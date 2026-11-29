Đáng chú ý, giá khởi điểm của mẫu MPV thuần điện này tại Trung Quốc thấp hơn khoảng 18.290 USD (472,57 triệu đồng) so với phiên bản sản xuất tại Tây Ban Nha đang được phân phối ở Đức. Thông tin được các đại diện Mercedes-Benz xác nhận tại Triển lãm ô tô Quảng Châu 2026.

Mercedes-Benz VLE 2027.

Mercedes-Benz VLE 2027 sản xuất tại Trung Quốc bắt đầu được sản xuất hàng loạt từ giữa tháng 11 tại nhà máy Fujian-Benz, liên doanh giữa Mercedes-Benz Group, BAIC và Fujian Motor Industry. Một trong những yếu tố quan trọng giúp mẫu xe có mức giá cạnh tranh là tỷ lệ nội địa hóa cao. Theo các thông tin được công bố trước đó, tỷ lệ linh kiện nội địa trên những mẫu xe phát triển dựa trên nền tảng VAN.EA tại Trung Quốc có thể đạt khoảng 60%.

Trong đó, các cell pin của VLE được sản xuất thông qua liên doanh CATL-Benz, còn hoạt động lắp ráp cuối cùng được thực hiện tại cơ sở Fujian-Benz. Việc tận dụng chuỗi cung ứng linh kiện trong nước được kỳ vọng giúp Mercedes-Benz kiểm soát chi phí sản xuất và giảm giá bán so với các mẫu xe nhập khẩu hoặc sản xuất tại châu Âu.

Tại thị trường Trung Quốc, Mercedes-Benz VLE 2027 cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Luxeed V9, Buick GL8 Encasa, Voyah Dream 9, Zeekr 009, Li Auto Mega, Maextro V680…

VLE 2027 phiên bản Trung Quốc được phân phối với cấu hình tiêu chuẩn 7 chỗ ngồi. Xe có chiều dài 5.310 mm, rộng 2.000 mm và cao 1.922 mm, trong khi chiều dài cơ sở đạt 3.340 mm. Đây là những thông số cho thấy mẫu MPV điện của Mercedes-Benz sở hữu không gian cabin rộng rãi, hướng đến nhu cầu sử dụng gia đình và phục vụ khách hàng cao cấp.

Đáng chú ý, xe có hệ số cản gió chỉ 0,25 Cd, góp phần cải thiện hiệu quả khí động học và tối ưu phạm vi hoạt động. Mercedes-Benz cung cấp ba tùy chọn kích thước lốp, gồm 235/60 R19 kết hợp 255/55 R19, 255/50 R20 kết hợp 265/50 R20 và 265/45 R21 kết hợp 275/45 R21. Mẫu MPV điện này còn được trang bị hệ thống đánh lái bánh sau, giúp bán kính quay vòng giảm xuống còn 5,45 m, qua đó cải thiện khả năng xoay trở trong không gian hẹp và khi di chuyển tại các đô thị đông đúc.

Khoang nội thất là một trong những điểm nhấn đáng chú ý của Mercedes-Benz VLE 2027. Xe được trang bị tủ lạnh tích hợp, màn hình giải trí kích thước 31,8 inch gắn trên trần và hệ thống 22 loa Burmester cao cấp. Bên cạnh đó, nhà sản xuất bố trí tới sáu tấm che nắng nhằm tăng sự riêng tư và cải thiện trải nghiệm cho hành khách.

Khu vực bảng điều khiển trung tâm sử dụng cấu hình ba màn hình, bao gồm màn hình LCD hiển thị thông tin kích thước 10,25 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 14 inch và màn hình 14 inch dành riêng cho hành khách phía trước. Xe cũng có màn hình hiển thị thông tin trên kính chắn gió AR, giúp người lái theo dõi các dữ liệu quan trọng mà không cần rời mắt quá nhiều khỏi mặt đường.

Các trang bị tiện nghi trên Mercedes-Benz VLE được thiết kế nhằm phục vụ cả người lái lẫn hành khách phía sau. Ghế trước và hàng ghế thứ hai đều được trang bị tiêu chuẩn chức năng thông gió, sưởi ấm và massage. Đây là những tiện ích đáng chú ý đối với một mẫu MPV điện hạng sang, đặc biệt khi xe hướng đến nhóm khách hàng thường xuyên sử dụng phương tiện cho các chuyến đi dài hoặc nhu cầu di chuyển có tài xế riêng. Dung tích khoang hành lý đạt 795 lít, tạo thêm lợi thế về khả năng chứa đồ khi sử dụng cấu hình 7 chỗ.

Về công nghệ, Mercedes-Benz VLE phiên bản Trung Quốc được trang bị kiến trúc hỗ trợ lái Momenta R7. Hệ thống này được giới thiệu có khả năng hỗ trợ điều hướng và xử lý tình huống giao thông theo cách tự nhiên hơn, mô phỏng một số hành vi lái xe của con người. Tuy nhiên, đây vẫn là công nghệ hỗ trợ lái, người điều khiển phải duy trì sự tập trung và giám sát liên tục quá trình vận hành, thay vì giao hoàn toàn quyền điều khiển cho xe.

Mercedes-Benz VLE 2027 có hai cấu hình hệ truyền động. Phiên bản VLE 300 sử dụng một mô-tơ điện với công suất tối đa 268 mã lực. Trong khi đó, phiên bản VLE 400 AWD cao cấp hơn được trang bị hệ dẫn động bốn bánh có tổng công suất 409 mã lực. Cả hai phiên bản đều sử dụng bộ pin NMC ba thành phần dung lượng 121 kWh. Theo công bố, xe có thể đạt phạm vi hoạt động tối đa 810 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn thử nghiệm CLTC của Trung Quốc.