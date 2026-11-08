Mercedes GLC có thể lùi lịch sản xuất tại Mỹ đến năm 2030

Theo Automotive News, dẫn nguồn tin về kế hoạch của Mercedes-Benz, hãng xe Đức có thể lùi thời điểm sản xuất GLC thế hệ mới tại nhà máy Vance, bang Alabama, từ quý IV/2027 sang tháng 5/2030, tức chậm khoảng hai năm rưỡi so với dự kiến.

Mercedes-Benz có thể hoãn sản xuất GLC tại Alabama hơn hai năm, khiến mẫu SUV này tiếp tục phụ thuộc vào nguồn xe nhập khẩu từ châu Âu.

Theo Motor1, đại diện Mercedes-Benz cho biết chưa có cập nhật về thời điểm và kế hoạch phân bổ sản xuất đối với từng mẫu xe trong tương lai. Tuy nhiên, cam kết đầu tư 7 tỷ USD vào Mỹ đến năm 2030 vẫn được giữ nguyên.

GLC hiện được sản xuất tại châu Âu để cung cấp cho nhiều thị trường, trong đó có Mỹ. Nếu kế hoạch lắp ráp tại Alabama bị lùi đến năm 2030, Mercedes-Benz sẽ tiếp tục phụ thuộc vào nguồn xe GLC nhập khẩu từ châu Âu lâu hơn dự kiến.

Điều này có thể khiến hãng chịu thêm áp lực chi phí khi ô tô nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU) vào Mỹ hiện có thể chịu mức thuế tổng hợp 15%. Tuy nhiên, Mercedes-Benz chưa công bố nguyên nhân của việc điều chỉnh kế hoạch và không có cơ sở xác định thuế nhập khẩu là lý do dẫn đến sự chậm trễ.

Dây chuyền sản xuất Mercedes-Benz GLE và GLS tại nhà máy Tuscaloosa, bang Alabama, Mỹ.

Trước đó, vào mùa xuân 2026, Mercedes-Benz cùng giới chức bang Alabama công bố kế hoạch đầu tư khoảng 4 tỷ USD vào nhà máy Vance. Khoản đầu tư gắn với việc mở rộng sản xuất các dòng SUV, trong đó GLC thế hệ mới được cho là sẽ gia nhập dây chuyền cùng GLE và GLS nâng cấp.

Theo các báo cáo trước đây, việc mở rộng có thể giúp sản lượng nhà máy vượt 280.000 xe mỗi năm. Riêng GLC dự kiến đạt khoảng 50.000 xe trong 12 tháng đầu tiên sản xuất tại Mỹ. Tuy nhiên, các chỉ tiêu này chưa được Mercedes-Benz chính thức xác nhận.

Nhà máy Vance đã sản xuất SUV Mercedes-Benz từ thập niên 1990, hiện lắp ráp các dòng GLE, GLS, EQE SUV và EQS SUV.