Theo nhật báo Clarín, Messi đang cân nhắc gửi yêu cầu pháp lý đến AFA, trong bối cảnh quan hệ với Chủ tịch Claudio Tapia ngày càng căng thẳng.

Chủ nhân 8 Quả bóng Vàng muốn kiểm soát việc khai thác hình ảnh cá nhân, thay vì để Liên đoàn Bóng đá Argentina tự sử dụng trong các hoạt động kinh doanh.

Sở dĩ Messi nhờ luật sư can thiệp là vì AFA cho phép một hãng bia Argentina, đối tác tài trợ của Liên đoàn, sử dụng hình ảnh anh trong chiến dịch quảng cáo tại World Cup 2026. Tiền đạo Inter Miami bất bình bởi anh đang có hợp đồng đại diện thương hiệu với hãng bia Michelob (Mỹ).

Mối quan hệ của Lionel Messi với Chủ tịch Claudio Tapia ngày càng căng thẳng. Ảnh: AFA.

Nguồn tin cho hay, Messi không hiểu vì sao Chủ tịch Tapia lại chấp thuận thỏa thuận có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của anh với các đối tác quốc tế. Sự việc buộc những người đại diện của siêu sao Argentina phải giải trình với các nhà tài trợ, đồng thời khiến mối quan hệ giữa 2 bên bắt đầu xuất hiện những bất đồng.

Căng thẳng càng gia tăng khi Ban lãnh đạo AFA vướng các nghi vấn tài chính. Chủ tịch Tapia và thủ quỹ Pablo Toviggino bị đặt dấu hỏi về hoạt động của một số công ty ở nước ngoài, liên quan đến những khoản tiền thương mại được cho là chưa chuyển đầy đủ về các CLB Argentina.

Các nghi vấn này chưa có kết luận cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, những người thân cận với Messi cho biết anh muốn tránh để tên tuổi và hình ảnh của mình bị gắn với các tranh cãi liên quan đến bộ máy lãnh đạo Liên đoàn.

Trước đó, Messi từng bị cuốn vào một vụ kiện cùng AFA tại Miami, sau chuyến du đấu Mỹ của tuyển Argentina hồi tháng 10/2025. Công ty tổ chức sự kiện VID Music Group cáo buộc các bên vi phạm hợp đồng khi tiền đạo này không ra sân trong trận gặp Venezuela.

Theo La Nacion, thỏa thuận do Chủ tịch Tapia ký cam kết Messi thi đấu ít nhất 30 phút mỗi trận, trừ trường hợp chấn thương, bệnh tật hoặc bất khả kháng. Việc anh vắng mặt khiến đơn vị tổ chức yêu cầu bồi thường, dù phía AFA bác bỏ cáo buộc vi phạm hợp đồng.

Những bất đồng tiếp tục bộc lộ trong lễ chia tay của Messi với tuyển Argentina hồi tháng 10. Buổi lễ trên sân Monumental gặp nhiều trục trặc về khâu tổ chức, trong khi Chủ tịch Tapia bị một bộ phận khán giả la ó. Phần trao quà lưu niệm cho siêu sao 39 tuổi cuối cùng phải chuyển vào phòng tập thay vì diễn ra trên sân như dự kiến.

Thông tin về mối quan hệ rạn nứt diễn ra trong lúc Messi vừa khép lại hơn 20 năm cống hiến cho đội tuyển quốc gia. Cựu thủ quân Barcelona ghi 126 bàn sau 207 trận, cùng tuyển Argentina đoạt chức vô địch Copa America 2021, 2024 và World Cup 2022.