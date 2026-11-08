Messi im tiếng, Inter Miami rơi chiến thắng khó tin dù dẫn trước 3-0

Inter Miami bước vào cuộc tiếp đón Charlotte tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS) với quyết tâm giành trọn ba điểm. Đội bóng của Lionel Messi nhập cuộc đầy hứng khởi và nhanh chóng tạo ra lợi thế lớn.

Ngay phút 14, Ian Fray ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà. Đến phút 33, Luis Suarez tiếp tục tỏa sáng với pha lập công nhân đôi cách biệt.

Inter Miami dẫn trước 3 bàn vẫn để cầm hòa khó tin - Ảnh: TV Sports

Chưa dừng lại, phút 42, Rodrigo De Paul điền tên lên bảng tỷ số, giúp Inter Miami dẫn trước 3-0 trước khi hai đội ra nghỉ giải lao.

Tưởng chừng đội chủ nhà sẽ dễ dàng giành chiến thắng, Charlotte bất ngờ vùng lên mạnh mẽ trong hiệp hai.

Phút 50, Liel Abada rút ngắn tỷ số xuống 1-3. Chỉ năm phút sau, cầu thủ này tiếp tục ghi bàn, hoàn tất cú đúp và đưa Charlotte trở lại cuộc đua.

Inter Miami nỗ lực kiểm soát thế trận nhưng không thể tái lập khoảng cách an toàn. Đúng phút 90, Rodolfo Aloko ghi bàn gỡ hòa 3-3, khiến đội chủ nhà đánh rơi chiến thắng đầy tiếc nuối.

Trận này, Inter Miami kiểm soát bóng 60%, tung ra 13 cú sút nhưng chỉ có bốn lần trúng đích.

Lionel Messi không ghi bàn, trong khi hàng phòng ngự Inter Miami nhận ba bàn thua trong hiệp hai. Trận hòa 3-3 trở thành kết quả đáng thất vọng với đội bóng áo hồng khi họ đã nắm lợi thế quá lớn.