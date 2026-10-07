Messi khép lại 21 năm khoác áo đội tuyển Argentina

Lần cuối cùng đeo băng đội trưởng Argentina của Lionel Messi. (Ảnh: AFA)

Rạng sáng 7/10 (giờ Việt Nam), Lionel Messi bước ra sân Monumental lần cuối trong màu áo đội tuyển Argentina. Trận giao hữu với Benin vốn không mang nhiều ý nghĩa về chuyên môn, nhưng trở thành một sự kiện đặc biệt khi Liên đoàn Bóng đá Argentina tổ chức lễ chia tay dành cho người đội trưởng 39 tuổi.

Messi trước đó đã thông báo quyết định giã từ đội tuyển quốc gia ngày 31/8, sau khi Argentina kết thúc World Cup 2026 với vị trí Á quân. Liên đoàn Bóng đá Argentina sau đó mời anh trở lại thi đấu trận cuối cùng trên quê hương như một lời chia tay chính thức với người hâm mộ.

Ngay trước giờ bóng lăn, bầu không khí tại Monumental đã mang đậm màu sắc của một lễ tri ân. Hơn 85.000 khán giả lấp đầy các khán đài. Khi quốc ca Argentina vang lên, Messi không giấu được những giọt nước mắt. Ba người con Thiago, Mateo và Ciro đứng bên cạnh anh trong khoảnh khắc đặc biệt này.

Messi hát quốc ca Argentina cùng các con. (Ảnh: AFA)

Sau hiệp 1 không có bàn thắng, Messi để lại dấu ấn trực tiếp trong cả 3 bàn của đội chủ nhà.

Đội trưởng Argentina kiến tạo để Nicolas Otamendi mở tỷ số. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của trung vệ kỳ cựu trong màu áo đội tuyển sau 17 năm đồng hành cùng Messi.

Sau đó, Messi tiếp tục chuyền bóng để Nico Paz ghi bàn nhân đôi cách biệt. Đến cuối trận, chính số 10 thực hiện thành công quả phạt đền, ấn định chiến thắng 3-0. Đó cũng là bàn thắng thứ 126 của anh cho đội tuyển quốc gia.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, các đồng đội, cầu thủ Benin và trọng tài cùng tiến tới ôm Messi. Trên khán đài, những tiếng hô tên anh kéo dài trong khi một màn trình diễn bằng thiết bị bay không người lái được tổ chức trên bầu trời Monumental.

Những người đồng đội tới ôm Messi sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. (Ảnh: AFA)

Ca sĩ Argentina Soledad Pastorutti sau đó trình diễn ca khúc Brindis trong phần lễ tri ân. Trước đó tại Rosario, quê hương Messi, một chiếc áo số 10 khổng lồ cùng dòng chữ “Gracias” (Cảm ơn) cũng được trưng bày tại Đài tưởng niệm Quốc kỳ.

Phát biểu trước người hâm mộ sau trận đấu, Messi thừa nhận đây là thời khắc khó khăn đối với anh.

“Không còn trở lại đây nữa sẽ khiến tôi rất buồn đau. Tôi ước mình có thể tiếp tục đến đây suốt cuộc đời, bởi thi đấu cho Argentina là điều đẹp đẽ nhất có thể xảy đến với bạn”, Messi chia sẻ.

Trận đấu với Benin đặt dấu chấm hết cho hành trình kéo dài hơn hai thập kỷ của Messi cùng đội tuyển Argentina. Anh ra mắt đội tuyển quốc gia trong trận gặp Hungary ngày 17/8/2005, khi mới 18 tuổi. Đó là màn ra mắt đặc biệt khi Messi chỉ có mặt trên sân khoảng hơn một phút trước khi nhận thẻ đỏ.

Từ khởi đầu nhiều tiếc nuối ấy, Messi trở thành cầu thủ khoác áo Argentina nhiều nhất và ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử, với 208 trận và 126 bàn thắng.

Màn trình diễn drone tri ân Messi. (Ảnh: AFA)

Hành trình của Messi cùng đội tuyển quốc gia từng trải qua không ít thất bại. Anh cùng Argentina thua chung kết World Cup 2014 và nhiều lần lỡ hẹn với Copa America, thậm chí từng tuyên bố chia tay đội tuyển vào năm 2016.

Nhưng những năm cuối cùng lại trở thành giai đoạn thành công nhất. Messi cùng Argentina vô địch Copa America 2021, Finalissima 2022, đặc biệt là chức vô địch World Cup 2022 tại Qatar và tiếp tục bảo vệ thành công Copa America năm 2024.

Ở kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp năm 2026, Messi cùng Argentina một lần nữa tiến đến trận chung kết trước khi nhận thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha. Sau giải đấu, anh quyết định khép lại hành trình với đội tuyển quốc gia.

Messi rời đội tuyển với bốn danh hiệu ở cấp độ đội tuyển quốc gia, bên cạnh chức vô địch U20 thế giới năm 2005 và Huy chương Vàng Olympic Bắc Kinh 2008 nếu tính các cấp độ trẻ và Olympic. Anh cũng đã tham dự 6 kỳ World Cup trong hơn 20 năm khoác áo Argentina.

Trận đấu cuối cùng tại Monumental vì thế không chỉ là lời chia tay dành cho một cầu thủ. Từ chàng trai 18 tuổi nhận thẻ đỏ chỉ ít phút sau khi ra mắt đến người đội trưởng nâng cao chiếc cúp vô địch thế giới tại Qatar, Messi khép lại một hành trình đã kéo dài qua nhiều thế hệ của bóng đá Argentina.