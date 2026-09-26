Mercedes-Maybach S-Class 2027 ra mắt, giá khởi điểm hơn 5,4 tỷ đồng

Tại Trung Quốc, Mercedes-Maybach S-Class 2027 có tất cả 4 phiên bản gồm S 480, S 580, S 580 Midnight và S 680. Giá niêm yết của mẫu xe sedan siêu sang này từ 1,398-3,353 triệu Nhân dân tệ (tương đương 5,409-12,974 tỷ đồng).

Mercedes-Maybach S-Class 2027 tiếp tục kế thừa phong cách đặc trưng của dòng Maybach S-Class với lưới tản nhiệt dọc cỡ lớn, kết hợp các chi tiết nhận diện cao cấp. Điểm đáng chú ý trên phiên bản mới là khả năng chiếu sáng viền lưới tản nhiệt, trong khi dòng chữ "MAYBACH" được tích hợp bên trong.

Mercedes-Maybach S-Class 2027.

Biểu tượng ngôi sao ba cánh đặt trên nắp ca-pô và huy hiệu Maybach trên cột C tiếp tục tạo dấu ấn riêng cho mẫu sedan siêu sang. Cụm đèn pha mang thiết kế "ngôi sao kép", kết hợp các đường viền màu vàng hồng, trong khi những khe hút gió được trang trí bằng huy hiệu Maybach mạ crôm. Phiên bản sử dụng động cơ V12 còn có thêm các chi tiết nhận diện riêng bên trong lưới tản nhiệt.

Nhìn từ bên hông, Mercedes-Maybach S-Class mới được trang bị bậc cửa tích hợp hệ thống chiếu hình ảnh, có khả năng chiếu dòng chữ "MAYBACH" xuống mặt đường khi mở cửa. Người ngồi phía trước cũng có thể điều khiển đóng hoặc mở cửa sau bằng điện. Mẫu xe được bổ sung bộ mâm đúc đa chấu 20 inch mới, bên cạnh tùy chọn mâm Manufaktur 21 inch mạ vàng. Biểu tượng ngôi sao Maybach trên mâm xe được thiết kế luôn ở vị trí thẳng đứng, tạo điểm nhấn khi xe di chuyển.

Phía sau xe sử dụng cụm đèn hậu dạng phân đoạn với ba biểu tượng ngôi sao chìm, tạo sự đồng bộ với thiết kế đèn pha. Cánh gió sau được làm mới với đường viền trang trí hai tông màu, kết hợp crôm và đen bóng. Mercedes-Maybach S-Class 2027 vẫn duy trì tùy chọn sơn hai tông màu truyền thống, với toàn bộ quá trình hoàn thiện được thực hiện thủ công và có thể mất tới một tuần để hoàn thiện một chiếc xe.

Gói Midnight Style Package bổ sung các tông màu đen, trắng, xám và bạc, trong khi màu Ocean Blue ánh kim thuộc danh mục tùy chọn đặt riêng Manufaktur và không nằm trong gói Midnight Style Package.

Bên trong khoang cabin, Mercedes-Maybach S-Class 2027 được nâng cấp đáng kể với thiết kế bảng điều khiển bao quanh đặc trưng của dòng Maybach. Khu vực trung tâm sử dụng tấm ốp kích thước lớn với nhiều lựa chọn vật liệu mới, trong đó có gỗ sồi vân hở màu xám than và gỗ xương cá vân hở màu nâu hổ phách.

Khách hàng cũng có thể lựa chọn màu nội thất "nâu gỗ sồi" mới. Toàn bộ cabin sử dụng da Nappa cao cấp trên ghế ngồi, vô-lăng, bảng điều khiển và khu vực khung cửa. Đáng chú ý, lần đầu tiên Mercedes-Maybach cung cấp các lựa chọn vật liệu nội thất không sử dụng da động vật, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Một trong những thay đổi quan trọng nhất trên Mercedes-Maybach S-Class 2027 nằm ở hệ thống điện tử. Đây là mẫu xe đầu tiên tích hợp kiến trúc MB.OS do Mercedes-Benz tự phát triển, kết nối ba nhóm chức năng gồm hỗ trợ người lái, buồng lái thông minh và khả năng điều khiển tổng thể của xe. Bảng điều khiển kính phía trước tích hợp màn hình trung tâm 14,4 inch cùng màn hình dành cho hành khách phía trước 12,3 inch. Cụm đồng hồ kỹ thuật số độc quyền Maybach có kích thước 12,3 inch và hỗ trợ tùy chọn hiển thị 3D.

Hàng ghế sau tiếp tục là khu vực được Mercedes-Maybach tập trung nâng cấp. Hai màn hình giải trí độ phân giải cao 13,1 inch được bố trí cho hành khách phía sau, đi kèm bộ điều khiển cảm ứng độc lập có thể tháo rời. Thiết bị này cho phép điều chỉnh hệ thống điều hòa, rèm che nắng và các chức năng giải trí, đồng thời tích hợp camera phục vụ các cuộc gọi video.

Hệ thống thông tin giải trí sử dụng MBUX thế hệ thứ tư với trợ lý ảo Mercedes-Benz ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Giao diện điều khiển được thiết kế theo hướng trực quan, trong khi hệ thống giải trí hàng ghế sau được phát triển với sự tham gia chủ yếu của đội ngũ kỹ sư Trung Quốc.

Hệ thống này tích hợp mô hình VLM và tận dụng camera trong cabin để nhận biết cử chỉ, biểu cảm của hành khách, từ đó có thể chủ động điều chỉnh môi trường bên trong mà không cần người dùng kích hoạt bằng giọng nói. Hệ thống cũng có khả năng nhận diện độ tuổi và tình trạng thể chất của hành khách để xây dựng hồ sơ tương tác, qua đó đề xuất nội dung giải trí và chế độ sử dụng phù hợp.

Không gian nội thất của Mercedes-Maybach S-Class 2027 được hoàn thiện với hệ thống đèn chiếu sáng chủ động gồm 199 đèn LED, cung cấp 10 tổ hợp màu sắc cùng dải màu độc lập 64 màu. Những tông màu đặc trưng như vàng hồng và thạch anh tím tiếp tục được dành riêng cho Maybach.

Hệ thống đèn có thể phản hồi lệnh bằng giọng nói, đồng thời phối hợp với hệ thống điều hòa và các cảnh báo hỗ trợ lái. Hệ thống âm thanh vòm 4D Burmester gồm 35 loa và 8 bộ rung tích hợp trên ghế, đạt tổng công suất 1.690 W, hỗ trợ Dolby Atmos và trang bị tweeter có khả năng xoay 360 độ. Xe cũng có hệ thống tạo hương thơm độc quyền số 12 với mùi lá nguyệt quế.

Hàng ghế thương gia phía sau có khả năng điều chỉnh góc tựa từ 19 đến 43,5 độ và được trang bị tiêu chuẩn gói mở rộng không gian để chân. Lưng ghế trước có thể ngả về phía trước 23 độ, tạo thêm không gian để chân phía sau lên tới 1,4 m. Các trang bị tiện nghi gồm bệ đỡ chân chỉnh điện, ghế sưởi, tựa đầu sưởi, massage đa chế độ và bệ đỡ chân mở rộng bằng điện phía sau ghế trước.

Khu vực điều khiển trung tâm phía sau được thiết kế lại với hai giá đỡ cốc dành riêng cho ly sâm panh Robbe & Berking. Tay vịn trung tâm tích hợp một tủ lạnh mini có thể tháo rời để tối ưu không gian chứa đồ, trong khi bàn gấp phía sau cũng nằm trong danh sách tùy chọn.

Về công nghệ hỗ trợ lái, Mercedes-Maybach S-Class mới được trang bị hệ thống kiểm soát hành trình trên đường đô thị và cao tốc, kết hợp nhiều cảm biến cùng thuật toán điều khiển để hỗ trợ xe di chuyển giữa các vị trí đỗ và thực hiện thao tác đỗ xe thông minh tại Trung Quốc.

Hệ thống hỗ trợ đỗ xe có thể phối hợp với công nghệ đánh lái bánh sau chủ động để tối ưu quỹ đạo khi xe phải di chuyển trong không gian hẹp hoặc đường cụt. Xe cũng có khả năng nhận diện các vị trí đỗ xe dạng nghiêng hoặc không có vạch kẻ rõ ràng, đồng thời hỗ trợ chức năng ghi nhớ quỹ đạo lùi và cảnh báo nguy cơ va chạm với vành xe.

Mercedes-Maybach S-Class 2027 tiếp tục duy trì phiên bản sử dụng động cơ V12 với công suất tối đa 612 mã lực. Bên cạnh đó là động cơ V8 hiệu suất cao M177 Evo mới, có công suất tối đa 612 mã lực cộng thêm 23 và mô-men xoắn cực đại 850 Nm cộng thêm 205 Nm, với khả năng vận hành được mô tả tương đương các động cơ 12 xi lanh hiện tại. Phiên bản sử dụng động cơ 6 xi lanh thẳng hàng M256 Evo cũng được nâng cấp toàn diện, cho công suất tối đa 449 mã lực.

Mercedes-Maybach S-Class 2027 sử dụng hệ thống treo khí nén AirMatic kết hợp hệ thống kiểm soát thân xe Magic Body Control. Hệ thống có khả năng ghi nhớ bề mặt đường và dự đoán điều kiện vận hành, sử dụng dữ liệu quét mặt đường theo thời gian thực để điều chỉnh khả năng giảm chấn của hệ thống treo trước. Công nghệ đánh lái bánh sau chủ động cho phép bánh sau xoay tối đa 10 độ theo mỗi hướng, qua đó hỗ trợ giảm bán kính quay vòng của một mẫu sedan có kích thước lớn. Khả năng cách âm cũng được cải thiện, trong khi chế độ lái Maybach ưu tiên sự êm ái và thoải mái cho hành khách phía sau.

Về an toàn, Mercedes-Maybach S-Class mới sở hữu nhiều công nghệ bảo vệ hành khách, trong đó có dây an toàn phía trước tích hợp chức năng sưởi, có thể nhanh chóng đạt nhiệt độ 44 độ C. Xe được trang bị tiêu chuẩn 15 túi khí cùng hệ thống bảo vệ người ngồi bên hông Pre-Safe, bên cạnh túi khí phía trước và túi khí dây an toàn dành cho hàng ghế sau. Khi phát hiện nguy cơ va chạm bên hông, PRE-SAFE có thể chủ động dịch chuyển người ngồi ra xa khu vực va chạm, đồng thời hệ thống Magic Body Control nâng thân xe để tận dụng cấu trúc khung gầm bảo vệ hành khách.

Trong trường hợp xảy ra va chạm trực diện nghiêm trọng, túi khí phía trước dành cho hàng ghế sau có thể bung ra, trong khi túi khí tích hợp dây an toàn phía sau mở rộng diện tích tiếp xúc giữa dây đai và vùng ngực lên khoảng ba lần. Cấu hình này nhằm phân tán lực tác động trong quá trình va chạm và tăng mức độ bảo vệ cho hành khách phía sau.

Khả năng cá nhân hóa tiếp tục là một trong những điểm mạnh của Mercedes-Maybach S-Class 2027. Thông qua chương trình Manufaktur Made to Measure, khách hàng có thể lựa chọn hơn 150 màu sơn, hơn 400 phối màu nội thất cùng nhiều tùy chọn màu chỉ khâu. Các chi tiết cá nhân hóa còn bao gồm bậc cửa tùy chỉnh, logo riêng hoặc huy hiệu gia đình tích hợp trong khoang cabin.

Hai màu sơn Manufaktur mới gồm Black Starry Sky và Green Gravel Silver, trong khi nội thất có thêm bốn phối màu độc quyền gồm Coffee Brown/Black, Fiery Red/Black, Lake Blue/Black và Millet Gold/Black. Ngoài ra, khách hàng có thể đặt bộ mâm rèn đa chấu Manufaktur 21 inch với các chi tiết nhấn màu vàng.