Messi hội quân với đội tuyển Argentina
Lionel Messi đã trở lại trung tâm huấn luyện AFA tại Ezeiza để chuẩn bị cho trận chia tay đội tuyển Argentina gặp Benin tại sân Monumental. Đây dự kiến là lần cuối Messi khoác áo đội tuyển Argentina sau hơn 20 năm thi đấu và gặt hái nhiều thành công.
Messi đến Ezeiza vào chiều Chủ nhật (4-10) và cùng các đồng đội dự kiến có một bữa tiệc nướng buổi tối. Giovanni Lo Celso và Rodrigo De Paul cũng trở lại, sau khi không góp mặt trong hai trận giao hữu đầu tiên của đợt tập trung.
Đội tuyển Argentina vừa thắng Burkina Faso 7-0 tại Monumental. Emiliano Martínez và Enzo Fernández cho biết toàn đội muốn tận hưởng những ngày cuối cùng bên Messi và dành cho anh một màn chia tay đáng nhớ. Messi cũng tham gia buổi tập chiều 5-10.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/messi-hoi-quan-voi-doi-tuyen-argentina-post358976.html