đích làm mới lối chơi và tìm kiếm sự khởi sắc trong những phút còn lại của trận đấu.

75'Benin làm mới đội hình ở phút 75

Phút 75, đội khách Benin thực hiện sự thay đổi nhân sự khi C. Azongnitode được tung vào sân để trám chỗ cho T. Ouorou. Đội bóng áo vàng nỗ lực tìm kiếm những nét tươi mới trong lối chơi ở giai đoạn cuối trận.

76'Benin thay người ở phút 76

Phút 76, Benin thực hiện sự thay đổi nhân sự khi S. Allagbe được tung vào sân để thay thế cho M. Dandjinou.

79'Argentina làm mới tuyến giữa với Lo Celso

Phút 79, Argentina tiến hành điều chỉnh nhân sự khi G. Lo Celso được tung vào sân để thế chỗ cho E. Fernandez. Đang nắm lợi thế dẫn 3-0 trên sân El Monumental, đội chủ nhà chủ động xoay tua lực lượng nhằm duy trì sự kiểm soát thế trận trong những phút cuối.

79'Argentina điều chỉnh nhân sự trên hàng công

Phút 79, Argentina tiến hành thay đổi nhân sự khi L. Flores được tung vào sân để thế chỗ L. Martinez. Với lợi thế dẫn trước 3-0 đầy an toàn trên sân El Monumental, ban huấn luyện đội chủ nhà chủ động làm mới đội hình trong những phút cuối.

80'Argentina rút dần trụ cột khi dẫn cách biệt

Phút 80, Argentina thực hiện sự thay đổi nhân sự khi V. Barco được tung vào sân để thế chỗ A. Mac Allister. Với lợi thế dẫn trước 3-0 cùng thế trận áp đảo, ban huấn luyện đội bóng xứ Tango hoàn toàn có thể yên tâm dưỡng sức cho các nhân tố chủ chốt.

80'Argentina rút C. Romero nghỉ ngơi

Phút 80, Argentina tiến hành điều chỉnh nhân sự khi F. Mastantuono được tung vào sân thế chỗ trung vệ C. Romero. Với cách biệt an toàn dẫn trước 3-0 cùng thế trận áp đảo, đội chủ nhà hoàn toàn chủ động thử nghiệm các phương án mới trong những phút cuối.

84'Argentina kiểm soát thế trận về cuối trận

Bước sang phút 84, Argentina hoàn toàn làm chủ cục diện với thời lượng kiểm soát bóng áp đảo 67% - 33% trước Benin. Đội bóng xứ tango duy trì sự vượt trội về độ hiệu quả khi sở hữu thống kê dứt điểm trúng đích 3 - 0, qua đó giữ vững cách biệt 3-0 một cách an toàn.

90+1'Benin thay người trong thời gian bù giờ

Phút 90+1, Benin thực hiện sự thay đổi nhân sự khi A. Amadou được tung vào sân thế chỗ Y. Roche. Trận đấu đã bước vào những phút bù giờ cuối cùng và kết quả dường như đã an bài khi Argentina đang dẫn trước 3-0.

90+1'Benin làm mới đội hình ở phút bù giờ

Phút 90+1, Benin thực hiện quyền thay đổi nhân sự khi S. Ngobi được tung vào sân thế chỗ R. Aloko. Trong bối cảnh đang bị Argentina dẫn trước 3-0, sự điều chỉnh muộn màng này khó có thể tạo nên bất ngờ ở những phút cuối.

90+1'Benin thay người ở phút bù giờ

Phút 90+1, Benin tiến hành điều chỉnh nhân sự khi A. Samadou được tung vào sân thế chỗ H. Imourane. Trận đấu đã bước vào những phút bù giờ và cách biệt 3-0 nghiêng về Argentina gần như không thể đảo ngược.

KTKết thúc: Argentina 3-0 Benin

Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.

Cập nhật lúc 08:30 07/10/2026

Argentina chơi rất tốt trên sân nhà và Estadio Monumental tiếp tục là bệ phóng vững chắc cho đại diện Nam Mỹ trước cuộc so tài với Benin vào lúc 06:00 ngày 07/10/2026. Lợi thế sân bãi cùng sự hưng phấn từ chuỗi màn trình diễn ấn tượng gần đây biến trận đấu này thành thử thách vô cùng khắc nghiệt đối với đại diện đến từ châu Phi.

Điểm tựa Estadio Monumental và sự thăng hoa của Argentina

Được thi đấu trên thánh địa quen thuộc, Argentina luôn tạo ra sự áp đảo rõ rệt nhờ lối chơi gắn kết và sự tự tin cao độ. Sức mạnh sân nhà của tập thể này là yếu tố bảo chứng cho khả năng kiểm soát thế trận lẫn áp đặt nhịp độ tấn công lên đối thủ.

Phong độ của Argentina đang ở trạng thái hoàn hảo với 5 chiến thắng liên tiếp trong 5 trận đấu gần nhất. Chuỗi toàn thắng này phản ánh sự đồng đều trong cách vận hành chiến thuật, khả năng duy trì sự tập trung xuyên suốt các tuyến và hiệu quả vượt trội mỗi khi ra sân.

Benin và bài toán khó khăn trên sân khách

Ở bên kia chiến tuyến, Benin bước vào trận đấu với hành trang phong độ gồm 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại trong 4 lần ra sân gần nhất. Dù đã có những kết quả tích cực, sự thiếu ổn định vẫn là điểm yếu đáng chú ý của đội bóng này.

Hơn nữa, việc phải hành quân xa nhà tới một chảo lửa lớn như Estadio Monumental sẽ đặt cấu trúc phòng ngự của Benin trước thử thách cực đại. Đội khách sẽ cần giữ cự ly đội hình thật chặt chẽ và tận dụng tối đa từng cơ hội phản công nếu muốn đứng vững trước sức ép dồn dập.

Đánh giá cục diện trận đấu

Nhìn chung, cán cân sức mạnh đang nghiêng rõ rệt về phía đội chủ nhà. Với phong độ toàn thắng cùng ưu thế tuyệt đối khi được chơi tại Estadio Monumental, Argentina nắm giữ mọi yếu tố thuận lợi để làm chủ trận đấu, trong khi Benin sẽ phải gồng mình chịu trận trước áp lực khổng lồ.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)