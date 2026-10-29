Messi cùng Inter Miami chưa có vé dự CONCACAF Champions Cup

Sáng 29/10, Inter Miami có cuộc tiếp đón FC Cincinnati trên sân nhà NU tại vòng 32 MLS 2026. Đây là trận đấu quan trọng với đội bóng của Lionel Messi trong cuộc đua giành vé tham dự CONCACAF Champions Cup mùa tới.

Messi chơi đầy nỗ lực trong trận đấu với FC Cincinnati.

Trước trận đấu này, Inter Miami vừa nhận thất bại 0-2 trước New York Red Bulls. Do đó, thầy trò HLV Javier Mascherano đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trước FC Cincinnati để củng cố vị trí trong nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng. Ở màn so tài này, Messi được xếp đá chính và sự góp mặt của ngôi sao người Argentina được kỳ vọng sẽ giúp hàng công Inter Miami thi đấu hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, dù có lợi thế sân nhà và sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng, nhưng Inter Miami vẫn gặp không ít khó khăn trước FC Cincinnati. Trong hiệp một, hai đội thi đấu khá thận trọng và không tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Inter Miami không thể duy trì sức ép liên tục, trong khi FC Cincinnati chủ yếu tìm kiếm cơ hội từ những tình huống tổ chức tấn công nhanh.

Theo thống kê, chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Inter Miami trong 45 phút đầu tiên chỉ đạt 0,11, thấp hơn mức 0,33 của đội khách. Những con số này phần nào phản ánh sự bế tắc của hàng công hai đội.

Sang hiệp hai, Inter Miami chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng. Messi tiếp tục đóng vai trò kết nối các tuyến, trong khi Luis Suarez thường xuyên di chuyển vào khu vực cấm địa để đón những đường chuyền từ đồng đội. Sau nhiều nỗ lực, đội chủ nhà cuối cùng cũng phá vỡ thế bế tắc ở phút 61. Từ một tình huống phối hợp tấn công, Suarez thực hiện cú cứa lòng đẹp mắt, đưa bóng vào lưới FC Cincinnati.

Sau khi có bàn mở tỷ số, Inter Miami tiếp tục tìm kiếm cơ hội gia tăng cách biệt. Tuy nhiên, đội bóng của Messi không thể tận dụng những tình huống tấn công để kết liễu đối thủ. Ở chiều ngược lại, FC Cincinnati bắt đầu đẩy cao đội hình và gây sức ép nhiều hơn lên hàng phòng ngự đội chủ nhà.

Phút 80, Kenji Mboma Dem thực hiện pha dứt điểm bằng chân trái từ ngoài vòng cấm, đưa bóng vào lưới Inter Miami để quân bình tỷ số 1-1. Bàn thua khiến đội chủ nhà đánh mất lợi thế và buộc phải tổ chức lại thế trận trong khoảng thời gian còn lại.

Phút 86, sau pha phản công nhanh, Barlow thực hiện đường chuyền thuận lợi để Samuel Gidi dứt điểm một chạm, đưa bóng vào góc thấp khung thành, giúp đội khách bất ngờ vượt lên dẫn 2-1.

Không chấp nhận thất bại, Messi cùng các đồng đội dồn toàn lực lên tấn công trong những phút cuối trận. Nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp ở phút 90. Nhận đường chuyền từ Rodrigo De Paul, cầu thủ vào sân thay người Riquelme Fillipi đi bóng từ cánh trái vào trung lộ trước khi tung cú sút hiểm hóc đánh bại thủ môn Roman Celentano, ấn định trận hòa 2-2 cho Inter Miami.

Dù thoát khỏi thất bại, kết quả này vẫn khiến Inter Miami không thể hài lòng, đặc biệt khi họ từng nắm lợi thế dẫn trước trong phần lớn thời gian của hiệp hai. Theo truyền thông, Messi tỏ rõ sự thất vọng sau tiếng còi mãn cuộc.

Trận hòa trước FC Cincinnati khiến Inter Miami chỉ có thêm một điểm, nâng tổng số điểm lên 56 sau 32 trận. Đội bóng của Messi hiện đứng thứ ba trên bảng xếp hạng tổng hợp hai miền MLS, nhưng chưa chắc chắn giành quyền tham dự CONCACAF Champions Cup 2027.