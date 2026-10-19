Messi đua cột mốc 1.000 bàn thắng với Ronaldo?

Lionel Messi một lần nữa chứng minh tuổi tác không phải rào cản với đẳng cấp của mình. Trong chuyến làm khách của Atlanta United ở vòng 30 MLS, đội trưởng Inter Miami trực tiếp ghi hai bàn, đồng thời kiến tạo bàn thắng còn lại, góp công lớn giúp đội nhà giành chiến thắng 3-1.

Màn trình diễn ấy khiến HLV Kily Gonzalez thêm tin tưởng vào khả năng Messi tiếp tục chinh phục những cột mốc đặc biệt, trong đó có mục tiêu cán mốc 1.000 bàn thắng chính thức.

HLV Inter Miami - Kily Gonzalez (phải) tin Messi sẽ đạt mốc 1.000 bàn thắng (Getty Images)

“Tôi tin Messi sẽ ghi được 1.000 bàn. Cậu ấy thích chính phục những thử thách và luôn tự đặt mục tiêu cho bản thân. Tôi tin cột mốc này cũng không ngoại lệ", HLV Kily Gonzalez nói.

Hiện tại, Messi đã nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp lên 936, bao gồm 672 bàn cho Barcelona, 106 bàn cho Inter Miami, 32 bàn cho PSG và 126 bàn trong màu áo đội tuyển Argentina.

Ở tuổi 39, tiền đạo người Argentina vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn đáng nể. Tại MLS mùa này, anh đã có 25 bàn thắng, tiếp tục dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới và tạo khoảng cách 5 bàn so với người xếp sau là Petar Musa.

Nếu Messi thực sự quyết tâm chạm mốc 1.000 bàn thắng, ánh sẽ tạo ra cuộc đua tranh thú vị với Cristiano Ronaldo, người đã sở hữu 981 bàn trong sự nghiệp.

Kily Gonzalez thừa nhận ông vẫn thường xuyên bất ngờ trước những gì Messi thể hiện, kể cả trong các buổi tập. Với nhà cầm quân người Argentina, việc một cầu thủ ở tuổi 39 vẫn duy trì được khả năng tạo ra những khoảnh khắc đặc biệt là điều khó tin.

“Messi chưa bao giờ ngừng khiến thế giới kinh ngạc. Thật khó tin một cầu thủ 39 tuổi vẫn có thể làm được những điều như thế. Nhưng điều khiến tôi hạnh phúc nhất là thấy cậu ấy thực sự vui vẻ. Khi hạnh phúc, Messi cống hiến tất cả, tận hưởng bóng đá và cảm thấy như đang ở nhà”, HLV trưởng Inter Miami nói.