Mercedes-Benz GLC 350 e 4MATIC - xe PHEV 'chiến lược' có những gì?

Znews | Xe

Bên trong Mercedes-Benz

GLC 350 e 4MATIC

Kéo để xoay xe

Mercedes-Benz GLC 350 e 4Matic là phiên bản đầu tiên thuộc dòng GLC được trang bị hệ truyền động Plug-in hybrid (PHEV). Với những thay đổi bên dưới nắp ca-pô, chiếc SUV lừng danh từ Mercedes-Benz sẽ có những đột phá thế nào, hạn chế ra sao. Tất cả sẽ được thể hiện qua bản “giải phẫu” cấu trúc xe dưới đây.

PHEV

Hệ truyền động

4MATIC

Dẫn động 4 bánh toàn thời gian

2,999 tỷ đồng

Giá niêm yết

Hệ thống truyền động

Đồ họa mô phỏng

Chung một đường truyền động

Máy xăng, mô-tơ điện và hộp số nối thành một trục dọc, truyền lực ra hai cầu và tới 4 bánh xe.

Máy xăng M254

Máy 4 xi-lanh 2.0L tăng áp đặt dọc ở phía trước xe, công suất riêng 204 mã lực.

Mô-tơ điện kẹp giữa

Mô-tơ điện công suất 100 kW (136 mã lực) được bố trí giữa động cơ xăng và hộp số, sử dụng chung đường truyền lực. Cấu hình này cho phép xe vận hành thuần điện hoặc kết hợp cả 2 nguồn động lực.

Hộp số 9G-TRONIC

Hộp số tự động 9 cấp 9G-TRONIC sử dụng bánh răng hành tinh và ly hợp đa đĩa để thay đổi tỷ số truyền, kết hợp mô-tơ điện giúp xe vận hành linh hoạt và chuyển số mượt mà.

4MATIC

350 e 4Matic sử dụng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian độc quyền từ Mercedes-Benz. Hệ thống tự điều chỉnh tỉ lệ mô-men xoắn giữa 2 cầu trước và sau tuỳ mặt đường. Cả 4 bánh xe nhận lực kéo từ động cơ cùng lúc, giúp chiếc SUV bám đường tốt hơn.

Pin Lithium-ion cao áp

Bộ pin dung lượng khả dụng 25,28 kWh đặt ở nửa sau thân xe, nối với cụm truyền động bằng cặp cáp cao áp chạy dọc gầm xe. Bình xăng dung tích 49 lít cũng được đặt phía sau.

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Tổng thểMáy xăngMô-tơ điệnHộp số4MATICPin, cáp cao áp

Znews | Xe

204 HP

Máy xăng

136 HP

Máy điện

313 HP

Tổng công suất

550 Nm

Mô-men xoắn

6,7 s

0–100 km/h

9G + 4MATIC

Hộp số và dẫn động

Xăng và điện chạy trong xe thế nào

Đồ họa mô phỏng

Hệ truyền động PHEV

GLC 350 e sử dụng động cơ xăng đặt phía trước, mô-tơ điện tích hợp giữa động cơ và hộp số. Bộ pin cao áp được bố trí phía sau xe, cung cấp năng lượng cho hệ truyền động điện.

Điện từ pin ra

Điện nạp về pin

Lực cơ khí

Chạy thuần điện

Ở chế độ thuần điện, năng lượng từ pin cao áp được truyền đến mô-tơ điện để dẫn động bánh xe, trong khi động cơ xăng tạm ngừng hoạt động. Xe có thể chạy điện ở tốc độ tối đa 140 km/h.

Vận hành bằng máy xăng

Khi dung lượng pin xuống thấp hoặc xe cần duy trì tốc độ trên hành trình dài, động cơ xăng có thể đảm nhiệm vai trò dẫn động chính. Lực kéo truyền qua hộp số 9G-TRONIC, sau đó được phân bổ đến các bánh xe qua hệ dẫn động 4MATIC.

Xăng - điện hoạt động song song

Khi cần tăng tốc, máy xăng và mô-tơ điện cùng cung cấp mô-men xoắn cho hệ truyền động. Tổng công suất đạt 313 mã lực, mô-men xoắn cực đại 550 Nm, giúp xe tăng tốc 0–100 km/h trong 6,7 giây.

Phân bổ lực kéo

Hệ dẫn động 4MATIC sử dụng hộp phân phối để truyền mô-men xoắn đến cầu trước và cầu sau thông qua các trục truyền động.

Máy xăng hỗ trợ nạp pin

Trong một số điều kiện vận hành, động cơ xăng có thể kéo mô-tơ điện hoạt động như máy phát, chuyển một phần cơ năng thành điện năng để nạp lại pin cao áp.

Phanh tái sinh

Khi giảm tốc hoặc phanh, mô-tơ điện chuyển sang hoạt động như máy phát, thu hồi động năng để nạp lại pin. Hệ thống có khả năng tái sinh năng lượng với công suất tối đa 100 kW.

Sạc pin từ cổng AC

Bộ pin dung lượng khả dụng 25,28 kWh hỗ trợ sạc AC công suất 11 kW thông qua bộ sạc tích hợp trên xe. Thời gian sạc đầy pin khoảng 2 giờ 45 phút.

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Tổng thểThuần điệnThuần xăngHỗn hợpHai cầuMáy phát điệnPhanh tái sinhSạc AC

Znews | Xe

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5 màu sơn ngoại thất

Trắng Polar

Góc trướcNhìn ngang

Pin cao áp và sạc AC

Bộ pin Lithium-ion cao áp đặt dưới khoang hành lý. Vì vậy, dung tích cốp mẫu SUV chỉ còn 470 lít, nông hơn so với GLC chạy xăng (620 lít).

25,28 kWh

Dung lượng khả dụng, trên tổng 31,2 kWh

2:45 giờ

Sạc AC công suất 11 kW (bản quốc tế có thêm tuỳ chọn sạc DC, chưa có mặt tại Việt Nam)

Znews | Xe

Treo trước 4 liên kết

Hệ thống treo trước sử dụng 4 liên kết độc lập, giúp kiểm soát chuyển động của bánh xe tốt hơn. Nhờ đó, chiếc SUV duy trì độ ổn định khi vào cua hay đi qua những đoạn đường gồ ghề.

Treo sau đa liên kết

Ở phía sau, hệ thống treo đa liên kết kết hợp khung phụ giúp giảm rung động truyền vào khoang cabin, mang lại cảm giác êm ái hơn cho hành khách, đặc biệt khi di chuyển trên mặt đường xấu.

Dẫn động 4MATIC

Hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4MATIC có khả năng phân bổ lực kéo giữa cầu trước và cầu sau tùy điều kiện vận hành. Công nghệ này giúp xe duy trì độ bám đường khi tăng tốc, vào cua hoặc di chuyển trên mặt đường trơn trượt.

Khoang lái và trang bị nội thất

Không gian nội thất hiện đại với các trang bị được sắp xếp hướng đến người lái.

12,3 inch

Bảng đồng hồ kỹ thuật số

11,9 inch

Màn hình MBUX đặt dọc

Âm thanh vòm Burmester 3D

Hệ thống âm thanh cao cấp tối ưu dải âm trong khoang xe yên tĩnh nhờ khả năng vận hành thuần điện.

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Loa cao cấp

710 W

Công suất âm thanh

Ghi nhận theo xe trưng bày tại sự kiện ra mắt Việt Nam (02/10/2026).

Znews | Xe

Giá niêm yết chính thức

2,999

tỷ đồng