Video: Mercedes V300 AMG 2025 đẹp nhưng chưa chất - cần làm gì?

Theo thông tin tại đại lý Mercedes-Benz tại Việt Nam cho biết, nhờ vào các ưu đãi về thuế mà nhà máy của hãng đang cho phép các đại lý giảm giá cho dòng V-Class nhằm kích cầu doanh số.Trong đó, phiên bản V 300 Avantgarde được chào bán với mức giá khoảng 2,799 tỷ đồng, thấp hơn 600 triệu đồng so với giá niêm yết 3,399 tỷ đồng trên trang chủ của hãng

Trong khi đó, phiên bản cao cấp hơn là Mercedes-Benz V 300 AMG hiện vẫn có giá niêm yết 3,999 tỷ đồng. Mức giảm cụ thể có thể khác nhau tùy theo từng đại lý, phiên bản và số lượng xe tồn kho.

Mercedes-Benz V-Class tại Việt Nam "đại hạ giá", tới hơn nửa tỷ đồng.

Tại Việt Nam, Mercedes-Benz V-Class được định vị ở phân khúc MPV cao cấp, cạnh tranh với các mẫu xe hướng đến nhu cầu chở nhiều người, phục vụ gia đình hoặc doanh nghiệp. Mẫu xe này gây chú ý nhờ thiết kế dạng van đa dụng với không gian nội thất rộng rãi. Xe sở hữu cấu hình 7 chỗ ngồi, trong đó các hàng ghế được bố trí theo hướng ưu tiên sự thoải mái cho hành khách, đặc biệt ở khu vực phía sau.

Ở phiên bản Avantgarde xe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt 5.140 x 1.928 x 1.901 mm, chiều dài cơ sở đạt 3.200 mm trong khi phiên bản AMG sẽ rộng hơn 1 chút với kích thước lần lượt là 5.370 x 1.928 x 1.909 mm.

Phiên bản Avantgarde xe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt 5.140 x 1.928 x 1.901 mm, chiều dài cơ sở 3.200 mm, phiên bản AMG sẽ rộng hơn.

Về động cơ, xe sử dụng động cơ xăng tăng áp dung tích 2.0L, 4 xi-lanh, cho công suất tối đa 211 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Động cơ kết hợp cùng hộp số tự động 9 cấp 9G-TRONIC, truyền sức mạnh tới bánh sau. Theo số liệu công bố của hãng, xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 9,4 giây, vận tốc tối đa đạt 210 km/h.

Về trang bị an toàn, mẫu V 300 Avantgarde cũng được trang bị các thiết bị như: Phanh chủ động Active Brake Assist, có khả năng phát hiện nguy cơ va chạm phía trước và hỗ trợ đưa ra cảnh báo cho người lái. Hệ thống hỗ trợ giữ khoảng cách chủ động DISTRONIC, giúp duy trì khoảng cách với phương tiện phía trước trong một số điều kiện vận hành. Hệ thống hỗ trợ cảnh báo điểm mù cũng được trang bị nhằm cảnh báo người lái khi có phương tiện nằm trong vùng khó quan sát.

Về động cơ, xe sử dụng động cơ xăng tăng áp dung tích 2.0L, 4 xi-lanh, cho công suất tối đa 211 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm.

Ngoài ra, bên trong khoang cabin, Mercedes-Benz V 300 Avantgarde được thiết kế theo hướng ưu tiên sự thoải mái cho cả người lái và hành khách. Xe sở hữu các trang bị như hệ thống điều hòa tự động đa vùng, cửa lùa điện hai bên, cửa hậu đóng mở điện và nhiều tiện ích phục vụ hành khách. Với lợi thế về không gian, V 300 Avantgarde hướng đến nhóm khách hàng cần một mẫu xe vừa phục vụ gia đình, vừa đáp ứng nhu cầu đưa đón cao cấp.

Mercedes-Benz V-Class được định vị ở phân khúc MPV cao cấp, cạnh tranh với các mẫu xe hướng đến nhu cầu chở nhiều người, phục vụ gia đình, doanh nghiệp.

Hiện tại ở 1 số đại lý, mức giá niêm yết của mẫu V 300 Avantgarde giảm xuống còn 2 tỷ 799 triệu đồng. Việc giảm giá tại đại lý giúp Mercedes-Benz V-Class có mức giá tiếp cận thấp hơn so với trước đây. Đây cũng là động thái đáng chú ý trong bối cảnh phân khúc MPV cao cấp tại Việt Nam đang có sự cạnh tranh ngày càng rõ rệt.

So với các mẫu MPV phổ thông, V-Class vẫn duy trì lợi thế ở không gian, trang bị và thương hiệu. Tuy nhiên, mức giá sau ưu đãi cũng sẽ là yếu tố được nhiều khách hàng cân nhắc khi lựa chọn một mẫu xe phục vụ gia đình hoặc nhu cầu kinh doanh vận chuyển cao cấp.