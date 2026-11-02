Messi ghi siêu phẩm phút cuối, Inter Miami ngược dòng lên nhì bảng

Video: Messi ghi bàn, ấn định chiến thắng cho Inter Miami.

Sáng 2/11, Inter Miami giành chiến thắng 2-1 trước New England Revolution trên sân Gillette ở vòng 33 giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) 2026. Lionel Messi góp dấu giày vào cả hai bàn thắng, giúp đội khách lội ngược dòng và vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng.

Trước cuộc đối đầu này, Inter Miami trải qua hai trận liên tiếp không thắng, lần lượt để thua New York Red Bulls 0-2 và hòa Cincinnati 2-2. Messi cũng không ghi bàn hay kiến tạo trong cả hai trận đấu. Trong khi đó, New England có lợi thế sân nhà cùng chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp.

Đội chủ nhà nhập cuộc tốt hơn và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm trong hiệp một. New England thực hiện 6 cú sút, gấp đôi Inter Miami. Tuy nhiên, hai đội đều không tận dụng được cơ hội. Hiệp một khép lại với tỷ số 0-0.

Lionel Messi góp dấu giày vào cả hai bàn thắng của Inter Miami trước New England Revolution. (Ảnh: AP)

Sau giờ nghỉ, New England tiếp tục duy trì sức ép và có bàn mở tỷ số ở phút 53 của Daniel Gazdag. Bị đẩy vào thế phải rượt đuổi, Inter Miami tăng cường tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ.

Phút 65, Messi có cơ hội đáng chú ý khi nhận bóng trong vòng vây các hậu vệ đối phương. Tiền đạo người Argentina xoay người, rê bóng sang trái rồi tung cú sút chìm bằng chân trái. Tuy nhiên, thủ môn Matt Turner kịp đổ người cản phá. German Berterame lao vào đá bồi, nhưng Brooklyn Raines giải nguy ngay trước khung thành.

Bốn phút sau, từ pha phối hợp với các đồng đội, Messi di chuyển vào khu vực cấm địa để đón đường chuyền bổng của Telasco Segovia. Bóng chạm phần sau đầu siêu sao người Argentina rồi bật lên, tạo điều kiện để Berterame băng vào đánh đầu tung lưới Turner, quân bình tỷ số 1-1.

Sau bàn gỡ, Inter Miami tiếp tục đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm chiến thắng. Phút 83, Messi tạo nên khoảnh khắc quyết định bằng pha xử lý kỹ thuật trước hàng phòng ngự New England.

Nhận bóng ở trung lộ, Messi khéo léo vượt qua sự truy cản của Brooklyn Raines. Sau pha phối hợp với Segovia, thủ quân Inter Miami dẫn bóng, tung cú sút chân trái chéo góc từ khoảng cách 15 m, đánh bại thủ môn Turner.

New England nỗ lực tìm bàn gỡ trong những phút còn lại. Phút 87, bóng đi vào lưới Inter Miami sau tình huống đánh đầu phản lưới của Ian Fray. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận do cầu thủ chủ nhà mắc lỗi việt vị. Inter Miami bảo toàn lợi thế 2-1 cho đến hết trận đấu.

Với kết quả này, Inter Miami có 59 điểm, vượt qua New England Revolution (58 điểm) để chiếm vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng miền Đông. Chiến thắng cũng chấm dứt chuỗi 4 trận thắng liên tiếp của đội chủ sân Gillette.