Messi hội quân với đội tuyển Argentina

Lionel Messi đến trung tâm huấn luyện AFA tại Ezeiza

Messi đến Ezeiza vào chiều Chủ nhật (4-10) và cùng các đồng đội dự kiến có một bữa tiệc nướng buổi tối. Giovanni Lo Celso và Rodrigo De Paul cũng trở lại, sau khi không góp mặt trong hai trận giao hữu đầu tiên của đợt tập trung.

Đội tuyển Argentina vừa thắng Burkina Faso 7-0 tại Monumental. Emiliano Martínez và Enzo Fernández cho biết toàn đội muốn tận hưởng những ngày cuối cùng bên Messi và dành cho anh một màn chia tay đáng nhớ. Messi cũng tham gia buổi tập chiều 5-10.