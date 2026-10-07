Messi làm được gì ngày chia tay tuyển Argentina?

Messi tỏa sáng trong ngày chia tay tuyển Argentina.

Trận giao hữu lịch sử giữa Argentina và Benin khép lại với tỷ số 3-0, nhưng kết quả ấy chỉ là thứ yếu. Điều đọng lại sâu sắc nhất trong tâm khảm hơn 85.000 khán giả có mặt tại sân và hàng triệu người hâm mộ toàn cầu chính là lời giã biệt của huyền thoại bất tử Lionel Messi.

Vũ điệu cuối cùng

Trận đấu được mệnh danh là "Vũ điệu Tango cuối cùng" đánh dấu lần ra sân thứ 208 và cũng là cuối cùng của "El Pulga" trong màu áo sọc xanh-trắng, khép lại hành trình 21 năm cống hiến đầy thăng trầm nhưng vô cùng hiển hách.

Sau thất bại đầy tiếc nuối tại trận chung kết World Cup hồi tháng 7 trước Tây Ban Nha, Messi quyết định dừng lại. Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) thuyết phục anh trở lại để nhận một "buổi lễ chia tay xứng đáng nhất". Hơn 85.000 chiếc vé được bán sạch chỉ trong 90 phút, với mức giá chợ đen được đẩy lên tới hơn 2.500 USD.

Messi khép lại hành trình ở cấp tuyển.

Bầu không khí xúc động bao trùm ngay từ trước giờ bóng lăn khi những giọt nước mắt lăn dài trên má Messi và HLV Lionel Scaloni lúc giai điệu quốc ca vang lên lần cuối cùng có anh trong đội hình. Thậm chí, ở phút thứ 10 của trận đấu, toàn bộ sân vận động đứng dậy vỗ tay để tri ân số 10 vĩ đại, trong khi các cầu thủ Benin cũng lần lượt tiến đến bắt tay anh đầy ngưỡng mộ.

Trên sân cỏ, người đàn ông 39 tuổi ấy vẫn chứng minh vì sao mình là biểu tượng vĩ đại nhất của bóng đá đương đại. Chơi trọn vẹn 90 phút với tư cách một tiền đạo cánh, Messi là hạt nhân trong mọi đợt lên bóng của "Albiceleste" khi sở hữu tới 91 lần chạm vóng và đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác tổng thể lên đến 80% (48/60 đường chuyền).

Dù ở độ tuổi sườn dốc bên kia sự nghiệp, nhãn quan chiến thuật xuất sắc của siêu sao đang khoác áo Inter Miami vẫn khiến hàng thủ Benin hoàn toàn vụn vỡ. Anh liên tục mở ra không gian cho đồng đội với 29/41 đường chuyền chính xác ở khu vực 1/3 cuối sân đối phương (đạt 71%), thực hiện 1 đường chọc khe xé toang hàng thủ cùng 5 lần đưa bóng chuẩn xác vào thẳng vòng cấm.

Kịch bản hoàn hảo nhất cho ngày chia tay đã gọi tên số 10. Trong một trận đấu mà tầm ảnh hưởng được thể hiện rõ nét, Messi trực tiếp in dấu giày vào cả 3 bàn thắng để đem về chiến thắng 3-0 giòn giã.

Phút 48, anh thực hiện một quả đá phạt góc chuẩn xác đến từng milimet để người đồng đội lâu năm Nicolas Otamendi băng vào đánh đầu dũng mãnh mở tỷ số. Sau đó, chính anh là người kiến tạo giúp tài năng trẻ Nico Paz thực hiện cú sửa lòng đẹp mắt nhân đôi cách biệt.

Sự bùng nổ của chảo lửa Monumental đạt đỉnh điểm ở phút 71. Được trao cơ hội trên chấm phạt đền, bằng cái chân trái ma thuật, Messi lạnh lùng găm quả bóng thẳng vào góc cao khung thành, ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 và biến khán đài thành một lễ hội thực sự với những tiếng hô vang "Messi, Messi" không ngớt.

Tạm biệt Messi

Dù vậy, trận đấu cuối cùng của "El Pulga" không phải là một màn trình diễn hoàn hảo tuyệt đối theo sách giáo khoa, mà nó mang trọn vẹn vẻ đẹp thực tế của một con người bằng xương bằng thịt. Messi tung ra tổng cộng 9 cú sút, đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) cực cao là 1.97 và xG trúng đích (xGOT) lên tới 2.35.

Sự khát khao cống hiến khiến anh đôi lúc vội vã, dẫn đến việc bỏ lỡ tới 4 cơ hội lớn và có 8 lần để mất bóng. Nhưng chính sự không hoàn hảo ấy lại làm cho chương cuối của anh trở nên chân thực và xúc động hơn bao giờ hết.

Trang Flashscore đã chấm cho anh số điểm 8.9 – điểm số cao nhất trận đấu, một sự tưởng thưởng xứng đáng cho người đã tạo ra 2 cơ hội mười mươi cho các đồng đội.

Cái kết trọn vẹn cho Leo.

Ghi bàn thắng thứ 126 trong trận đấu thứ 208, Lionel Messi chính thức khép lại sự nghiệp quốc tế với vị thế là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất và ra sân nhiều nhất lịch sử bóng đá Argentina. Trong lịch sử bóng đá nam thế giới, anh chỉ đứng sau người đại kình địch Cristiano Ronaldo về số trận và số bàn thắng cho ĐTQG.

Trải qua hai thập kỷ, vượt qua những hoài nghi và cả khoảng thời gian ngắn tuyên bố từ giã ĐTQG vào năm 2016, Messi đã đạt được đỉnh cao chói lọi nhất khi tái hiện kỳ tích của Diego Maradona. Đó là dẫn dắt Argentina vô địch World Cup 2022 tại Qatar, bên cạnh hai danh hiệu Copa America (2021, 2024).

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, kỷ nguyên vĩ đại chính thức khép lại. Messi sẽ tiếp tục hành trình cấp CLB cùng Inter Miami, nơi anh vừa nâng cao danh hiệu Campeones Cup. Nhưng kể từ ngày hôm nay, màu áo xanh-trắng của Argentina sẽ mang một khoảng trống không thể khỏa lấp.

Cảm ơn anh, Lionel Messi, vũ công hay nhất của vũ điệu Tango lịch sử!