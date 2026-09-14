Mercedes-Benz Việt Nam triệu hồi 288 xe để thay cụm ổ khóa bị lỗi

Thông tin từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), cơ quan này đã tiếp nhận báo cáo của Công ty TNHH Mercedes-Benz Việt Nam về Chương trình triệu hồi để kiểm tra và thay cụm ổ khóa cửa phía trước bên người lái trên mẫu xe ô tô Mercedes-Benz C200/300 (số loại W206) tại thị trường Việt Nam.

Cụ thể, chương trình triệu hồi được triển khai nhằm kiểm tra và thay cụm ổ khóa cửa phía trước bên người lái trên mẫu xe ô tô Mercedes-Benz C200/300 (số loại W206) do Công ty TNHH Mercedes-Benz Việt Nam sản xuất, lắp ráp tại thị trường Việt Nam (theo chương trình triệu hồi 7291007 của Mercedes-Benz AG). 288 xe thuộc dạng phải triệu hồi được sản xuất từ tháng 7/2021 đến tháng 10/2023.

Chương trình triệu hồi được triển khai tại tất cả các nhà phân phối ủy quyền của Mercedes-Benz Việt Nam trên toàn quốc, kéo dài từ 30/9/2026 đến 31/12/2031. Thời gian kiểm tra, sửa chữa dự kiến khoảng 2.5 giờ/xe.

Sau khi tiếp nhận xe, Mercedes-Benz Việt Nam sẽ tiến hành thay mới cụm ổ khóa cửa bên người lái xe cho các xe bị ảnh hưởng như một biện pháp phòng ngừa. Doanh nghiệp sẽ thực hiện việc sửa chữa miễn phí cho các xe bị ảnh hưởng.

Về lý do triệu hồi, theo thông tin từ Mercedes-Benz AG (Công ty mẹ của Công ty TNHH Mercedes-Benz Việt Nam), vật liệu bao kín của công tắc nhỏ (microswitch) bên trong cụm ổ khóa phía trước bên người lái có thể không đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật về vật liệu nên có thể dễ bị hấp thụ độ ẩm. Theo thời gian, điều này có thể dẫn đến tình trạng ăn mòn trên công tắc nhỏ và sau đó là hỏng hóc linh kiện này.

Nếu công tắc nhỏ ở trong cụm ổ khóa cửa người lái bị hỏng, công tắc có thể không phát hiện được thời điểm cửa mở, phanh đỗ và/ hoặc tính năng tự động chuyển sang chế độ đỗ (Auto Park) có thể không tự động kích hoạt. Do đó, khi đỗ xe, xe có thể không được cố định chắc chắn để chống lăn và có nguy cơ xe tự di chuyển, điều này làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm. Việc công tắc nhỏ bị hỏng không ảnh hưởng đến hoạt động chính của cụm khóa cửa. Việc triệu hồi các xe bị ảnh hưởng để kiểm tra thay mới cụm công tắc của lái xe cho các xe ảnh hưởng như một biện pháp phòng ngừa.

Mercedes-Benz Việt Nam khuyến cáo người tiêu dùng hãy luôn đỗ và để xe đúng cách theo hướng dẫn trong sách hướng dẫn sử dụng xe. Để đảm bảo an toàn cho người lái và hành khách đi cùng, người tiêu dùng cần nhanh chóng mang xe đến nhà phân phối ủy quyền của Mercedes-Benz Việt Nam gần nhất để được kiểm tra và thực hiện sửa chữa đúng tiêu chuẩn.

Người tiêu dùng có xe bị ảnh hưởng có thêm câu hỏi hoặc cần hỗ trợ về chương trình thu hồi này có thể liên hệ nhà phân phối ủy quyền của Mercedes-Benz Việt Nam trên toàn quốc hoặc qua số hotline: 1800 400 110 hoặc số điện thoại 0835889100, hoặc email tới địa chỉ: customerservice-mbv@mercedes-benz.com để được hỗ trợ.

Thực hiện vai trò của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã và đang tích cực giám sát Chương trình nêu trên do Công ty TNHH Mercedes-Benz Việt Nam thực hiện.