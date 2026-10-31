Mercedes-Benz trình làng xe mới tại The Icons, Electrified

Triển lãm "The Icons, Electrified" được Mercedes-Benz Việt Nam tổ chức tại Công viên Bờ sông Thủ Thiêm (Tp.HCM), từ ngày 30/10 đến ngày 1/11/2026. Trên diện tích hơn 3.000 m², sự kiện giới thiệu các dòng xe xăng, hybrid sạc ngoài (PHEV), thuần điện và xe hiệu năng cao.

Mercedes-Benz giới thiệu các dòng xe mới tại triển lãm The Icons, Electrified, nổi bật là mẫu CLA 200 electric.

Tâm điểm của triển lãm là 5 mẫu xe điện hóa mới, nổi bật với CLA 200 electric, GLC 350 e 4MATIC và E 350 e. Những sản phẩm này mở rộng danh mục xe điện hóa của Mercedes-Benz tại Việt Nam, bổ sung lựa chọn về hệ truyền động cho khách hàng.

CLA 200 electric là mẫu sedan thuần điện mang phong cách thể thao, sử dụng ngôn ngữ thiết kế mới của Mercedes-Benz, được công bố giá bán 1,59 tỷ đồng. Ở nhóm xe hybrid sạc ngoài, GLC 350 e 4MATIC có giá 2,999 tỷ đồng, trong khi E 350 e được niêm yết 3,399 tỷ đồng. Cả hai kết hợp động cơ đốt trong với hệ thống truyền động điện.

Đối với phân khúc sedan hạng sang cỡ lớn, Mercedes-Benz giới thiệu S 450 4MATIC FL có giá 5,429 tỷ đồng và S 580 e 4MATIC FL giá 6,189 tỷ đồng. Dòng Mercedes-Maybach S-Class cũng có hai phiên bản mới, gồm Maybach S 480 FL giá 8,639 tỷ đồng và Maybach S 580 e FL giá 8,899 tỷ đồng. Bên cạnh đó, phiên bản GLS 450 4MATIC FL Edition 140 được công bố giá 6,068 tỷ đồng.

Mercedes-Benz giới thiệu hai mẫu sedan hạng sang S 580 e 4MATIC và Mercedes-Maybach S 580 e tại sự kiện "The Icons, Electrified".

Cùng với những mẫu xe vừa ra mắt, Mercedes-Benz còn trưng bày Mercedes-Maybach GLS, Mercedes-AMG SL 63 S E PERFORMANCE, G-Class và nhiều dòng xe khác. Tổng giá trị hơn 20 mẫu xe tại triển lãm vượt 100 tỷ đồng, giúp khách tham quan tìm hiểu thiết kế, trang bị và công nghệ truyền động của từng dòng xe.

"The Icons, Electrified" bố trí hơn 10 mẫu xe phục vụ lái thử, trong đó có CLA thuần điện, GLC 350 e và E 350 e vừa ra mắt. Khách tham quan được trực tiếp cầm lái để cảm nhận khả năng vận hành và các tính năng công nghệ.

Một trải nghiệm khác là khả năng xoay 360 độ của G 580 thuần điện cùng chuyên gia, giúp khách tham quan tìm hiểu tính năng vận hành đặc trưng của dòng G-Class điện.

Mẫu Mercedes-Benz G 580 thuần điện tại khu vực trải nghiệm khả năng xoay 360 độ trong khuôn khổ triển lãm.

Triển lãm năm nay còn gắn với cột mốc 140 năm kể từ khi Carl Benz được cấp bằng sáng chế ô tô năm 1886. Tại khu Heritage Exhibition, Mercedes-Benz tái hiện hành trình phát triển thương hiệu, từ những chiếc ô tô đầu tiên đến các mẫu xe điện hóa hiện nay.

Chủ sở hữu xe Mercedes-Benz có thể mang chìa khóa đến check-in để có cơ hội nhận quà kỷ niệm 140 năm thuộc bộ quà tặng giới hạn toàn cầu. Triển lãm còn bố trí khu sáng tạo cho trẻ em và không gian trải nghiệm dành cho gia đình.

Trong ba ngày diễn ra triển lãm, các nghệ sĩ Bùi Lan Hương, Trang Pháp và WEAN tham gia biểu diễn tại ba chương trình âm nhạc. Hoạt động tiếp nối hình thức kết hợp ô tô với nghệ thuật và phong cách sống mà Mercedes-Benz đã triển khai những năm gần đây.

Mẫu sedan thuần điện Mercedes-Benz CLA 200 electric được trưng bày tại triển lãm "The Icons, Electrified" ở Tp.HCM.

The Icons, Electrified mở cửa miễn phí từ 9 giờ đến 21 giờ hằng ngày, kéo dài đến hết ngày 1/11/2026. Khách tham quan đăng ký qua hệ thống Mercedes-Benz Việt Nam; riêng các chương trình âm nhạc có số lượng khách giới hạn, được hướng dẫn tham dự qua hệ thống nhà phân phối.