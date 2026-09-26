Messi chi 8 triệu USD mua thêm nhà ở Mỹ

Một công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) liên quan Lionel Messi vừa hoàn tất thương vụ mua căn nhà nằm ngay cạnh biệt thự mà cầu thủ Argentina đã sở hữu trước đó tại Fort Lauderdale với giá 8 triệu USD (khoảng 207 tỷ đồng).

Theo hồ sơ công khai, LLC được đăng ký dưới tên Alfonso Nebot Armisen, người quản lý tài chính lâu năm của Messi. Đây cũng là pháp nhân đứng tên căn biệt thự bên cạnh - bất động sản Messi mua năm 2023 với giá khoảng 10,8 triệu USD (khoảng 280 tỷ đồng). Thương vụ mới được Bloomberg và The Real Deal đưa tin.

Messi mua thêm bất động sản tại Fort Lauderdale khi tiếp tục gắn bó với Inter Miami. Ảnh: Hannah Mckay/Reuters.

Căn nhà mới có 5 phòng ngủ, nằm bên bờ kênh ở phía tây bắc so với nơi ở hiện tại của Messi. Chủ cũ mua bất động sản này giá 2,7 triệu USD (khoảng 70 tỷ đồng) năm 2013.

Việc mua thêm bất động sản ngay cạnh nhà không phải hiếm gặp ở giới siêu giàu. Tại South Florida, Ken Griffin hay Jeff Bezos từng mua các bất động sản liền kề để mở rộng khu đất và tăng mức độ riêng tư.

Với Messi, 2 bất động sản nằm cạnh nhau tại khu Bay Colony tạo thành một quỹ đất liền kề bên mặt nước. Căn biệt thự đầu tiên được anh mua tháng 9/2023, không lâu sau khi gia nhập câu lạc bộ Inter Miami.

Khi đó, Messi và vợ Antonela Roccuzzo chi 10,75-10,8 triệu USD (khoảng 279 tỷ đến 280 tỷ đồng) cho căn nhà rộng gần 975 m2. Bất động sản nằm trong khu dân cư có kiểm soát Bay Colony, sở hữu khoảng 52 m mặt tiền kênh đào.

Ngôi nhà có nhiều phòng ngủ, hồ bơi, garage dành cho 3 ôtô và 2 cầu tàu. Bên trong là không gian được thiết kế theo phong cách hiện đại, với nhà bếp kiểu Italy, phòng gym, spa, phòng giải trí và phòng ngủ chính.

Thời điểm mua căn biệt thự đầu tiên, Messi đã sở hữu một số bất động sản khác tại khu vực Miami.

Theo Miami Herald, cầu thủ này còn có căn hộ tại Porsche Design Tower và Regalia Tower ở Sunny Isles Beach.

Bloomberg cũng từng đưa tin Messi sở hữu một căn hộ nguyên tầng trị giá khoảng 7,3 triệu USD (khoảng 189 tỷ đồng) tại Sunny Isles Beach.

Việc tiếp tục mua nhà tại Fort Lauderdale diễn ra sau khi Messi quyết định gắn bó lâu dài với Inter Miami. Tháng 10/2025, CLB công bố gia hạn hợp đồng với tiền đạo Argentina đến hết mùa giải MLS 2028.

Đây là bước tiếp nối cho lựa chọn gây bất ngờ của Messi năm 2023. Thay vì chuyển tới Saudi Arabia, nơi anh từng nhận lời đề nghị được truyền thông Argentina đưa tin có giá trị khoảng 400 triệu USD/năm (khoảng 10,3 nghìn tỷ đồng), Messi chọn gia nhập Inter Miami.

Căn biệt thự được Messi mua năm 2023 tại Fort Lauderdale từng thu hút sự chú ý của công chúng. Ảnh: The Mega Agency.

Theo Reuters, thỏa thuận ban đầu giữa Messi và Inter Miami được Sportico ước tính có giá trị lên tới 150 triệu USD (3,8 nghìn tỷ đồng), bao gồm lương, phí ký hợp đồng và quyền lợi liên quan cổ phần CLB.

Hai năm sau, Messi tiếp tục gia hạn với Inter Miami đến năm 2028. CLB cũng chuẩn bị chuyển sang sân vận động mới tại Miami Freedom Park trong năm 2026.

So với những thương vụ bất động sản trị giá hàng chục, thậm chí hơn 100 triệu USD (khoảng 2,5 nghìn tỷ đồng) của giới siêu giàu tại South Florida, các giao dịch của Messi có quy mô khiêm tốn hơn. Tuy nhiên, việc mua thêm căn nhà ngay cạnh biệt thự 10,8 triệu USD (khoảng 280 tỷ đồng) cho thấy nam cầu thủ tiếp tục mở rộng hiện diện bất động sản tại khu vực này.

Fort Lauderdale vốn nổi tiếng với hệ thống kênh đào, bãi biển và văn hóa du thuyền nhưng chưa có thị trường bất động sản xa xỉ sôi động như Miami hay Palm Beach.

Với Messi, thành phố này hiện không chỉ là nơi ở trong thời gian anh thi đấu cho Inter Miami mà còn trở thành một phần đáng kể trong danh mục bất động sản tại Mỹ.