Mercedes-Benz Việt Nam khai màn triển lãm xe sang hơn 100 tỷ đồng, ra mắt loạt xe điện hóa mới

Ngày 29/10/2026, Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) chính thức khai màn triển lãm “The Icons, Electrified” tại Thủ Thiêm Riverstage, Công viên Bờ sông Thủ Thiêm, TP.HCM. Sự kiện mở cửa tự do từ ngày 30/10 đến hết ngày 1/11/2026, đánh dấu một trong những hoạt động trưng bày và trải nghiệm sản phẩm quy mô lớn của thương hiệu xe sang Đức trong năm nay.

MBV chính thức khai màn triển lãm “The Icons, Electrified” tại Thủ Thiêm Riverstage

Với diện tích hơn 3.000 m², triển lãm quy tụ hơn 20 mẫu xe thuộc nhiều phân khúc, có tổng giá trị vượt 100 tỷ đồng. Bên cạnh những dòng xe biểu tượng như S-Class, Mercedes-Maybach, Mercedes-AMG và G-Class, tâm điểm của sự kiện là các sản phẩm điện hóa mới, cho thấy định hướng mở rộng danh mục xe điện và hybrid sạc ngoài (PHEV) của Mercedes-Benz tại thị trường Việt Nam.

Loạt xe điện hóa mới chính thức trình làng

Điểm nhấn đáng chú ý nhất tại “The Icons, Electrified” là màn ra mắt của mẫu sedan thuần điện Mercedes-Benz CLA 200 electric. Đây là dòng xe hướng đến nhóm khách hàng trẻ yêu thích thiết kế thể thao, công nghệ hiện đại và trải nghiệm vận hành bằng điện.

Mercedes-Benz CLA 200 electric

Mercedes-Benz CLA 200 electric được công bố giá bán 1,59 tỷ đồng, trở thành một trong những sản phẩm đáng chú ý trong chiến lược mở rộng danh mục xe thuần điện của hãng tại Việt Nam.

Bên cạnh CLA thuần điện, Mercedes-Benz còn giới thiệu hai mẫu xe hybrid sạc ngoài gồm GLC 350 e 4MATIC và E 350 e, với giá bán lần lượt 2,999 tỷ đồng và 3,399 tỷ đồng.

Việc bổ sung các phiên bản PHEV trên những dòng xe chủ lực như GLC và E-Class cho thấy Mercedes-Benz đang lựa chọn cách tiếp cận đa dạng về hệ truyền động, thay vì chỉ tập trung vào xe thuần điện. Các sản phẩm này kết hợp động cơ đốt trong với hệ thống truyền động điện, mang đến thêm lựa chọn cho khách hàng muốn trải nghiệm công nghệ điện hóa nhưng vẫn cần sự linh hoạt trong những hành trình dài.

Loạt xe điện hoá của Mercedes-Benz Việt Nam lần lượt được ra mắt và trưng bày tại triển lãm “The Icons, Electrified”

Ở phân khúc sedan hạng sang cỡ lớn, Mercedes-Benz tiếp tục mở rộng lựa chọn với các phiên bản S-Class và Mercedes-Maybach S-Class mới.

Đáng chú ý, bên cạnh những phiên bản sử dụng động cơ xăng truyền thống, hãng còn bổ sung các biến thể PHEV như S 580 e 4MATIC FL và Maybach S 580 e FL. Đây là bước đi nhằm đưa công nghệ điện hóa lên những dòng xe cao cấp nhất trong danh mục sản phẩm.

Giá bán các mẫu xe được Mercedes-Benz Việt Nam công bố tại sự kiện gồm: CLA 200 electric: 1,590 tỷ đồng GLC 350 e 4MATIC: 2,999 tỷ đồng E 350 e: 3,399 tỷ đồng S-Class mới: - S 450 4MATIC FL: 5,429 tỷ đồng - S 580 e 4MATIC FL: 6,189 tỷ đồng Maybach S-Class mới: - Maybach S 480 FL: 8,639 tỷ đồng - Maybach S 580 e FL: 8,899 tỷ đồng GLS 450 4MATIC FL Edition 140: 6,068 tỷ đồng

Ngoài các mẫu xe mới, triển lãm còn có sự xuất hiện của Mercedes-Maybach GLS, Mercedes-AMG SL 63 S E PERFORMANCE cùng nhiều sản phẩm đặc biệt khác, mang đến cái nhìn tương đối toàn diện về danh mục xe sang, xe hiệu năng cao và xe điện hóa của Mercedes-Benz.

Không chỉ trưng bày, khách tham quan còn được trực tiếp lái thử

Khác với những sự kiện ra mắt xe thông thường, “The Icons, Electrified” được Mercedes-Benz Việt Nam xây dựng theo hướng kết hợp trưng bày sản phẩm với các hoạt động trải nghiệm thực tế.

Hãng bố trí hơn 10 dòng xe thuộc nhiều phân khúc để khách tham quan đăng ký lái thử

Hãng bố trí hơn 10 dòng xe thuộc nhiều phân khúc để khách tham quan đăng ký lái thử. Trong đó, những mẫu xe điện hóa vừa ra mắt như CLA 200 electric, GLC 350 e 4MATIC và E 350 e là các sản phẩm đáng chú ý.

Thông qua hoạt động này, khách hàng có cơ hội trực tiếp cảm nhận sự khác biệt giữa các cấu hình hệ truyền động, từ khả năng tăng tốc, phản hồi chân ga đến cảm giác vận hành và sự êm ái.

Một điểm nhấn khác là màn trình diễn xoay 360 độ trên mẫu Mercedes-Benz G 580 thuần điện. Khách tham quan sau khi đăng ký có thể trải nghiệm tính năng đặc trưng này cùng chuyên gia, qua đó khám phá khả năng vận hành độc đáo của dòng SUV địa hình biểu tượng G-Class trong kỷ nguyên điện hóa.

Màn trình diễn xoay 360 độ trên mẫu Mercedes-Benz G 580 thuần điện

Việc tăng cường hoạt động lái thử cũng phản ánh cách Mercedes-Benz tiếp cận khách hàng thông qua trải nghiệm sản phẩm, thay vì chỉ giới thiệu các thông số kỹ thuật hay trang bị công nghệ.

Kỷ niệm 140 năm lịch sử ô tô, kết hợp âm nhạc và phong cách sống

Bên cạnh các sản phẩm mới, triển lãm năm nay còn mang ý nghĩa đặc biệt khi Mercedes-Benz kỷ niệm 140 năm kể từ cột mốc Carl Benz đăng ký bằng sáng chế ô tô đầu tiên vào năm 1886.

Tại khu vực Heritage Exhibition, khách tham quan có thể khám phá hành trình phát triển của thương hiệu qua những dấu mốc quan trọng trong lịch sử ngành công nghiệp ô tô, từ những chiếc xe đầu tiên đến các sản phẩm điện hóa hiện đại.

Triển lãm còn mang ý nghĩa kỷ niệm 140 năm lịch sử ô tô

Đặc biệt, chủ sở hữu xe Mercedes-Benz khi mang theo chìa khóa xe đến check-in tại khu vực này sẽ có cơ hội nhận quà kỷ niệm 140 năm thuộc bộ quà tặng giới hạn toàn cầu.

Không gian triển lãm còn được thiết kế với nhiều khu vực dành cho gia đình, các góc check-in và khu sáng tạo tô màu cùng mẫu GLC dành cho trẻ nhỏ.

Tiếp nối những sự kiện kết hợp ô tô với nghệ thuật và thời trang trong các năm trước, Mercedes-Benz Việt Nam lựa chọn âm nhạc làm điểm nhấn cho triển lãm năm 2026.

Sự kiện kết hợp ô tô với nghệ thuật và thời trang

Ba nghệ sĩ Bùi Lan Hương, Trang Pháp và WEAN sẽ mang đến các mini-show với những phong cách âm nhạc khác nhau, góp phần biến triển lãm thành một sự kiện kết hợp giữa công nghệ, nghệ thuật và phong cách sống.

Thông qua cách tổ chức này, Mercedes-Benz tiếp tục hướng đến việc xây dựng mối liên kết với khách hàng không chỉ bằng sản phẩm, mà còn thông qua những trải nghiệm mang tính cá nhân và cảm xúc.

Mercedes-Benz đẩy mạnh trải nghiệm khách hàng trong kỷ nguyên điện hóa

Sự kiện “The Icons, Electrified” diễn ra trong bối cảnh thị trường ô tô đang chứng kiến sự chuyển dịch mạnh mẽ về công nghệ truyền động, trong đó xe thuần điện và hybrid ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm.

Đối với các thương hiệu xe sang như Mercedes-Benz, sự cạnh tranh không chỉ nằm ở thiết kế, tiện nghi hay công nghệ, mà còn ở khả năng tạo ra những trải nghiệm khác biệt cho khách hàng.

Việc đặt các mẫu xe thuần điện, PHEV, xe sử dụng động cơ xăng truyền thống và những dòng xe hiệu năng cao trong cùng một không gian cho thấy Mercedes-Benz đang theo đuổi chiến lược đa dạng hóa lựa chọn, đáp ứng những nhu cầu khác nhau của người tiêu dùng.

Đồng thời, việc tổ chức một triển lãm quy mô lớn, kết hợp hoạt động lái thử, giới thiệu công nghệ, di sản thương hiệu và các chương trình giải trí cũng là cách hãng xe Đức củng cố hình ảnh thương hiệu hạng sang tại Việt Nam.

Triển lãm “The Icons, Electrified” mở cửa miễn phí từ 9h đến 21h hằng ngày, trong ba ngày từ 30/10 đến 1/11/2026 tại Thủ Thiêm Riverstage, Công viên Bờ sông Thủ Thiêm, TP.HCM.