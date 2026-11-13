Mercedes-Benz xem xét đóng cửa nhiều nhà máy tại Đức

Mercedes-Benz đang tạm dừng toàn bộ khoản đầu tư vào các nhà máy tại Đức, đồng thời xem xét khả năng đóng cửa một số cơ sở sản xuất nhằm giảm chi phí chế tạo ngày càng tăng tại quốc gia này. Động thái cho thấy cuộc khủng hoảng của ngành công nghiệp ôtô Đức đang ngày càng nghiêm trọng, đe dọa hàng chục nghìn việc làm.

Mercedes-Benz và nhiều hãng xe đối mặt thách thức lớn

Thông tin trên được tiết lộ trong một bản ghi nhớ gửi đến nhân viên Mercedes-Benz. Quyết định được đưa ra sau khi ban lãnh đạo không đạt được thỏa thuận với hội đồng đại diện người lao động và các tổ chức công đoàn về phương án cắt giảm chi phí nhân công.

Mercedes-Benz đang tạm dừng toàn bộ khoản đầu tư vào các nhà máy tại Đức, đồng thời xem xét khả năng đóng cửa một số cơ sở sản xuất nhằm giảm chi phí chế tạo ngày càng tăng tại quốc gia này.

Không chỉ Mercedes-Benz, những thương hiệu xe sang Đức khác như BMW và Porsche cũng chứng kiến biên lợi nhuận hoạt động từ mảng ôtô suy giảm trong những năm gần đây. Chi phí sản xuất cao, nhu cầu thị trường yếu và cạnh tranh ngày càng gay gắt tại Trung Quốc đang gây sức ép lên kết quả kinh doanh.

Khó khăn cũng lan rộng xuống chuỗi cung ứng. Tuần trước, nhà cung cấp linh kiện ôtô Schaeffler thông báo cắt giảm 3.460 việc làm và đóng cửa 5 cơ sở tại châu Âu, trong đó có 4 địa điểm ở Đức. Công ty cho biết nguyên nhân xuất phát từ nhu cầu suy yếu đối với các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong.

Những kế hoạch tái cơ cấu của tập đoàn Volkswagen có thể dẫn đến việc cắt giảm tới 100.000 việc làm và đóng cửa tối đa 4 nhà máy tại Đức, dẫn đến nguy cơ đình công dự kiến có thể diễn ra trong thời gian tới.

Trong khi đó, Volkswagen cũng chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán với IG Metall, công đoàn công nghiệp lớn nhất nước Đức. Căng thẳng lao động đang gia tăng trước những kế hoạch tái cơ cấu có thể dẫn đến việc cắt giảm tới 100.000 việc làm và đóng cửa tối đa 4 nhà máy tại Đức. Nguy cơ đình công được dự báo có thể xuất hiện vào thời điểm chuyển giao giữa năm nay và năm sau.

Nguyên nhân nhiều hãng xe lớn gặp khó khăn

Theo cảnh báo của công ty tư vấn Roland Berger, ngành công nghiệp ôtô Đức có thể mất ít nhất 200.000 việc làm vào năm 2030. Một trong những nguyên nhân chính là Trung Quốc không còn duy trì vai trò động lực lợi nhuận quan trọng đối với các nhà sản xuất châu Âu, do sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt tại thị trường này.

Biên lợi nhuận hoạt động từ mảng ôtô của nhiều thương hiệu nổi tiếng như Mercedes-Benz, BMW hay Porsche đang giảm sút mạnh trong những năm gần đây do nhiều nguyên nhân khác nhau.

Không chỉ đánh mất lợi thế tại Trung Quốc, các thương hiệu ôtô nước này còn đang mở rộng thị phần tại châu Âu. Diễn biến trên khiến nhiều lãnh đạo ngành công nghiệp ôtô kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) triển khai các biện pháp bảo hộ nhằm hỗ trợ những nhà sản xuất trong khu vực trước sức ép cạnh tranh.

Áp lực chi phí cũng không chỉ giới hạn ở thị trường Đức. CEO của Stellantis, tập đoàn sở hữu nhiều thương hiệu ôtô lớn tại châu Âu, cũng cảnh báo chi phí hoạt động sẽ tiếp tục tăng trong ít nhất một năm tới.

Những diễn biến này cho thấy ngành công nghiệp ôtô châu Âu đang phải đối mặt với nhiều thách thức đồng thời: chi phí sản xuất cao, nhu cầu suy yếu, quá trình chuyển đổi công nghệ và sự trỗi dậy của các đối thủ Trung Quốc.

Những diễn biến này cho thấy ngành công nghiệp ôtô châu Âu đang phải đối mặt với nhiều thách thức đồng thời: chi phí sản xuất cao, nhu cầu suy yếu, quá trình chuyển đổi công nghệ và sự trỗi dậy của các đối thủ Trung Quốc. Với Mercedes-Benz, việc tạm dừng đầu tư và cân nhắc đóng cửa nhà máy tại quê nhà có thể trở thành một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất về quy mô cuộc khủng hoảng hiện nay.