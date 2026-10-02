Mercedes-Benz GLC PHEV lần đầu bán tại Việt Nam, giá gần 3 tỷ đồng

Thay vì đưa về bản thuần điện, hãng xe hạng sang đến từ nước Đức lựa chọn bản GLC 350e 4Matic trang bị hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV) để phân phối chính thức. Đây có thể xem là một chiến lược hợp lý của Mercedes-Benz trong bối cảnh hai mẫu xe đối thủ là Audi Q5 và BMW X3 chưa có tùy chọn PHEV tại thị trường Việt Nam.

Điểm nhấn về ngoại thất của GLC 350e 4Matic là gói thiết kế thể thao AMG Line, bộ vành hợp kim AMG 20 inch và hệ thống đèn chiếu sáng trước kỹ thuật số.

Mercedes-Benz gLC PHEV lần đầu tiên phân phối chính hãng tại Việt Nam - Ảnh: MBV

Ở trong khoang nội thất, phiên bản PHEV của mẫu SUV hạng sang cỡ trung sở hữu vô-lăng bọc da Nappa, ghế trước thể thao chỉnh điện tích hợp nhớ 3 vị trí và chức năng thông gió, cửa sổ trời toàn cảnh và hệ thống điều hòa tự động 4 vùng.

Khoang lái trang bị màn hình kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình trung tâm MBUX 11,9 inch tích hợp sẵn bản đồ dành riêng cho thị trường Việt Nam và hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây. Một số tiện nghi khác có màn hình hiển thị trên kính lái (HUD), định vị AR và hệ thống giải trí với dàn âm thanh vòm 15 loa Burmester 3D công suất tối đa 710 watt.

Điểm đáng chú ý nhất ở GLC 350e 4Matic là hệ truyền động PHEV. Cụ thể, mẫu xe sử dụng động cơ xăng 2.0L kết hợp motor điện, tổng công suất kết hợp toàn hệ thống đạt 313 mã lực (230 kW) và mô-men xoắn cực đại 550 Nm.

Mẫu xe trang bị hệ truyền động hybrid sạc ngoài - Ảnh: MBV

Khi đi kèm với hộp số tự động 9 cấp 9G-Tronic và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian 4Matic, phiên bản GLC 350e 4Matic sở hữu khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 6,7 giây.

Theo công bố của nhà sản xuất, gói pin có dung lượng khả dụng 25,28 kWh trang bị trên GLC 350e 4Matic cung cấp tầm hoạt động ở chế độ thuần điện đạt từ 115 - 128 km theo chuẩn WLTP. Khả năng này cho phép khách hàng có điều kiện sạc phù hợp tận dụng năng lượng điện cho nhiều hành trình thường ngày, từ đi làm đến di chuyển trong đô thị.

Hệ thống sạc AC công suất 11 kW cho phép sạc pin từ 0 - 100% trong khoảng 2,75 giờ theo thông số công bố, thuận tiện khi sạc tại nhà hoặc nơi làm việc có hạ tầng tương thích. Khi cần đi xa, động cơ xăng phối hợp với motor điện giúp khách hàng chủ động hơn trong việc lựa chọn hành trình.

Thiết kế khoang lái của phiên bản Mercedes-Benz GLC 350e 4Matic - Ảnh: MBV

Phiên bản GLC 350e 4Matic hiện đã chính thức có mặt tại hệ thống phân phối chính hãng của Mercedes-Benz Việt Nam. Xe có mức giá bán lẻ khuyến nghị 2,999 tỷ đồng.

Đáng chú ý là cùng với sự xuất hiện của GLC 350e 4Matic, hai phiên bản thuần động cơ đốt trong đã phân phối từ trước đây cũng được hãng xe Đức điều chỉnh giảm giá khuyến nghị. Cụ thể, phiên bản GLC 200 4Matic giảm 390 triệu đồng xuống còn 1,999 tỷ đồng, phiên bản GLC 300 4Matic giảm 440 triệu đồng xuống còn 2,499 tỷ đồng.