Mercedes-Benz tung clip thử nghiệm an toàn trên dòng xe CLA Sedan

Mercedes-Benz vừa khiến giới mộ điệu ô tô toàn cầu phải trầm ồ khi tổ chức một bài thử nghiệm va chạm công khai gây sốc. Để chứng minh độ an toàn thực tế, hãng xe Đức đã cho một chiếc CLA Shooting Brake (máy xăng hybrid) lao thẳng vào hông của một chiếc CLA Sedan thuần điện.

Không có bất kỳ cơ quan pháp lý nào bắt buộc các hãng xe phải thực hiện bài test va chạm nguy hiểm và tốn kém giữa 2 chiếc xe thật đang di chuyển như thế này. Sự khác biệt: Va chạm thực tế giữa 2 xe đang di chuyển. Thông thường, các tổ chức đánh giá an toàn như Euro NCAP hay IIHS chỉ dùng một chiếc xe gầm xe đẩy (tấm rào chắn di động) tông vào hông chiếc xe đang đứng yên.

Mercedes-Benz vừa khiến giới mộ điệu ô tô toàn cầu phải trầm ồ khi tổ chức một bài thử nghiệm va chạm.

Mercedes-Benz đã nâng tầm thử nghiệm khi cho cả 2 chiếc xe thực tế cùng di chuyển ở tốc độ 56 km/h (tạo ra vận tốc tiếp cận tương đương 112 km/h). Tình huống này tái hiện chính xác kịch bản tai nạn đâm ngang thân (T-bone) thường gặp tại các ngã tư.

Chiếc đâm (CLA Shooting Brake Hybrid): Phần đầu xe (khu vực hấp thụ lực crumple zone) biến dạng hoàn toàn để triệt tiêu năng lượng va chạm. Toàn bộ túi khí trước bung ra tức thì. Hệ thống nhiên liệu xăng lập tức bị ngắt hoàn toàn để triệt tiêu rủi ro cháy nổ.

Chiếc bị đâm (CLA Sedan thuần điện): Khung gầm gia cố chịu lực đâm trực tiếp ở cánh cửa. Cửa kính vỡ vụn, toàn bộ túi khí hông và túi khí trung tâm giữa 2 hành khách phía trước lập tức kích hoạt. Bảo vệ pin EV tối đa: Cụm pin cao áp nằm dưới sàn chiếc CLA Sedan điện hoàn toàn không bị biến dạng hay rò rỉ. Hệ thống điện lập tức tự động ngắt kết nối bộ pin với mô-tơ điện để đảm bảo an toàn.

Thử nghiệm va chạm chưa từng có: Mercedes-Benz cho hai xe CLA tông thẳng vào nhau để chứng minh độ an toàn của xe điện. Thử nghiệm va chạm chưa từng có: Mercedes-Benz cho hai xe CLA tông thẳng vào nhau để chứng minh độ an toàn của xe điện.

Mercedes-Benz đã nâng tầm thử nghiệm khi cho cả 2 chiếc xe thực tế cùng di chuyển.

Bên trong hai chiếc xe được bố trí tổng cộng 8 hình nhân (đại diện cho 4 người lớn và 4 trẻ em) trang bị hàng trăm cảm biến đo đạc: Tất cả chỉ số lực tác động thu nhận được từ các hình nhân đều thấp hơn nhiều so với ngưỡng giới hạn sinh học nguy hiểm. Điều này cho thấy nguy cơ chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong của hành khách trong một cú đâm T-bone như vậy là cực kỳ thấp.

Tay nắm cửa ẩn thò/thụt tự động bung ra: Sau cú va chạm mạnh, hệ thống tay nắm cửa thò/thụt điện tử của xe đã lập tức tự động thò ra ngoài, đồng thời kính cửa sổ hạ nhẹ xuống và hệ thống gọi cấp cứu tự động eCall được kích hoạt để tạo điều kiện cho lực lượng cứu hộ dễ dàng tiếp cận khoang lái.

Thử nghiệm va chạm chưa từng có: Mercedes-Benz cho hai xe CLA tông thẳng vào nhau để chứng minh độ an toàn của xe điện. Thử nghiệm va chạm chưa từng có: Mercedes-Benz cho hai xe CLA tông thẳng vào nhau để chứng minh độ an toàn của xe điện

Tuy nhiên đòn chơi ngông của Mercedes-Benz đã gửi đi một thông điệp đanh thép: Khung gầm xe điện không chỉ bảo vệ tốt cho khối pin mà còn có khả năng hấp thụ lực đâm ngang thân không kém gì (thậm chí tốt hơn) các xe khung gầm động cơ đốt trong truyền thống.