Mercesdes-Benz ra mắt loạt sản phẩm điện hóa mới

Thị trường xe hơi hạng sang Việt Nam vừa đón nhận loạt xe sang của nhà Mercedes-Benz với hàng loạt mẫu xe điện hóa mới gồm xe thuần điện, xe được trang bị hệ truyền động hybrid nhẹ (mild hybrid) cho đến hybrid sạc ngoài (plug-in hybrid). Giá bán của dải sản phẩm này từ hơn 1,5 tỷ đồng đến gần 9 tỷ đồng.

Mercedes-Benz tổ chức triển lãm và ra mắt xe thu hút được hàng trăm người quan tâm.

Theo đó, Mercedes-Benz Việt Nam vừa chính thức giới thiệu ba mẫu xe thuần điện và plug-in hybrid (PHEV) mới gồm CLA 200 Electric, GLC 350 e, E 350 e. Dịp này Mercedes-Benz cũng giới thiệu các phiên bản nâng cấp của S-Class nâng cấp và Maybach S-Class.

Các mẫu xe ra mắt đợt này nằm trong sự kiện triển lãm "The Icons, Electrified" tại TP. Hồ Chí Minh, mở cửa tự do từ 30/10 đến hết 1/11/2026.

Ở triển lãm kết hợp ra mắt mẫu xe mới lần này, Mercedes-Benz cũng giới thiệu bổ sung thêm bản PHEV cho các mẫu Maybach S 480 và Maybach S 580 e (dòng S-Class) với giá bán tương ứng 8,639 tỷ đồng và 8,899 tỷ đồng và bản nâng cấp S-Class 580 e 4 Matic, giá bán 6,189 tỷ đồng.

Mercedes-Benz GLC 350 e 4Matic (PHEV) được bán với giá 2,999 tỷ đồng. Xe trang bị động cơ xăng 2.0L kết hợp mô-tơ điện, tổng công suất lên đến 313 mã lực, mô-men xoắn 550Nm. Hộp số tự động 9 cấp 9G-Tronic kết hợp hệ dẫn động bốn bánh 4Matic quen thuộc. GLC 350 e 4Matic tăng tốc 0-100km/h trong 6,7 giây. Xe trang bị pin Lithium-ion 25,28kWh, di chuyển thuần điện đạt khoảng từ 115-128 km (theo tiêu chuẩn WLTP). Sạc AC công suất 11kW đầy pin từ 0-100% trong khoảng thời gian 2,75 giờ. Mức tiêu hao nhiên liệu kết hợp là 2,1-2,5 lít/100km.

Mercedes-Benz E 350 e (PHEV) là mẫu xe hybrid sạc ngoài, gồm động cơ xăng 2.0L, 4 xy-lanh kết hợp mô-tơ điện. Tương tự GLC 350 e 4Matic, E 350 e PHEV cũng có công suất 313 mã lực và mô-men xoắn 550Nm, nhưng tăng tốc nhanh hơn, chỉ mất 6,4 giây để đạt tốc độ 0-100km/h. Bộ pin lithium-ion thấp hơn một chút so với GLC 350 e, khi E 350 e chỉ được trang bị pin dung lượng 19,53 kWh, quãng đường chạy thuần điện 97-116 km theo chuẩn WLTP. Trong khi giá bán cao hơn GLC 350 e 391 triệu đồng (giá niêm yết 3,399 tỷ đồng).

Theo Mercedes-Benz, S 580 e 4MATIC là bản PHEV của S-Class mới dài 5.309 mm, chiều dài cơ sở 3.216 mm, dùng mâm rèn 20 inch 10 chấu kép. Nội thất S 580 e 4MATIC dùng da Nappa Exclusive, gỗ Amber họa tiết xương cá. Ghế thương gia bên phụ phía sau ngả đến 43,5 độ, bệ đỡ chân chỉnh đến 50 độ, có massage bắp chân và gói Chauffeur. Xe tăng tốc 0-100 km/h trong 4,4 giây, tốc độ tối đa 250 km/h. Pin 21,96 kWh cho 93-103 km chạy điện theo WLTP, sạc AC 11 kW đầy trong 2,25 giờ, sạc DC tối đa 60 kW từ 10-80% trong khoảng 20 phút. S 580 e 4MATIC là mẫu duy nhất trong các xe PHEV ra mắt lần này được hỗ trợ sạc nhanh DC, giá bán 6,189 tỷ đồng.

CLA 200 Electric là mẫu xe thuần điện duy nhất được ra mắt lần này và cũng là mẫu xe có giá bán thấp nhất, chỉ 1,59 tỷ đồng. Động cơ điện cầu sau, công suất 224 mã lực và mô-men xoắn 335Nm, kết hợp hộp số tự động 2 cấp. Xe có khả năng tăng tốc 0-100km/h trong 7,5 giây. CLA 200 Electric sử dụng kiến trúc điện áp cao 800V, hỗ trợ sạc nhanh DC, cho phép sạc 10%-80% trong 20 phút. Theo hãng, CLA 200 Electric chỉ cần 10 phút sạc để có thể bổ sung khoảng 300km phạm vi hoạt động. Pin dung lượng 58kWh, quãng đường di chuyển tối đa 459-542km mỗi lần sạc.