Messi chia tay đội tuyển Argentina, khép lại hành trình bằng màn trình diễn ấn tượng

Trong trận đấu cuối cùng trong màu áo đội tuyển Argentina với Benin, Argentina có chiến thắng 3-0. Messi với cú đúp kiến tạo cùng 1 bàn thắng, tạo nên cái kết đáng nhớ cho hành trình cống hiến của siêu sao từng 8 lần giành Quả bóng vàng.

Messi: “Cảm ơn vì đã yêu thương tôi nhiều đến vậy”

Lionel Messi đã gửi lời tri ân đầy xúc động đến người hâm mộ Argentina trong video chia tay được adidas chia sẻ trên mạng xã hội.

Đây được xem là thông điệp đặc biệt trước khi siêu sao 39 tuổi khép lại hành trình thi đấu quốc tế sau hơn hai thập kỷ cống hiến cho đội tuyển quốc gia.

Video mở đầu bằng hình ảnh Messi trong màu áo Argentina, đứng trước lá cờ quê hương và nhìn thẳng vào máy quay. Sau đó, những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp quốc tế của anh lần lượt xuất hiện, từ những ngày đầu ra mắt năm 2005 đến các danh hiệu lịch sử cùng đội tuyển.

Messi gửi lời cảm ơn đến tất cả người hâm mộ. Nguồn X

Messi chia sẻ: “Thời khắc đã đến. Tôi rời đội tuyển trong thanh thản. Tôi đã cống hiến hết mình. Chiếc áo này là giấc mơ của tôi, là niềm tự hào của tôi và là cả cuộc đời tôi”.

Messi cũng gửi lời cảm ơn đến những người đã đồng hành cùng mình trong suốt chặng đường sự nghiệp: “Cảm ơn vì đã yêu thương tôi nhiều đến vậy. Tôi sẽ luôn giữ các bạn trong trái tim mình”.

Thông điệp nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ người hâm mộ. Chỉ trong vòng ba giờ sau khi được đăng tải, bài viết đã thu hút khoảng 1,8 triệu lượt thích, cho thấy tình cảm đặc biệt mà công chúng dành cho đội trưởng Argentina.

Với Messi, đây không đơn thuần là lời chia tay một đội bóng. Đó còn là lời tạm biệt với màu áo gắn liền với những năm tháng thăng trầm, những thất bại đau đớn và cả những chiến thắng đưa anh trở thành biểu tượng huyền thoại của bóng đá Argentina.

Argentina thắng Benin 3-0: Cái kết xứng đáng cho một huyền thoại

Argentina khép lại trận đấu chia tay Lionel Messi bằng chiến thắng 3-0 trước Benin, trong một đêm mà đội trưởng số 10 một lần nữa để lại dấu ấn đậm nét.

Argentina mở tỷ số nhờ công Nicolás Otamendi sau tình huống Messi thực hiện quả phạt góc. Đến bàn thứ hai, Messi tiếp tục đóng vai trò kiến tạo khi tạo điều kiện để Nico Paz lập công, giúp Argentina nhân đôi cách biệt.

Nicolas Otamendi ăn mừng cùng Lionel Messi. Ảnh: Marcos Brindicci/Getty Images

Và đến phút 70, khi Messi tự mình ghi bàn từ chấm phạt đền, ấn định chiến thắng 3-0. Một bàn thắng quá ý nghĩa trong trận đấu cuối cùng của anh với đội tuyển Argentina.

Ba bàn thắng, hai pha kiến tạo và một lần trực tiếp lập công – Messi đã biến trận chia tay thành màn trình diễn trọn vẹn. Argentina thắng đậm, còn người hâm mộ Monumental có được cái kết đẹp nhất có thể cho chương cuối của một huyền thoại.

Ảnh: Rodrigo Valle/Reuters

Dù vậy, giá trị của trận đấu không chỉ nằm ở bảng tỷ số. Với Argentina, đây còn là dịp để các đồng đội và người hâm mộ tri ân người đội trưởng đã đồng hành cùng đội tuyển trong suốt hơn 20 năm. Mỗi pha bóng, mỗi lần Messi chạm bóng hay nhận được tiếng reo hò từ khán đài đều có thể trở thành một phần ký ức đặc biệt.

Các cầu thủ Argentina xếp hàng cùng gia đình. Ảnh: Marcelo Endelli/Getty Images

Điều đáng nói là Messi từng trải qua không ít thời điểm khó khăn trong màu áo đội tuyển. Những thất bại ở các trận chung kết từng khiến anh chịu áp lực lớn, thậm chí có lúc tuyên bố giã từ đội tuyển trước khi trở lại. Bởi vậy, hành trình kết thúc trong niềm tự hào sau những chức vô địch lớn càng làm cho lời chia tay lần này trở nên ý nghĩa.

Di sản vĩ đại của Messi trong màu áo Argentina

Hành trình quốc tế của Messi bắt đầu từ năm 2005. Trong những năm đầu sự nghiệp, anh từng phải đối mặt với nhiều hoài nghi khi Argentina liên tiếp lỡ hẹn với các danh hiệu lớn.

Tuy nhiên, siêu sao sinh năm 1987 cuối cùng đã đưa đội tuyển trở lại đỉnh cao bằng một giai đoạn thành công rực rỡ.

Chức vô địch Copa America năm 2021 đánh dấu bước ngoặt quan trọng, giúp Messi giải tỏa áp lực sau nhiều năm chờ đợi danh hiệu lớn cùng đội tuyển quốc gia.

Một năm sau, anh cùng Argentina lên ngôi tại World Cup 2022 ở Qatar, hoàn thành mục tiêu lớn nhất trong sự nghiệp. Đến năm 2024, Messi tiếp tục cùng Argentina vô địch Copa America

Theo số liệu được công bố trong thống kê sự nghiệp của anh và với trận đấu cuối cùng gặp Benin, Messi kết thúc hành trình quốc tế với 126 bàn thắng sau 208 lần ra sân cho Argentina. Đây là những kỷ lục thể hiện tầm ảnh hưởng vượt trội của chân sút từng tám lần giành Quả bóng vàng.

Ảnh: Enrique Marcarian/Reuters

Di sản mà Messi để lại không chỉ nằm ở những bàn thắng hay danh hiệu. Anh còn là thủ lĩnh của một tập thể đã vượt qua áp lực khổng lồ để chinh phục những đỉnh cao mà người hâm mộ Argentina chờ đợi suốt nhiều thập kỷ.

Sự chia tay của Messi vì thế mang ý nghĩa đặc biệt. Argentina không chỉ nói lời tạm biệt với cầu thủ xuất sắc nhất thế hệ của mình, mà còn khép lại một chương lịch sử gắn liền với những khoảnh khắc khó quên của bóng đá thế giới.

Messi rời đi, Argentina bước vào chương mới

Thủ môn Emiliano Martínez cùng các đồng đội cũng đã có những hoạt động tri ân đặc biệt dành cho Messi tại Buenos Aires, thể hiện tình cảm mà tập thể Argentina dành cho người đội trưởng.

Sự ra đi của Messi chắc chắn để lại khoảng trống lớn cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Argentina sẽ phải tìm cách thích nghi với một đội tuyển không còn thường xuyên dựa vào khả năng sáng tạo, những đường chuyền quyết định và bản lĩnh của siêu sao số 10.

Ảnh: Juan Mabromata/AFP/Getty Images

“Chiếc áo này là cả cuộc đời tôi” không chỉ là lời nhắn gửi của một cầu thủ dành cho đội tuyển. Đó còn là lời khẳng định về mối liên kết giữa Messi và Argentina, một mối liên kết được hình thành qua những năm tháng thăng trầm và được củng cố bằng những danh hiệu lịch sử.

Messi có thể khép lại sự nghiệp quốc tế, nhưng những bàn thắng, những giọt nước mắt và khoảnh khắc anh nâng cao chiếc cúp World Cup năm 2022 sẽ còn được nhắc đến trong nhiều thế hệ.