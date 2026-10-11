Messi chia tay tuyển Argentina và những hình ảnh thế giới tuần qua

Hành khách làm thủ tục vào ga tại ga tàu Hán Khẩu ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc trong ngày 2/10. Kỳ nghỉ Quốc khánh Trung Quốc kéo dài từ ngày 1 đến 7/10, thường được gọi là "Tuần lễ vàng", ghi nhận 2,142 tỷ lượt di chuyển liên vùng, liên tỉnh, trung bình 306 triệu lượt mỗi ngày. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Người dân đi qua những tờ rơi vận động tranh cử rải đầy bên ngoài một điểm bỏ phiếu tại Rio de Janeiro (Brazil) ngày 4/10, trong ngày diễn ra cuộc tổng tuyển cử.

Người dân câu cá lúc bình minh tại Hastings (Anh) sáng 5/10.

Các người mẫu trình diễn bộ sưu tập thời trang nữ may sẵn Xuân - Hè 2027 của nhà mốt Chanel, do Giám đốc sáng tạo Matthieu Blazy thiết kế, tại Grand Palais ở Paris, Pháp, ngày 5/10. Lấy cảm hứng từ các loài chim như chim yến, chim én, sếu và ngỗng, bộ sưu tập đưa họa tiết chim lên trang phục, đồng thời biến sàn diễn thành không gian đậm dấu ấn thiên nhiên trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Paris. Ảnh: CNN.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời báo chí tại bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng ngày 5/10, trước khi lên trực thăng Marine One để tới thành phố Grand Island (Mỹ) bang Nebraska.

Màn trình diễn drone tái hiện chiếc áo đấu của Lionel Messi trên bầu trời sân vận động tại Buenos Aires (Argentina) ngày 6/10, sau trận đấu quốc tế cuối cùng của siêu sao này trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Một người dân đổ nước dập lửa trong vụ cháy rừng gần khu dân cư tại Banyuasin (Indonesia) ngày 7/10, khi các đám cháy lan rộng trong mùa khô, làm gia tăng nguy cơ đối với nhà cửa và sức khỏe người dân.

Thủy thủ Hải quân Mỹ trên máy bay vận tải MV-22 Osprey di chuyển tới tàu sân bay USS George Washington hoạt động trên biển Arab. Các hoạt động ban đêm vẫn diễn ra trên boong tàu sân bay lớp Nimitz này, trong bối cảnh con tàu có khả năng chở hơn 5.000 người đang tham gia thực thi lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với Iran và hỗ trợ bảo vệ các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz.

Alexander Adkins hôn vợ, McKenzie Adkins, khi cô bế Declan, con trai 10 tuần tuổi của hai người, sau khi anh trở về nhà cùng tàu sân bay USS Abraham Lincoln tại San Diego (Mỹ) ngày 8/10. Con tàu rời San Diego từ tháng 11 năm ngoái và dự kiến trở về vào mùa xuân, nhưng được điều động sang Trung Đông sau khi Mỹ và Israel phát động chiến tranh với Iran, khiến đợt triển khai của khoảng 5.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ trên tàu kéo dài hơn dự kiến.

Phương Linh