1. Lionel Messi - Inter Miami: 25 triệu USD/năm: Không bất ngờ ở vị trí dẫn đầu khi Messi tiếp tục là cầu thủ hưởng lương cao nhất MLS. Siêu sao người Argentina bỏ xa phần còn lại của giải đấu. Đây là thành quả từ tầm ảnh hưởng đặc biệt của Messi cả trên sân cỏ lẫn phương diện thương mại kể từ khi anh gia nhập đội bóng bang Florida.

2. Robert Lewandowski - Chicago Fire: 16 triệu USD/năm: Ngôi sao người Ba Lan đứng thứ hai trong danh sách sau khi chuyển đến Chicago Fire. Lewandowski nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt được trả lương cao nhất MLS, cho thấy tham vọng của đội bóng Chicago trong việc chiêu mộ những ngôi sao đẳng cấp châu Âu.

3. Antoine Griezmann - Orlando City: 10.443.243 USD/năm: Cựu tiền đạo của Atletico Madrid xếp thứ ba với mức đãi ngộ hơn 10,4 triệu USD mỗi năm. Nhà vô địch World Cup 2018 lựa chọn MLS sau quãng thời gian thi đấu tại châu Âu, mang đến cho Orlando City một ngôi sao có kinh nghiệm và đẳng cấp hàng đầu.

4. Son Heung-min - LAFC: 10.368.750 USD/năm: Ngôi sao châu Á hiếm hoi đứng ngay phía sau Griezmann trong bảng xếp hạng tại MLS. Son là một trong những gương mặt nổi bật nhất MLS, đồng thời giúp LAFC gia tăng sức hút với người hâm mộ bóng đá châu Á.

5. Breel Embolo - Atlanta United: 9,74 triệu USD/năm: Tuyển thủ Thụy Sĩ đứng thứ năm sau khi cập bến Atlanta United. Embolo là một trong những bản hợp đồng đáng chú ý của CLB, góp phần củng cố sức mạnh hàng công đội bóng.

6. Rodrigo De Paul - Inter Miami: 7.569.000 USD/năm: Inter Miami tiếp tục góp mặt trong danh sách với Rodrigo De Paul (số 7). Tiền vệ người Argentina nhận mức lương hơn 7,56 triệu USD mỗi năm, đứng thứ 6 toàn giải. Sự hiện diện của De Paul giúp đội bóng Florida sở hữu thêm một nhà vô địch World Cup trong đội hình.

7. Miguel Almiron - Atlanta United: 6.056.000 USD/năm: Almiron xếp thứ bảy với mức lương hơn 6,05 triệu USD mỗi năm. Tiền vệ người Paraguay từng tạo dựng tên tuổi tại MLS trước khi chuyển sang Premier League và hiện tiếp tục là một trong những cầu thủ được đãi ngộ cao tại Atlanta United.

8. Hirving Lozano - LA Galaxy: 6 triệu USD/năm: Lozano khép lại danh sách 8 cầu thủ với mức lương 6 triệu USD mỗi năm. Tuyển thủ Mexico sở hữu kinh nghiệm thi đấu tại những giải đấu hàng đầu châu Âu và là một trong những cái tên đáng chú ý của MLS.

Cận cảnh Messi ném bóng vào mặt đối thủ Tình huống xảy ra trong trận đấu giữa Inter Miami và Columbus Crew hôm 21/11 nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ