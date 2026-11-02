Mercedes-Benz Việt Nam trước ngã rẽ điện hóa: Đừng đánh mất ngôi sao ba cánh trong cuộc đua công nghệ

Một triển lãm, nhiều hơn một thông điệp

Cuối tháng 10/2026, Mercedes-Benz Việt Nam tổ chức triển lãm “The Icons, Electrified” tại TP.HCM, quy tụ hơn 20 mẫu xe với tổng giá trị trên 100 tỷ đồng. Sự kiện gây chú ý không chỉ bởi quy mô mà còn bởi loạt sản phẩm điện hóa mới được giới thiệu, từ CLA 200 electric thuần điện đến những mẫu hybrid sạc ngoài như GLC 350 e 4MATIC, E 350 e, S 580 e 4MATIC hay Maybach S 580 e.

Mercedes-Benz Việt Nam tổ chức triển lãm “The Icons, Electrified” tại TP.HCM, quy tụ hơn 20 mẫu xe với tổng giá trị trên 100 tỷ đồng

Điều đáng quan tâm là cách Mercedes-Benz sắp đặt các sản phẩm trong cùng một không gian. Bên cạnh những mẫu xe điện hóa là S-Class, Mercedes-Maybach, Mercedes-AMG và G-Class, những cái tên đã góp phần định hình vị thế của thương hiệu xe sang Đức. Đó có thể được xem là một thông điệp mang tính chiến lược: Mercedes-Benz đang bước vào kỷ nguyên điện hóa, nhưng không có nghĩa sẽ từ bỏ những giá trị truyền thống.

Trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam đang chứng kiến sự dịch chuyển ngày càng rõ rệt sang các dòng xe điện và hybrid, sự xuất hiện đồng thời của nhiều cấu hình hệ truyền động cho thấy Mercedes-Benz không lựa chọn một con đường duy nhất.

Hãng vẫn duy trì những mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong, đồng thời mở rộng lựa chọn hybrid sạc ngoài và xe thuần điện. Đây là cách tiếp cận tương đối thận trọng, nhưng có cơ sở trong điều kiện thị trường Việt Nam, nơi hạ tầng sạc, thói quen sử dụng và mức độ sẵn sàng chuyển đổi sang xe điện của từng nhóm khách hàng vẫn có sự khác biệt.

Hãng vẫn duy trì những mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong, đồng thời mở rộng lựa chọn hybrid sạc ngoài và xe thuần điện

Đáng chú ý, công nghệ PHEV đang được Mercedes-Benz đưa vào những dòng xe quan trọng, từ GLC, E-Class đến S-Class và Mercedes-Maybach. Điều này cho thấy điện hóa không còn chỉ là câu chuyện của một dòng sản phẩm riêng biệt mà đang từng bước trở thành một phần trong danh mục xe sang của hãng.

Tuy nhiên, liệu triển lãm “The Icons, Electrified” có thực sự đánh dấu sự khởi đầu cho một cuộc thay đổi lớn của Mercedes-Benz tại Việt Nam? Có lẽ còn quá sớm để đưa ra kết luận chỉ từ một sự kiện. Nhưng ít nhất, đây là tín hiệu cho thấy Mercedes-Benz đang muốn làm mới cách kể câu chuyện thương hiệu trong giai đoạn chuyển đổi. Và sự thay đổi ấy, theo tôi, không nên chỉ bắt đầu từ những chiếc xe điện.

Khi công nghệ không còn là đặc quyền của xe sang

Trong nhiều thập kỷ, Mercedes-Benz cùng các thương hiệu xe sang châu Âu từng có lợi thế rõ rệt về công nghệ, trang bị và trải nghiệm vận hành so với phần lớn xe phổ thông. Những tính năng an toàn tiên tiến, hệ thống hỗ trợ người lái, tiện nghi cao cấp hay các giải pháp điều khiển hiện đại thường xuất hiện trên xe sang trước khi dần phổ biến xuống những phân khúc thấp hơn. Nhưng trật tự ấy đang thay đổi.

Những trang bị từng được xem là biểu tượng của sự xa xỉ giờ đây không còn đủ sức tạo ra khác biệt

Sự trỗi dậy của ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực xe điện, đã khiến khoảng cách về trang bị công nghệ giữa xe phổ thông và xe sang thu hẹp nhanh chóng. Ngày nay, không khó để bắt gặp những mẫu xe Trung Quốc sở hữu màn hình giải trí kích thước lớn, hệ thống camera toàn cảnh, ghế massage, nhiều tính năng hỗ trợ lái, trợ lý giọng nói hay những cấu hình truyền động điện có công suất lớn.

Đáng nói, không ít mẫu xe được chào bán ở mức giá thấp hơn đáng kể so với sản phẩm của các thương hiệu xe sang truyền thống. Điều này đặt Mercedes-Benz trước một thách thức mới: Những trang bị từng được xem là biểu tượng của sự xa xỉ giờ đây không còn đủ sức tạo ra khác biệt.

Một chiếc xe có màn hình lớn hơn chưa chắc đã sang trọng hơn. Một chiếc xe sở hữu nhiều tính năng hơn cũng không đồng nghĩa mang lại trải nghiệm tốt hơn. Thậm chí, nếu chỉ xét trên số lượng trang bị so với giá bán, Mercedes-Benz có thể gặp bất lợi trước những nhà sản xuất Trung Quốc sở hữu lợi thế về chuỗi cung ứng, quy mô sản xuất và tốc độ phát triển sản phẩm.

Tất nhiên, không thể đánh đồng tất cả các thương hiệu xe Trung Quốc. Nhiều nhà sản xuất nước này đang tiến rất nhanh về công nghệ, chất lượng sản phẩm và cả phân khúc xe cao cấp. Một số thương hiệu đã chứng minh được năng lực cạnh tranh bằng những sản phẩm có giá trị công nghệ thực sự.

Mercedes-Benz không nên lựa chọn cuộc đua số lượng trang bị hay giá bán làm chiến trường chính

Nhưng chính điều đó càng cho thấy Mercedes-Benz không nên lựa chọn cuộc đua số lượng trang bị hay giá bán làm chiến trường chính. Bởi nếu cạnh tranh theo cách ai có màn hình lớn hơn, ai trang bị nhiều tính năng hơn hoặc ai bán rẻ hơn, ngôi sao ba cánh sẽ phải tham gia một cuộc chơi mà lợi thế truyền thống của mình không còn rõ ràng.

Mercedes-Benz cần công nghệ, nhưng công nghệ phải phục vụ trải nghiệm sang trọng, chứ không nên trở thành mục đích cuối cùng.

Đừng quên điều gì đã làm nên một chiếc Mercedes-Benz

Có một câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng Mercedes-Benz cần trả lời trong giai đoạn chuyển đổi: Vì sao một khách hàng sẵn sàng chi vài tỷ đồng để sở hữu một chiếc Mercedes-Benz, thay vì lựa chọn một mẫu xe có nhiều trang bị hơn với giá thấp hơn? Câu trả lời không thể chỉ nằm ở logo ngôi sao ba cánh trên nắp ca-pô.

Trong suốt lịch sử phát triển, Mercedes-Benz xây dựng vị thế bằng nhiều giá trị cốt lõi: kỹ thuật cơ khí, khả năng vận hành, sự an toàn, độ êm ái, chất lượng hoàn thiện và những tiêu chuẩn cao trong trải nghiệm sử dụng.

Trong suốt lịch sử phát triển, Mercedes-Benz xây dựng vị thế bằng nhiều giá trị cốt lõi

Một chiếc S-Class không trở thành biểu tượng của sedan hạng sang đơn thuần vì sở hữu nhiều màn hình hay các trang bị hiện đại. Giá trị của S-Class nằm ở cách chiếc xe mang lại sự thoải mái cho người ngồi sau, khả năng cách âm, sự ổn định khi di chuyển ở tốc độ cao, chất lượng hệ thống treo và cảm giác thư thái trong những hành trình dài.

Tương tự, một chiếc E-Class được nhiều khách hàng lựa chọn không chỉ vì thiết kế hay danh sách tiện nghi, mà còn bởi sự cân bằng giữa cảm giác lái, tính sang trọng và khả năng phục vụ nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Với G-Class, giá trị nằm ở bản sắc thiết kế, năng lực vận hành địa hình và cá tính sản phẩm được duy trì qua nhiều thế hệ. Còn Mercedes-AMG là câu chuyện của hiệu năng, kỹ thuật vận hành và cảm xúc sau vô-lăng… Những yếu tố đó tạo nên bản sắc mà một danh sách dài các trang bị công nghệ khó có thể thay thế.

Một chiếc Mercedes-Benz thuần điện vẫn phải mang lại cảm giác của một chiếc Mercedes-Benz

Vì thế, khi bước vào kỷ nguyên điện hóa, Mercedes-Benz cần tìm cách chuyển tải những giá trị ấy sang thế hệ sản phẩm mới. Một chiếc Mercedes-Benz thuần điện vẫn phải mang lại cảm giác của một chiếc Mercedes-Benz. Nó có thể không còn tiếng động cơ truyền thống, nhưng phải giữ được sự tinh tế trong phản hồi chân ga, độ mượt của hệ truyền động, khả năng kiểm soát thân xe, chất lượng cách âm và sự thoải mái của hành khách.

Một chiếc Mercedes-Benz PHEV cũng không nên chỉ được giới thiệu bằng khả năng chạy điện bao nhiêu kilômét hay mức tiêu thụ nhiên liệu thấp đến đâu. Điều quan trọng hơn là hệ thống truyền động kết hợp ấy có thực sự giúp chiếc xe vận hành êm ái, liền mạch và dễ chịu hơn hay không. Nói cách khác, điện hóa cần trở thành công cụ để nâng cao giá trị cốt lõi, thay vì khiến thương hiệu đánh mất bản sắc.

Mercedes-Benz không nhất thiết phải thắng xe Trung Quốc bằng công nghệ

Nếu nhìn vào sự phát triển của thị trường xe điện toàn cầu, có thể thấy các nhà sản xuất Trung Quốc đang sở hữu những lợi thế đáng kể trong lĩnh vực pin, hệ thống điện, phần mềm và tốc độ đổi mới sản phẩm.

Với Mercedes-Benz, việc cố gắng cạnh tranh trực diện bằng số lượng trang bị hoặc liên tục chạy theo các xu hướng công nghệ mới có thể khiến chi phí phát triển gia tăng, trong khi sự khác biệt đối với khách hàng chưa chắc tương xứng.

Cần đưa ra lý do thuyết phục để khách hàng lựa chọn Mercedes-Benz

Điều đó không có nghĩa Mercedes-Benz được phép chậm đổi mới. Ngược lại, một thương hiệu xe sang muốn duy trì vị thế phải sở hữu công nghệ đủ tiên tiến, an toàn và đáng tin cậy. Tuy nhiên, công nghệ trên xe sang cần được đánh giá bằng chất lượng trải nghiệm chứ không chỉ bằng thông số.

Một hệ thống hỗ trợ lái hoạt động mượt mà, ít gây phiền nhiễu và tạo cảm giác tin cậy có thể có giá trị hơn một danh sách dài tính năng mà người sử dụng hiếm khi cần đến. Một hệ thống treo có khả năng xử lý mặt đường tốt, giúp hành khách ít mệt mỏi hơn sau hàng trăm kilômét, có thể tạo ra khác biệt lớn hơn một màn hình giải trí bổ sung. Hay một khoang nội thất được hoàn thiện tỉ mỉ, vật liệu sử dụng có chất lượng cao và duy trì được sự bền đẹp theo thời gian có thể là lý do thuyết phục để khách hàng lựa chọn Mercedes-Benz.

Đó mới là những yếu tố cần được đặt ở trung tâm của cuộc cạnh tranh. Bởi xét cho cùng, khách hàng mua xe sang không đơn thuần mua phương tiện di chuyển. Họ còn mua sự thoải mái, cảm giác được chăm sóc, sự tin cậy và những giá trị cảm xúc gắn liền với thương hiệu.

Nếu Mercedes-Benz có thể chứng minh những giá trị ấy vượt trội trong trải nghiệm thực tế, hãng sẽ có cơ sở để bảo vệ mức giá cao hơn các đối thủ. Ngược lại, nếu sự khác biệt chỉ còn nằm ở logo, lịch sử thương hiệu hay những lời quảng bá về đẳng cấp, lợi thế đó sẽ ngày càng khó duy trì trước sự tiến bộ của các nhà sản xuất mới.

Điện hóa là tương lai, nhưng di sản mới là nền tảng

Năm 2026 đánh dấu 140 năm kể từ khi Carl Benz đặt một trong những nền móng quan trọng cho ngành công nghiệp ô tô hiện đại. Trong suốt hành trình ấy, Mercedes-Benz đã trải qua nhiều giai đoạn chuyển đổi về công nghệ, thiết kế và phương thức sản xuất.

Kỷ nguyên điện hóa hiện nay có thể là một trong những cuộc chuyển đổi lớn nhất mà thương hiệu phải đối mặt. Song, lịch sử cũng cho thấy một thương hiệu mạnh không tồn tại lâu dài chỉ nhờ liên tục chạy theo xu hướng. Giá trị của thương hiệu còn nằm ở khả năng duy trì bản sắc trong khi thích nghi với sự thay đổi.

Điện hóa sẽ không làm lu mờ ngôi sao ba cánh, mà ngược lại, có thể giúp biểu tượng này bước vào một chương phát triển mới

Đối với Mercedes-Benz Việt Nam, việc mở rộng danh mục xe điện và PHEV là cần thiết. Những sản phẩm mới sẽ giúp hãng tiếp cận các nhóm khách hàng có nhu cầu khác nhau, đồng thời chuẩn bị cho sự chuyển dịch của thị trường. Tuy nhiên, điện hóa không nên trở thành câu chuyện duy nhất mà Mercedes-Benz kể với khách hàng.

Thay vì cố gắng chứng minh mình sở hữu nhiều công nghệ hơn xe Trung Quốc, hãng nên tập trung trả lời một câu hỏi quan trọng hơn: Vì sao trải nghiệm trên một chiếc Mercedes-Benz vẫn xứng đáng với mức giá cao hơn? Câu trả lời phải đến từ sản phẩm, từ cảm giác cầm lái, từ sự thoải mái của hành khách, từ chất lượng hoàn thiện và cả dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Mercedes-Benz không cần phải là thương hiệu sở hữu nhiều màn hình nhất, nhiều tính năng nhất hay mức giá cạnh tranh nhất. Điều hãng cần tiếp tục là một trong những thương hiệu đặt ra tiêu chuẩn cao về sự sang trọng, an toàn, chất lượng vận hành và trải nghiệm sở hữu.

Nếu làm được điều đó, điện hóa sẽ không làm lu mờ ngôi sao ba cánh, mà ngược lại, có thể giúp biểu tượng này bước vào một chương phát triển mới. Bởi sau cùng, điều khiến khách hàng lựa chọn Mercedes-Benz không nên chỉ là chiếc xe ấy có công nghệ gì, mà là những trải nghiệm và giá trị khác biệt mà chỉ Mercedes-Benz có thể mang lại.