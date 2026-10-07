Messi lập 2 kỷ lục lịch sử, chính thức khép sự nghiệp quốc tế

Ra sân trong trận giao hữu với Benin giúp siêu sao sinh năm 1987 nâng kỷ lục khoác áo Argentina lên 208 trận. Bàn ấn định tỷ số 3-0 sau đó cũng đưa anh chạm mốc 126 bàn, nhiều nhất lịch sử đội tuyển xứ sở điệu Tango.

Trước trận chia tay trên sân Monumental, Messi đã giữ cả 2 kỷ lục với 207 lần ra sân và 125 bàn. Vì thế, cuộc đấu Benin không tạo ra những cột mốc hoàn toàn mới, mà giúp thủ quân 39 tuổi nới rộng 2 kỷ lục trong lần cuối mặc áo Argentina.

Messi còn để lại dấu giày trong cả 3 bàn thắng của chủ nhà. Sau hiệp 1 không bàn thắng, anh đá phạt góc để trung vệ Nicolas Otamendi đánh đầu mở tỷ số phút 48. Đến phút 61, Messi kiến tạo cho tiền vệ Nico Paz sút xa nhân đôi cách biệt.

Cái kết dành cho số 10 đến ở phút 70. Argentina được hưởng phạt đền và Messi sút thành công, ấn định chiến thắng 3-0. Với 1 bàn và 2 kiến tạo, anh trực tiếp tham gia vào toàn bộ số bàn thắng của Argentina trong trận cuối cùng cho đội tuyển.

Messi chính thức khép lại sự nghiệp quốc tế với 2 kỷ lục trong màu áo tuyển Argentina. Ảnh: AFP.

Trước đó, trận đấu được dừng ở phút thứ 10 để hơn 85.000 khán giả trên sân Monumental tri ân chủ nhân 8 Quả bóng Vàng. Pháo hoa được bắn lên, CĐV đồng thanh hô tên anh, còn các cầu thủ Benin tiến đến ôm thủ quân Argentina.

Messi thông báo chia tay đội tuyển ngày 31/8, sau hơn 2 thập niên gắn bó. Anh khép hành trình từ năm 2005 với 208 trận, 126 bàn, cùng các chức vô địch Copa America 2021, Finalissima 2022, World Cup 2022 và Copa America 2024.