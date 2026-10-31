Messi chốt tương lai ở Inter Miami, không trở lại Argentina thi đấu

Ngày 30/10, chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cho biết Lionel Messi hiện không có ý định trở lại Argentina thi đấu trong màu áo Newell’s Old Boys. Siêu sao 39 tuổi hiện đang “hoàn toàn tập trung” vào Inter Miami, nơi anh đang có phong độ ấn tượng tại Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS).

Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều thông tin cho rằng Messi có thể trở lại Newell’s Old Boys, đội bóng anh từng gia nhập học viện đào tạo trẻ trước khi chuyển đến Barcelona. Viễn cảnh siêu sao người Argentina khoác áo đội bóng quê nhà nhận được nhiều sự quan tâm, đặc biệt khi anh đã bước sang tuổi 39.

Tuy nhiên, chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano khẳng định không có bất kỳ cuộc đàm phán nào giữa các bên liên quan đến khả năng Messi trở lại Argentina. Nhà vô địch World Cup 2022 vẫn ưu tiên tiếp tục sự nghiệp tại Mỹ.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cho biết Lionel Messi không có ý định chia tay Inter Miami. (Ảnh: AP)

Theo Romano, Messi dự định hoàn thành hợp đồng hiện tại với Inter Miami, có thời hạn đến năm 2028. Thậm chí, tiền đạo người Argentina có thể tiếp tục gắn bó với đội bóng bang Florida sau thời điểm này nếu điều kiện phù hợp.

Quyết định về việc có tiếp tục thi đấu tại MLS sau năm 2028 hay không sẽ được Messi đưa ra trong tương lai. Hiện tại, anh chưa có kế hoạch giải nghệ ở cấp câu lạc bộ.

Một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến lựa chọn của Messi là cuộc sống gia đình. Vợ và các con của anh đã ổn định cuộc sống tại Mỹ. Vì vậy, việc tiếp tục ở lại Florida được xem là phương án phù hợp với ngôi sao người Argentina.

Bên cạnh yếu tố ngoài sân cỏ, Messi vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn đáng chú ý. Trong mùa giải MLS 2026, anh có 25 pha lập công và đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới.

Kể từ khi chuyển đến Inter Miami từ Paris Saint-Germain vào năm 2023, Messi ghi tổng cộng 106 bàn thắng sau 122 trận đấu. Những con số này cho thấy tiền đạo sinh năm 1987 vẫn giữ vai trò quan trọng trong đội hình của đại diện MLS, bất chấp tuổi tác.

Messi khép lại sự nghiệp thi đấu quốc tế vào đầu năm 2026. Anh chia tay đội tuyển Argentina với thành tích 126 bàn thắng sau 203 lần ra sân, sau khi cùng đội tuyển giành chức vô địch World Cup 2022.

Dù không còn khoác áo đội tuyển quốc gia, chủ nhân 8 Quả bóng vàng vẫn muốn tiếp tục thi đấu chuyên nghiệp. Với hợp đồng kéo dài đến năm 2028, Messi có thể tiếp tục xuất hiện trên sân cỏ khi bước sang tuổi 41.