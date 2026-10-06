Mercedes-Benz sắp tung dàn xe xanh để cạnh tranh tại Việt Nam?

Mercedes-Benz tại Việt Nam đang trải qua giai đoạn kinh doanh nhiều thách thức khi sức bán liên tục suy giảm. Theo nguồn tin, trong tháng 8, doanh số của thương hiệu ngôi sao 3 cánh đã không còn dẫn đầu nhóm xe sang, bị chính đối thủ Nhật Bản Lexus vượt qua.

Để giải quyết vấn đề, Mercedes-Benz dường như đang có ý định xoay trục khi tập trung vào các mẫu xe xanh. Theo thông tin mới nhất, hãng xe Đức chuẩn bị giới thiệu đến thị trường Việt 5 mẫu xe xanh mới, bao gồm xe điện và plug-in hybrid (PHEV).

Xe điện sedan

Trong số các mẫu xe sắp xuất hiện, CLA 200 Electric là mẫu xe điện duy nhất thuần điện. Đây là mẫu sedan thuần điện được ra mắt tại Singapore từ tháng 9 và vừa được nhận đặt cọc ở một số thị trường Đông Nam Á như Malaysia hay Thái Lan.

Hình ảnh của mẫu xe đã sớm được đại lý tại Việt Nam công bố, mở đặt cọc. Chiếc sedan thuần điện được thiết kế với kiểu dáng bầu bĩnh, tập trung vào nhiều đường nét bo tròn. Nổi bật ở đầu xe là mặt lưới tản nhiệt đóng kín với họa tiết 3 cánh dạng LED. Phía trên là dải LED chạy ngang đầu xe.

Mercedes-Benz CLA 200 Electric sắp ra mắt Việt Nam. Ảnh: Mercedes-Benz.

CLA 200 Electric được trang bị một motor điện đặt phía sau, cho công suất khoảng 165 kW (224 mã lực) và mô-men xoắn 335 Nm, đi kèm hệ dẫn động cầu sau. Khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 7,5 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 210 km/h.

Mẫu xe sử dụng bộ pin dung lượng 58 kWh, phạm vi hoạt động 459-542 km/lần sạc theo chuẩn WLTP, với mức tiêu thụ điện khoảng 12,3-14,7 kWh/100 km. Giá bán của CLA 200 điện chưa được công bố.

Theo dự đoán, mẫu sedan thuần điện này có giá khoảng 1,7 tỷ đồng khi ra mắt. Mức giá này sẽ cùng phân khúc với một số cái tên như BMW i4, BYD Seal hay Han và Tesla Model 3 nếu mẫu xe này sớm được về Việt Nam.

GLC 350e 4Matic

Bên cạnh CLA 200 thuần điện, Mercedes-Benz còn tung ra cùng lúc 4 mẫu xe plug-in hybrid gồm GLC 350e 4Matic, E 350e, S 580e 4MATIC và Mercedes-Maybach S 580e.

Trong đó, GLC 350e 4Matic đã được công bố giá bán, được kỳ vọng trở thành trụ cột doanh số mới cho thương hiệu với mức giá 2,99 tỷ đồng. Mẫu xe sở hữu thiết kế tương tự bản chạy xăng với cặp đèn LED Matrix đặc trưng cùng lưới tản nhiệt ở cỡ ở trung tâm.

Mẫu GLC 350e PHEV với giá 2,99 tỷ vừa được giới thiệu. Ảnh: Mercedes-Benz.

Xe được trang bị động cơ xăng 2.0L kết hợp motor điện tạo ra tổng công suất tối đa 230 kW (313 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 550 Nm. Đi cùng khối động cơ là hộp số tự động 9 cấp 9G-TRONIC và hệ dẫn động 4MATIC.

GLC 350e có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 6,7 giây. Bộ pin dung lượng 25,28 kWh dưới sàn xe cho phép chiếc SUV di chuyển thuần điện khoảng 115-128 km/lần sạc theo chuẩn WLTP.

Mercedes-Benz E 350e

E 350e là phiên bản plug-in hybrid thuộc dòng E-class dự kiến được ra mắt trong cuối tháng 10.

Hiện chưa rõ tại Việt Nam, mẫu sedan PHEV này sẽ được trang bị các tùy chọn nào. Trước đó tại thị trường Malaysia, chiếc E 350e sở hữu gói trang bị AMG Line cao cấp tương tự bản thuần xăng với mâm xe kích thước 20 inch, cặp đèn Digital Light và lưới tản nhiệt cỡ trung.

Hệ truyền động của E 350e dự kiến được kết hợp giữa động cơ xăng 2.0L tăng áp và motor điện, cho tổng công suất 313 mã lực và mô-men xoắn 550 Nm. Theo công bố của hãng, xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 6,4 giây.

Mẫu E 350e có giá dự kiến vượt mốc 3 tỷ đồng. Ảnh: Mercedes-Benz.

E 350e được trang bị cụm pin Lithium-ion có dung lượng khoảng 31,2 kWh. Cụm pin này cho chiếc sedan di chuyển bằng điện từ 100 - 118 km/lần sạc theo chuẩn WLTP.

Khi được ra mắt tại Việt Nam, giá của mẫu sedan E-Class thuần điện có thể vượt mốc 3 tỷ đồng. Mức giá này ngang với một số mẫu sedan cùng tầm giá như BMW 5 Series hay Audi A6, Lexus ES.

Mercedes-Benz S 580e 4Matic và Maybach S 580e

Mercedes-Benz S 580e 4Matic và Maybach S 580e là 2 mẫu xe thuộc nhóm cao cấp dự kiến cũng được mở bán trong tháng này.

Mẫu xe S 580e 4Matic sở hữu thiết kế theo ngôn ngữ Sensual Purity, nổi bật với logo đặt nổi ở nắp capo, lưới tản nhiệt với các thanh nan đặt ngang. Ở đầu xe là hệ thống đèn pha Digital Light thế hệ mới. Bên trong khoang lái với nội thất sang trọng, kết hợp giữa da Nappa và gỗ vân nổi, các chi tiết ốp kim loại ở táp lô và yên ngựa.

Chiếc S-Class PHEV dự kiến có giá đến 5,699 tỷ đồng. Ảnh: Mercedes-Benz.

Khách hàng cũng có thể nâng cấp các trang bị trong xe qua chương trình cá nhân hóa Manufaktur.

S 580 được trang bị hệ truyền động PHEV, kết hợp giữa động cơ xăng I6 3.0L tăng áp và motor điện, đi cùng hệ dẫn động 4 bánh 4Matic. S 580e 4Matic tại Việt Nam dự kiến sở hữu bộ pin dung lượng 28,6 kWh, cung cấp phạm vi hoạt động khoảng 100 km/lần sạc ở chế độ thuần điện.

Giá bán dự kiến của mẫu sedan cao cấp là 5,699 tỷ đồng, sẵn sàng cạnh tranh cùng các mẫu sedan hạng sang như BMW 7-Series (5,199-7,199 tỷ đồng), Audi A8 (5,299 - 5,699 tỷ đồng).

S 580e là mẫu PHEV đầu tiên thuộc thương hiệu Mercedes-Maybach tại Việt Nam.

S 580e sẽ là mẫu xe PHEV đầu tiên của Mercedes-Maybach tại Việt Nam. Ảnh: Autolife.

Mẫu xe dự kiến được trang bị động cơ I6 3.0L sản sinh công suất 367 mã lực và động cơ điện với công suất 150 mã lực. Tổng công suất kết hợp là 510 mã lực và mô-men xoắn khoảng 750 Nm. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong khoảng 5,1 giây.

Giá bán của chiếc sedan PHEV đầu bảng dự kiến tại Việt Nam chưa được công bố. Trong khi đó ở Thái Lan, xe đã được mở bán với một tùy chọn màu sắc, giá khoảng 10,2 triệu Baht (tương đương 302.100 USD).