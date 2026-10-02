Mercedes-Benz ra mắt GLC PHEV, giảm giá GLC chạy xăng

Mercedes-Benz Việt Nam bất ngờ giới thiệu phiên bản plug-in hybrid (PHEV) của dòng GLC mang tên GLC 350e 4Matic. Đồng thời điều chỉnh giá bán cho 2 mẫu xe chạy xăng của hãng.

Phiên bản điện hóa đầu tiên của GLC

Đây là phiên bản điện hóa đầu tiên của Mercedes-Benz ở dòng GLC, dòng xe ăn khách nhất của thương hiệu tại thị trường Việt nam. Nhìn từ bên ngoài có thể thấy GLC 350e 4Matic sở hữu thiết kế không quá khác biệt so với 2 tùy chọn thuần xăng của hãng. Cặp đèn LED Matrix đặc trưng cùng lưới tản nhiệt ở cỡ ở trung tâm là thiết kế quen thuộc, nịnh mắt của các mẫu SUV của hãng xe Đức.

Xe được trang bị động cơ xăng 2.0L kết hợp motor điện tạo ra tổng công suất tối đa 230 kW (313 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 550 Nm. Đi cùng khối động cơ là hộp số tự động 9 cấp 9G-TRONIC và hệ dẫn động 4MATIC.

Mercedes-Benz GLC 350e sở hữu hệ truyền động PHEV. Ảnh: Mercedes-Benz.

GLC 350e có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 6,7 giây. Bộ pin dung lượng 25,28 kWh dưới sàn xe cho phép chiếc SUV di chuyển thuần điện khoảng 115-128 km/lần sạc theo chuẩn WLTP. Mức giá của mẫu GLC PHEV là 2,99 tỷ đồng.

Với giá bán 2,999 tỷ đồng, GLC 350e 4Matic sẽ cạnh tranh trực tiếp với các đại diện lai xăng-điện phân khúc SUV hạng sang từ châu Âu, nổi bật với 2 cái tên là Volvo XC60 PHEV (2,275 tỷ) hay Lexus NX 350h HEV (từ 3,27 tỷ).

Giảm giá mạnh GLC chạy xăng

Bên cạnh giới thiệu phiên bản PHEV, Mercedes-Benz cũng vừa cập nhật giá bán mới cho 2 phiên bản chạy xăng cùng dòng. Cụ thể, GLC 200 4Matic có giá bán mới từ 1,99 tỷ, thấp hơn so với trước khoảng 300 triệu đồng. Chiếc GLC 300 4Matic được giảm từ 2,839 tỷ xuống còn 2,499 tỷ đồng.

Mức giá mới có thể giúp dòng SUV đình đám một thời của Mercedes-Benz tạo được thêm sức cạnh tranh. Sau điều chỉnh, giá của cả 2 mẫu xe thuộc dòng GLC đã khá ngang với các đối thủ như BMW X3 (2,299 tỷ), Volvo XC60 (từ 2,299 tỷ) hay Lexus NX (từ 3,27 tỷ), Audi Q5 (từ 2,849 tỷ đồng).

Trước đây, GLC ghi nhận giá bán nhỉnh hơn hẳn so với các đại diện, điều này khiến doanh số của mẫu xe ghi nhận sự sụt giảm trong các giai đoạn thị trường thấp điểm. Thương hiệu Đức cũng trải qua một năm 2025 không quá thành công khi vụt mất vị trí bán chạy nhất nhóm xe châu Âu vào tay Volkswagen.

Mercedes-Benz GLC 300 bán được khoảng 400 xe sau 8 tháng. Ảnh: Mercedes-Benz.

Trong năm nay, hãng xe ngôi sao 3 cánh cũng gặp phải sức ép lớn khi chưa tạo được bước nhảy quá lớn về doanh số. Theo nguồn tin, trong xuyên suốt 8 tháng, hãng bán được khoảng 1.200 xe, xếp sau Lexus.

Trước sức ép từ thị trường và sự xuất hiện của ngày càng nhiều mẫu xe xanh từ các đối thủ, Mercedes-Benz cần thêm một trụ cột doanh số đủ mạnh để củng cố vị thế. Và với GLC 350e cùng việc điều chỉnh giá theo hướng có lợi cho khách hàng, biết đâu ngôi vương nhóm xe sang sẽ trở lại tay Mercedes-Benz.