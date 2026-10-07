Messi không hiểu chuyện gì khi trọng tài dừng trận ở phút 10

Phút thứ 10 được chọn để tri ân Messi, gắn với số áo đã trở thành biểu tượng của anh trong màu áo Argentina.

Trận đấu đang diễn ra bình thường thì trọng tài bất ngờ thổi còi ở phút thứ 10. Messi ban đầu không hiểu chuyện gì xảy ra và nhìn quanh với vẻ ngỡ ngàng.

Theo Marca, thủ quân Argentina không được báo trước về kế hoạch này. Chỉ vài giây sau, Messi mới nhận ra việc trận đấu bị dừng không liên quan đến chuyên môn.

Các cầu thủ đối phương tiến về phía anh để bắt tay và chúc mừng. Trên khán đài, người hâm mộ đồng loạt đứng dậy, hô vang tên Messi, trong khi pháo hoa tiếp tục được bắn lên.

Messi đứng giữa sân quan sát màn tri ân với vẻ bất ngờ. Khoảnh khắc này gây chú ý bởi ngay cả nhân vật chính cũng không biết trước điều ban tổ chức chuẩn bị.

Việc chọn phút thứ 10 mang ý nghĩa đặc biệt. Đây là số áo gắn với Messi trong phần lớn sự nghiệp ở tuyển Argentina và trở thành biểu tượng quen thuộc của anh trong gần hai thập niên khoác áo đội tuyển.

Thay vì chỉ tổ chức các hoạt động trước hoặc sau trận, ban tổ chức đưa màn tri ân vào ngay trong thời gian thi đấu. Vì thế, trọng tài phải tạm dừng trận đấu để các cầu thủ và khán giả có thời gian dành sự ghi nhận cho Messi.

Màn tri ân ở phút thứ 10 là một trong những khoảnh khắc đáng chú ý nhất của trận đấu. Không phải pháo hoa hay những tiếng hô vang trên khán đài, phản ứng ngỡ ngàng của Messi khi trọng tài thổi còi mới khiến tình huống trở nên đặc biệt.

Anh bước vào trận đấu với việc đã được chuẩn bị nhiều hoạt động vinh danh, nhưng vẫn không thể đoán trước trận đấu sẽ được dừng lại chỉ để dành riêng một khoảnh khắc cho mình.