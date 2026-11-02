Mercedes-Benz ra mắt bộ đôi S-Class mới có giá từ 5,429 tỷ đồng

Tại triển lãm “The Icons, Electrified”, Mercedes-Benz Việt Nam đã giới thiệu 5 mẫu xe điện hóa mới, mở rộng lựa chọn cho khách hàng trong nhiều phân khúc. Ảnh: Văn Xuyên/BNEWS/TTXVN

Tại triển lãm “The Icons, Electrified”, Mercedes-Benz Việt Nam ra mắt 5 mẫu xe điện hóa mới, gồm CLA 200 electric, GLC 350 e 4MATIC, E 350 e, S 580 e 4MATIC FL và Mercedes-Maybach S 580 e FL.

Trong đó dòng sedan đầu bảng của thương hiệu được phân phối với hai phiên bản S 450 4MATIC và S 580 e 4MATIC, bổ sung lựa chọn plug-in hybrid (PHEV) bên cạnh hệ truyền động xăng kết hợp công nghệ mild-hybrid 48V.

Mercedes-Benz Việt Nam ra mắt Mercedes-Benz S-Class mới với giá bán từ 5,429 tỷ đồng

Theo công bố, Mercedes-Benz S 450 4MATIC có giá bán lẻ khuyến nghị 5,429 tỷ đồng, trong khi S 580 e 4MATIC PHEV có giá 6,189 tỷ đồng. Hai phiên bản cùng hướng đến phân khúc sedan hạng sang cỡ lớn, nhưng khác biệt về hệ truyền động, trang bị tiện nghi và khả năng vận hành thuần điện.

Cả hai phiên bản Mercedes-Benz S-Class S 450 4MATIC và S 580 e 4MATIC có lưới tản nhiệt viền phát sáng, tay nắm cửa dạng ẩn, thảm đèn chào mừng

S-Class mới được hãng giới thiệu với quy mô nâng cấp đáng kể. Hơn 50% linh kiện trên xe được phát triển mới hoặc cải tiến, tương đương khoảng 2.700 chi tiết. Ngày 20/10/2026, dòng xe cũng được công bố giành danh hiệu MotorTrend Car of the Year 2027, dựa trên đánh giá các tiêu chí như thiết kế, kỹ thuật, khả năng đáp ứng mục đích sử dụng, giá trị, an toàn và hiệu quả.

Cả S 450 4MATIC và S 580 e 4MATIC đều có kích thước tổng thể D × R × C lần lượt ở mức 5.309 × 1.937 × 1.503 mm cùng chiều dài cơ sở 3.216 mm

Ở phiên bản S 450 4MATIC, xe sử dụng động cơ xăng I6 dung tích 3.0L, công suất 381 mã lực và mô-men xoắn 560 Nm, kết hợp công nghệ mild-hybrid 48V. Xe tăng tốc từ 0–100 km/h trong 4,9 giây, vận tốc tối đa 250 km/h. Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp theo thông số công bố là 10,03 lít/100 km.

Cả S 450 4MATIC và S 580 e 4MATIC đều có kích thước tổng thể D × R × C lần lượt ở mức 5.309 × 1.937 × 1.503 mm cùng chiều dài cơ sở 3.216 mm

Trong khi đó, S 580 e 4MATIC PHEV sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid, kết hợp động cơ xăng I6 3.0L với mô-tơ điện, cho tổng công suất 585 mã lực và mô-men xoắn cực đại 750 Nm. Mẫu xe tăng tốc 0-100 km/h trong 4,4 giây, đồng thời có thể di chuyển thuần điện 93–103 km theo chuẩn WLTP nhờ bộ pin lithium-ion dung lượng 21,96 kWh.

S 450 4MATIC sử dụng mâm AMG 20-inch đa chấu đan chéo trong khi bản cao cấp hơn S 580 e 4MATIC sử dụng mâm rèn nguyên khối 20-inch thiết kế 10 chấu kép

Đặc biệt, bản PHEV hỗ trợ sạc AC công suất 11 kW, với thời gian sạc từ 0–100% khoảng 2,25 giờ. Hệ thống sạc DC tối đa 60 kW cho phép sạc pin từ 10–80% trong khoảng 20 phút theo thông số công bố. Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp của S 580 e 4MATIC là 2,01 lít/100 km, cùng mức tiêu thụ điện 214,53 Wh/km. Các chỉ số thực tế có thể thay đổi tùy điều kiện vận hành và sạc.

Nội thất S 450 4MATIC có da Nappa màu Đen trong khi nội thất S 580 e 4MATIC có da Nappa Exclusive

Bên cạnh hệ truyền động, S-Class mới tiếp tục tập trung vào trải nghiệm của hành khách phía sau. Ghế thương gia phía sau có thể ngả lưng tối đa 43,5 độ, bệ đỡ chân điều chỉnh đến 50 độ và tích hợp chức năng massage bắp chân. Gói Chauffeur cho phép điều chỉnh ghế phụ phía trước từ hàng ghế sau, tăng không gian và sự thoải mái cho hành khách.

Cả hai phiên bản S 450 4MATIC và S 580 e 4MATIC có ghế trước Active Multicontour với massage Pro, ghế sau Multicontour, sưởi cổ và vai phía sau. Cửa hít, cửa sổ trời Panoramic, kính nhiều lớp cách âm, rèm điện phía sau,

Trang bị tiện nghi chung gồm lưới tản nhiệt viền phát sáng, tay nắm cửa dạng ẩn, cửa hít, cửa sổ trời toàn cảnh Panoramic, kính nhiều lớp cách âm, rèm điện phía sau, hệ thống điều hòa THERMOTRONIC và các công nghệ hỗ trợ nâng cao chất lượng không khí trong cabin.

Cả S 580 e 4MATIC và S 450 4MATIC được trang bị bảng đồng hồ 12,3-inch, màn hình trung tâm 14,4-inch và màn hình hành khách 12,3-inch

Hệ thống MBUX Superscreen gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình trung tâm 14,4 inch và màn hình hành khách phía trước 12,3 inch. Xe hỗ trợ trợ lý ảo MBUX, bản đồ Việt Nam, định vị thực tế tăng cường AR, Apple CarPlay và Android Auto không dây, cùng sạc không dây ở hàng ghế trước và sau.

Ghế thương gia bên phụ phía sau có độ ngả lưng đến 43,5°, bệ đỡ chân điều chỉnh đến 50° và massage bắp chân.

Về âm thanh, S 450 4MATIC trang bị hệ thống Burmester 3D gồm 15 loa, công suất 710 W. Phiên bản S 580 e 4MATIC được nâng cấp lên Burmester high-end 4D với 31 loa, 8 bộ cộng hưởng và công suất 1.610 W, kết hợp Dolby Atmos và hai màn hình 13,1 inch ở hàng ghế sau.

Cả S 580 e 4MATIC và S 450 4MATIC được trang bị màn hình hành khách 12,3-inch

Các công nghệ an toàn và hỗ trợ vận hành trên dòng xe gồm DIGITAL LIGHT, MB.DRIVE ASSIST, MB.DRIVE PARKING ASSIST 360, camera 360 độ, PARKTRONIC, PRE-SAFE và hệ thống treo khí nén AIRMATIC. Xe cũng được trang bị đánh lái bánh sau tối đa 4,5 độ, hỗ trợ cải thiện khả năng linh hoạt khi di chuyển.

Sạc DC tối đa 60 kW cho phép Mercedes-Benz S 580 e 4MATIC FL (PHEV) sạc 10–80% trong khoảng 20 phút và hoạt động thuần điện đến 103 km thuần điện

Với hai lựa chọn hệ truyền động, Mercedes-Benz S-Class mới tiếp tục củng cố vị trí sedan đầu bảng của thương hiệu tại Việt Nam. Trong đó, S 580 e 4MATIC mở rộng lựa chọn điện hóa ở phân khúc sedan hạng sang, kết hợp khả năng vận hành thuần điện với sự linh hoạt của động cơ xăng trên những hành trình dài.