Mercedes dự kiến khai tử sedan điện EQE sau 3 năm mở bán tại Mỹ

Mercedes EQE sedan. (Ảnh: Mercedes-Benz of Henderson)

Mercedes-Benz dự kiến sẽ loại sedan điện EQE khỏi danh mục sản phẩm đời 2027 tại Mỹ trong bối cảnh doanh số mẫu xe này sụt giảm mạnh và hãng chuyển hướng sang những dòng xe điện có thiết kế truyền thống hơn.

Ra mắt tại Mỹ từ đời 2023, EQE sedan được định vị như phiên bản chạy điện tương ứng với E-class. Tuy nhiên, doanh số mẫu xe này nhanh chóng chịu sức ép khi thị trường xe điện hạng sang tăng trưởng chậm lại.

Theo số liệu được công bố, tổng doanh số của EQE sedan và EQE SUV tại Mỹ trong năm 2024 giảm 39%, xuống 11.660 xe, so với 19.104 xe của năm 2023. Riêng EQE sedan trong nửa đầu năm 2025 chỉ bán được 2.300 xe, giảm 74,5%.

Kết quả này diễn ra trong bối cảnh Mercedes và nhiều hãng xe sang khác phải điều chỉnh chiến lược xe điện. Thiết kế tối ưu khí động học với kiểu dáng khác biệt của EQE cũng được cho là chưa đáp ứng kỳ vọng của một bộ phận khách hàng trong phân khúc xe sang.

Thay vì tiếp tục đặt cược vào EQE, Mercedes đang chuyển hướng điện hóa những dòng xe vốn quen thuộc với khách hàng, trong đó có C-class chạy điện, cùng các mẫu CLA và GLC điện phát triển trên nền tảng 800 V MB.EA-M.

Một mẫu sedan điện mới mang cảm hứng từ E-class cũng đang được Mercedes phát triển. Những hình ảnh thử nghiệm cho thấy mẫu xe này có thiết kế truyền thống hơn, thay vì kiểu dáng thiên về khí động học như EQE.

Tại Việt Nam, Mercedes EQE SUV được bán từ năm 2023 với giá từ 3,999 tỷ đồng. Mẫu xe nhập khẩu từ Mỹ và Mercedes không công bố doanh số tại thị trường Việt Nam.