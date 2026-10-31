Mercedes-Benz S-Class 2026 ra mắt bản hybrid tại Việt Nam, giá bán từ hơn 5,4 tỷ đồng

S-Class 2026 chính thức được phân phối tại thị trường Việt Nam với hai phiên bản S 450 4Matic và S 580 e 4Matic, giá bán lẻ tiêu chuẩn lần lượt 5,429 tỷ đồng và 6,189 tỷ đồng.

Hãng ô tô Đức cho biết, những nâng cấp trên dòng xe Mercedes-Benz S-Class 2026 không thể hiện nhiều ở giao diện nhưng lại là bước phát triển mạnh mẽ ở bên trong.

Phiên bản Mercedes-Benz S 580 e 4Matic 2026.

Cụ thể, S-Class 2026 có hơn 50% tỷ trọng xe được làm mới hoặc cải tiến, tương ứng khoảng 2.700 linh kiện. Các nâng cấp được tập trung vào công nghệ, tiện nghi và trải nghiệm của người dùng.

Ở trong khoang cabin, người dùng sẽ ít nhiều choáng ngợp với hệ thống MBUX Superscreen với cụm ba màn hình, bao gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch phía sau vô-lăng, màn hình giải trí trung tâm 14,4 inch và màn hình dành cho hành khách phía trước kích thước 12,3 inch.

Hệ thống tích hợp các tiện ích như trợ lý ảo MBUX, camera selfie và quay video. Loạt tiện nghi đáng chú ý có chức năng massage, thông gió, sưởi cổ và vai cho cả hai hàng ghế. Gói Chauffeur cho phép hành khách phía sau điều chỉnh ghế phụ phía trước để mở rộng không gian để chân.

Phiên bản S 580 e 4Matic trang bị hệ thống âm thanh vòm cao cấp 31 Burmester với tổng công suất 1.610 W, tích hợp công nghệ giải mã âm thanh Dolby Atmos. Hàng ghế sau cũng trang bị riêng màn hình 13,1 inch cùng tai nghe không dây phục vụ nhu cầu giải trí riêng của hành khách.

Nội thất phiên bản Mercedes-Benz S 580 e 4Matic 2026.

Mẫu sedan hạng sang cỡ lớn được trang bị loạt tính năng an toàn và hỗ trợ lái như hệ thống đèn chiếu sáng thông minh, tính năng duy trì khoảng cách, giữ làn, hỗ trợ chuyển làn, hệ thống hỗ trợ đỗ xe, treo khí nén và đánh lái bánh sau với góc tối đa 4,5 độ.

Về vận hành, phiên bản S 450 4Matic sử dụng động cơ xăng I6 dung tích 3.0L với sự hỗ trợ của hệ thống mild-hybrid 48V. Kết hợp với hộp số tự động 9 cấp 9G-Tronic, khối động cơ trên phiên bản này cho công suất cực đại 381 mã lực và mô-men xoắn cực đại 560 Nm. Xe trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Matic, khả năng tăng tốc 0 - 100 km/h trong 4,9 giây.

Phiên bản cao cấp hơn là S 580 e 4Matic sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid, kết hợp động cơ xăng I6 3.0L và motor điện, tổng công suất toàn hệ thống đạt 585 mã lực và mô-men xoắn 750 Nm. Phiên bản này cũng dùng hộp số 9G-Tronic, khả năng tăng tốc 0 - 100 km/h trong 4,4 giây.

S 580 e 4Matic sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid.

Gói pin lithium-ion trang bị trên S 580 e 4Matic có dung lượng 21,96 kWh, cung cấp tầm hoạt động khoảng 93 - 103 km ở chế độ thuần điện theo tiêu chuẩn WLTP. Xe hỗ trợ sạc AC tối đa 11 kW với khoảng 2 giờ 15 phút để sạc đầy, sạc nhanh DC tối đa 60 kW có thể sạc từ 10 - 80% pin trong khoảng 20 phút.

Tại thị trường Việt Nam, Mercedes-Benz S-Class có các đối thủ cạnh tranh trực tiếp là BMW 7 Series có giá bán từ 5,099 - 6,799 tỷ đồng, Audi A8L giá 5,699 tỷ đồng và Lexus LS 500h giá 8,030 tỷ đồng.

Bên cạnh hai phiên bản S-Class mới, Mercedes-Benz Việt Nam cũng đồng thời giới thiệu bản nâng cấp của dòng sedan siêu sang Mercedes-Maybach S-Class 2026.

Trong đó, phiên bản Mercedes-Maybach S 480 có giá bán lẻ tiêu chuẩn 8,639 tỷ đồng, phiên bản S 580 e giá từ 8,899 tỷ đồng.

Xe siêu sang Maybach S 580 e 2026.

Kích thước của Maybach S-Class lớn hơn so với Mercedes-Benz S-Class. Mẫu xe siêu sang này cũng trang bị nhiều tiện nghi, công nghệ hơn, trong đó đáng chú ý có hai ghế thương gia độc lập, bàn gấp. Hệ truyền động tương tự Mercedes-Benz S-Class. Ngoại thất có một số khác biệt như lưới tản nhiệt nan dọc mạ chrome, logo phát sáng, mâm rèn 20 inch với biểu tượng ngôi sao tự cân bằng cùng các chi tiết nội thất đặc trưng.

Cả bốn phiên bản Mercedes-Benz và Maybach S-Class 2026 đều được trưng bày và giới thiệu tại sự kiện triển lãm “The Icons, Electrified” diễn ra tại TP.HCM.

Hình ảnh phiên bản Mercedes-Benz S 580 e 4Matic 2026: