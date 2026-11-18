Trong cuộc họp báo tại Ezeiza, trước trận giao hữu thắng Costa Rica 7-0 rạng sáng 18-11, HLV Lionel Scaloni nhận được câu hỏi về khả năng Lionel Messi góp mặt tại World Cup 2030 với tư cách thành viên ban huấn luyện Argentina.

Nhà cầm quân này tỏ ra khá bất ngờ trước đề xuất trên, nhưng nhanh chóng đưa ra câu trả lời đáng chú ý.

Messi có thể trở lại tuyển Argentina ở World Cup 2030 với vai trò đặc biệt (Ảnh: Andrew J. Clark/ISI Photos/imago)

"Tôi nghĩ cậu ấy vẫn sẽ chơi bóng sau năm 2030. Cậu ấy đã nói rằng sẽ không thi đấu cho đội tuyển nữa. Tôi chỉ hy vọng cậu ấy tiếp tục chơi bóng chừng nào còn có thể", Scaloni chia sẻ.

Sau đó, HLV Argentina nhắc đến trợ lý Walter Samuel, người chuẩn bị rời đội tuyển để bắt đầu sự nghiệp huấn luyện trưởng. Ông nửa đùa nửa thật rằng Messi hoàn toàn có thể đảm nhận vị trí còn trống.

"Nếu Messi muốn đến thì chẳng có vấn đề gì. Walter sắp đi rồi, cứ để cậu ấy đến", Scaloni dí dỏm nói.

Dù chưa phải một lời mời chính thức, phát biểu của Scaloni cho thấy cánh cửa đội tuyển vẫn rộng mở với Messi, ngay cả khi siêu sao này không còn thi đấu chuyên nghiệp.

Cách đây hơn 2 tháng, Messi đã thông báo từ giã ĐTQG. Trong màu áo Argentina, Messi ghi 126 bàn sau 207 trận, giành Copa America 2021, 2024, Siêu cúp Liên lục địa 2022 và đặc biệt là chức vô địch World Cup 2022.

Tuy nhiên, việc rời đội tuyển không đồng nghĩa Messi sớm giải nghệ mà vẫn đang cống hiến cho Inter Miami. Thêm vào đó, với tầm ảnh hưởng không phải bàn cãi của huyền thoại này, HLV Scaloni có lý khi đưa anh vào Ban huấn luyện để góp phần dìu dắt đàn em.