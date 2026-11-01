Mercedes-Benz GLC 350 e 4MATIC ra mắt tại Việt Nam, giá từ 2,999 tỷ đồng

Mercedes-Benz chính thức ra mắt GLC 350 e 4MATIC tại Việt Nam.

Mercedes-Benz GLC 350 e 4MATIC là mẫu SUV hybrid sạc ngoài (PHEV) mới được giới thiệu tại Việt Nam, cùng loạt xe gồm E 350 e, S 580 e 4MATIC, Mercedes-Maybach S 580 e và CLA 200 thuần điện. Những chiếc xe đầu tiên đã có mặt tại hệ thống đại lý chính hãng. Mẫu SUV này được niêm yết với giá 2,999 tỷ đồng.

Về ngoại thất, GLC 350 e 4MATIC vẫn giữ kiểu dáng quen thuộc của GLC 300. Gói AMG Line mang đến cản trước thể thao và lưới tản nhiệt với họa tiết ngôi sao ba cánh mạ chrome, kết hợp logo Mercedes-Benz nổi bật ở trung tâm. Hệ thống đèn Digital Light thông minh cũng góp phần tăng tính hiện đại cho phần đầu xe.

GLC 350 e 4MATIC vẫn giữ kiểu dáng quen thuộc của GLC 300.

Thân xe nổi bật với bộ mâm AMG 5 chấu kép kích thước 20 inch. Ở phía sau, cụm đèn LED thanh mảnh được thiết kế nối liền, tạo cảm giác liền mạch cho tổng thể. Bộ khuếch tán gió viền bạc cùng các chi tiết tạo hình cửa xả mang phong cách thể thao tiếp tục nhấn mạnh dấu ấn AMG Line.

Bên trong, xe sử dụng vô-lăng thể thao ba chấu bọc da Nappa và ghế ngồi chỉnh điện, nhớ ba vị trí. Hàng ghế trước còn được tích hợp chức năng thông gió, trong khi cửa sổ trời toàn cảnh giúp không gian thêm thoáng đãng. Các tiện nghi đáng chú ý khác gồm điều hòa tự động THERMOTRONIC 4 vùng, hệ thống lọc không khí ENERGIZING AIR CONTROL và công nghệ tạo hương thơm AIR BALANCE.

Bên trong, xe sử dụng vô-lăng thể thao ba chấu bọc da Nappa.

Khu vực điều khiển được trang bị màn hình kỹ thuật số 12,3 inch sau vô-lăng và màn hình trung tâm MBUX 11,9 inch. Xe hỗ trợ MBUX Interior Assistant, hệ thống dẫn đường Navigation Plus tích hợp bản đồ Việt Nam và màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD. Ngoài ra, tính năng dẫn đường thực tế tăng cường, Apple CarPlay và Android Auto không dây giúp nâng cao trải nghiệm sử dụng. Hệ thống âm thanh Burmester 3D gồm 15 loa, công suất 710 W, phục vụ nhu cầu giải trí trên xe.

GLC 350 e 4MATIC kết hợp động cơ xăng 2.0L với mô-tơ điện, tạo ra tổng công suất 313 mã lực và mô-men xoắn cực đại 550 Nm. Hệ truyền động đi cùng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian 4MATIC và hộp số tự động 9 cấp 9G-TRONIC. Với cấu hình này, xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 6,7 giây, đồng thời tận dụng mô-tơ điện để nâng cao hiệu quả vận hành.

Ở phía sau, cụm đèn LED thanh mảnh được thiết kế nối liền.

Mẫu SUV sử dụng bộ pin có dung lượng khả dụng 25,28 kWh, hỗ trợ sạc điện xoay chiều AC công suất 11 kW. Thời gian sạc đầy pin khoảng 2 giờ 45 phút trong điều kiện phù hợp. Theo tiêu chuẩn WLTP, xe có thể di chuyển hoàn toàn bằng điện trong phạm vi 115–128 km, đáp ứng nhu cầu đi lại hằng ngày mà không cần sử dụng động cơ xăng liên tục.

Tại thị trường Việt Nam, Mercedes-Benz GLC 350 e 4MATIC mở rộng lựa chọn SUV hạng sang cỡ trung với hệ truyền động hybrid sạc ngoài. Mẫu xe hướng đến nhóm khách hàng muốn kết hợp khả năng vận hành linh hoạt với việc sử dụng năng lượng điện trong những hành trình thường ngày. Đối thủ đáng chú ý của xe là Volvo XC60 Recharge PHEV, trong khi giá bán chính thức của GLC 350 e 4MATIC ở mức 2,999 tỷ đồng.