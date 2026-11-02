Mercedes-Benz GLC 350 e 4Matic - lựa chọn SUV sang PHEV mới cho khách Việt

GLC là một trong những mẫu xe chủ lực của thương hiệu ô tô hạng sang Mercedes-Benz tại thị trường Việt Nam, bên cạnh dòng sedan C-Class. Với việc bổ sung thêm phiên bản trang bị công nghệ hybrid sạc ngoài, mẫu xe Mercedes-Benz GLC hứa hẹn sẽ tăng thêm sức hấp dẫn đối với người tiêu dùng.

Ngoại hình GLC 350 e 4Matic không có nhiều khác biệt so với các phiên bản thuần động cơ đốt trong. Xe trang bị gói ngoại thất AMG Line với cụm lưới tản nhiệt kích thước lớn dùng các hoạ tiết sao 3 cánh đặc trưng, cản trước thể thao, logo thương hiệu đặt ở trung tâm.

Ngoại thất GLC 350 e 4Matic không có nhiều khác biệt so với các phiên bản thuần xăng - Ảnh: MBV

Cụm đèn trước sử dụng công nghệ Digital Light mới được phát triển bởi hãng ô tô Đức, tích hợp công nghệ điều chỉnh vùng sáng. Bộ vành hợp kim 5 chấu kép 20 inch tương tự phiên bản GLC 300 4Matic đang bán trên thị trường.

Đuôi xe không nhiều điểm mới. Cụm đèn hậu LED thiết kế thanh mảnh và kéo dài sang 2 bên, cản sau điểm thêm các chi tiết chrome, 2 hốc lớn phía sau tạo hình ống xả đôi thể thao.

Khoang cabin có cấu hình 5 chỗ ngồi. Nội thất được bọc da cao cấp Nappa phối 2 tông màu. Xe trang bị màn hình kỹ thuật số 12,3 inch sau vô-lăng, màn hình giải trí trung tâm 11,9 inch nổi, đặt dọc và nối liền với phần yên ngựa. Hệ thống thông tin giải trí MBUX trên GLC 300 4Matic hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Thiết kế nội thất GLC 350 e 4Matic 2026 tại Việt Nam - Ảnh: MBV

Phiên bản mới GLC 300 4Matic 2026 trang bị cửa sổ trời toàn cảnh panoramic, hệ thống điều hoà tự động 4 vùng độc lập Thermotronic với cửa gió riêng ở mỗi vị trí ghế sau kèm bảng điều khiển.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất ở GLC 300 4Matic chính là hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV), kết hợp động cơ xăng 2.0L và motor điện, tổng công suất toàn hệ thống đạt 313 mã lực (230 kW) và mô-men xoắn cực đại 550 Nm. Đi kèm hộp số tự động 9 cấp 9G-Tronic và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Matic, chiếc xe có khả năng tăng tốc 0 - 100 km/h trong 6,7 giây.

Gói pin trên mẫu SUV hạng sang có dung lượng 25,28 kWh cung cấp tầm hoạt động khoảng 115 - 128 km ở chế độ thuần điện theo chuẩn WLTP. Xe cung cấp khả năng sạc AC 11 kW, cho phép sạc từ 0 - 100% pin trong 2,75 giờ.

Xe trang bị hệ truyền động hybrid sạc ngoài - Ảnh: MBV

Mercedes-Benz GLC 350 e 4Matic 2026 được trưng bày và giới thiệu tại triển lãm “The Icons, Electrified” diễn ra tại TP.HCM. Mẫu xe có mức giá bán lẻ khuyến nghị 2,999 tỷ đồng, cao hơn 500 triệu đồng so với phiên bản thuần xăng GLC 300 4Matic.

Nếu so sánh phân hạng và hệ truyền động, Mercedes-Benz GLC 350 e 4Matic hiện tại chỉ có duy nhất đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Volvo XC60 PHEV giá 2,75 tỷ đồng.

Hình ảnh chi tiết Mercedes-Benz GLC 350 e 4Matic 2026: