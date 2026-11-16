Mercedes-Benz GLC 300 EV 2027 ra mắt: Công suất 421 mã lực giá gần 2,5 tỷ đồng

Mercedes-Benz GLC EV được phân phối tại thị trường Malaysia với tên gọi GLC 300 4Matic, không còn sử dụng hậu tố "with EQ Technology" như cách đặt tên trước đây. Phiên bản Avantgarde có giá dự kiến 389.000 Ringgit (tương đương 2,447 tỷ đồng), trong khi AMG Line Plus sở hữu nhiều chi tiết thiết kế thể thao hơn, có giá khoảng 399.000 Ringgit (2,510 tỷ đồng). Mức giá này đưa GLC 300 EV vào nhóm cạnh tranh trực tiếp với BMW iX3 mới, dù hai mẫu xe có sự khác biệt đáng kể về dung lượng pin và phạm vi di chuyển.

Mercedes-Benz GLC 300 EV 2027.

Về khả năng vận hành, Mercedes-Benz GLC 300 EV 2027 sử dụng hai mô-tơ điện kết hợp hệ dẫn động bốn bánh 4Matic, cho tổng công suất 421 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm. Dù công suất thấp hơn 48 mã lực so với BMW iX3 50 xDrive, mẫu SUV điện của Mercedes-Benz vẫn có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h nhanh hơn 0,2 giây và đạt tốc độ tối đa 210 km/h. Một trong những điểm đáng chú ý trong hệ truyền động là hộp số hai cấp đặt tại cầu sau. Cấu trúc này giúp tối ưu khả năng truyền lực và cải thiện hiệu suất vận hành ở tốc độ cao, qua đó hỗ trợ mẫu SUV điện duy trì khả năng tăng tốc cũng như hiệu quả sử dụng năng lượng trong nhiều điều kiện di chuyển.

Mercedes-Benz GLC 300 EV được trang bị bộ pin NMC dung lượng 85 kWh, nhỏ hơn đáng kể so với bộ pin 108,7 kWh của BMW iX3. Phạm vi hoạt động tối đa của GLC EV đạt 616 km theo chu trình WLTP, nhưng con số này thay đổi tùy cấu hình trang bị: phiên bản Avantgarde đạt 597 km, trong khi AMG Line có phạm vi hoạt động khoảng 584 km. Trong khi đó, BMW iX3 công bố tầm hoạt động tối đa 805 km và vẫn đạt khoảng 726 km khi trang bị cấu hình cao cấp.

Được phát triển trên kiến trúc điện MB.EA-Medium của Mercedes-Benz, nền tảng cũng dự kiến được sử dụng cho dòng C-Class EV, GLC 300 EV sở hữu hệ thống điện 800V và hỗ trợ sạc nhanh DC với công suất tối đa 320 kW. Theo công bố, xe có thể sạc pin từ 10% lên 80% trong khoảng 22 phút khi sử dụng trạm sạc phù hợp. Tuy nhiên, cấu hình dành cho Malaysia không có bộ chuyển đổi DC-DC tùy chọn, đồng nghĩa xe không thể sạc tại các trạm sử dụng điện áp 400V như hệ thống Tesla Supercharger. Bù lại, GLC 300 EV được trang bị bộ sạc AC tích hợp công suất 22 kW, cho phép sạc đầy pin trong khoảng 9 giờ với bộ sạc treo tường tương thích.

Về thiết kế, Mercedes-Benz GLC 300 EV đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong ngôn ngữ tạo hình của dòng GLC. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt kích thước lớn, tích hợp các điểm ảnh phát sáng và logo ngôi sao ba cánh cỡ lớn ở trung tâm. Cụm đèn pha được thiết kế thanh mảnh, bên trong có họa tiết ngôi sao đặc trưng, trong khi đèn hậu dạng tấm che cũng sử dụng mô-típ tương tự nhằm tạo sự đồng nhất giữa hai đầu xe. Các trang bị ngoại thất tiêu chuẩn gồm đèn pha LED Digital Light tích hợp chức năng chiếu xa thích ứng, bậc lên xuống bằng nhôm, bộ mâm hợp kim đa chấu 20 inch và các chi tiết nhận diện thương hiệu Mercedes-Benz.

Phiên bản AMG Line Plus tạo khác biệt bằng cản trước và cản sau mang phong cách thể thao đặc trưng của AMG, kết hợp gói Night Package với lưới tản nhiệt mạ crôm tối màu, gương chiếu hậu và nhiều chi tiết ngoại thất sơn đen bóng. Xe còn có hệ thống đèn chiếu sáng xung quanh và bộ mâm hợp kim AMG đa chấu kích thước 21 inch lớn hơn. Những thay đổi này giúp phiên bản AMG Line Plus có diện mạo mạnh mẽ hơn so với Avantgarde, đồng thời tạo dấu ấn riêng cho khách hàng ưu tiên phong cách thể thao trên một mẫu SUV điện hạng sang.

GLC EV 2027 có chiều dài 4.845 mm, rộng 1.913 mm và cao 1.644 mm. So với GLC sử dụng động cơ đốt trong, phiên bản thuần điện dài hơn 84 mm, rộng hơn 29 mm và cao hơn 20 mm. Chiều dài cơ sở đạt 2.972 mm, tăng 99 mm, hứa hẹn mang lại không gian sử dụng rộng rãi hơn cho hành khách. Khoang hành lý phía sau có dung tích 570 lít và có thể mở rộng lên 1.740 lít khi gập hàng ghế sau. Ngoài ra, xe còn có khoang hành lý phía trước dung tích 128 lít, phù hợp để chứa những vật dụng nhỏ hoặc dây sạc.

Không gian nội thất của GLC 300 EV chịu ảnh hưởng từ thiết kế trên dòng CLA mới, với bảng táp-lô phẳng, cụm điều khiển trung tâm đặt cao và hai vị trí sạc không dây chuẩn Qi. Tâm điểm trong khoang lái là màn hình MBUX Hyperscreen kích thước 39,1 inch, thiết kế liền mạch và tích hợp các khu vực hiển thị thông tin vận hành, hệ thống giải trí cũng như nội dung dành cho hành khách phía trước. Màn hình sử dụng công nghệ đèn nền ma trận, tạo điểm nhấn công nghệ cho khoang cabin. Trong bối cảnh các mẫu xe mới ngày càng giảm số lượng nút bấm vật lý, Mercedes-Benz vẫn giữ lại một số nút điều khiển dạng cần gạt và con lăn trên vô-lăng, bên cạnh các phím cảm ứng điện dung và công tắc trên bảng điều khiển trung tâm.

Danh sách tiện nghi tiêu chuẩn trên GLC 300 EV khá phong phú, bao gồm hệ thống mở khóa và khởi động không cần chìa khóa, chìa khóa kỹ thuật số, điều hòa tự động hai vùng và hệ thống lọc không khí Energizing Air Control. Xe còn có cửa sổ trời toàn cảnh bằng kính điện sắc, tích hợp họa tiết những ngôi sao phát sáng; ghế trước chỉnh điện, nhớ vị trí và sưởi ấm; camera quan sát toàn cảnh 360 độ với chức năng hiển thị xuyên sáng; cùng cửa hậu đóng mở tự động không cần dùng tay. Hệ thống âm thanh Burmester 3D gồm 15 loa, công suất 670 watt, cũng là một trong những trang bị đáng chú ý, hướng đến trải nghiệm giải trí cao cấp cho người ngồi trong xe.

Sự khác biệt giữa hai phiên bản Avantgarde và AMG Line Plus chủ yếu tập trung vào vật liệu và cách hoàn thiện nội thất. Avantgarde sử dụng ghế bọc da thật kết hợp các chi tiết ốp gỗ bạch dương màu nâu với bề mặt vân mở, tạo cảm giác sang trọng và tinh tế. Trong khi đó, AMG Line Plus có vô-lăng hai chấu đáy phẳng, ghế thể thao màu đen với đường viền chỉ khâu đỏ, thảm sàn mang thương hiệu AMG và các chi tiết trang trí bằng vật liệu tổng hợp màu đen, bạc. Cách phối màu và thiết kế này mang đến không khí thể thao rõ rệt hơn cho khoang cabin.

Dù sở hữu nhiều trang bị tiện nghi và công nghệ hiện đại, hệ thống khung gầm của Mercedes-Benz GLC 300 EV tại Malaysia lại tương đối cơ bản. Xe không được trang bị hệ thống treo khí nén Airmatic hay hệ thống đánh lái bánh sau, thay vào đó sử dụng lò xo cuộn thông thường kết hợp giảm xóc thụ động. Đây cũng là cấu hình khung gầm có nhiều điểm tương đồng với BMW iX3. Việc thiếu các công nghệ hỗ trợ vận hành cao cấp có thể là điểm cần cân nhắc đối với những khách hàng kỳ vọng một mẫu SUV điện hạng sang phải sở hữu khả năng điều chỉnh hệ thống treo linh hoạt hoặc tăng độ linh hoạt khi di chuyển trong không gian hẹp.

Về an toàn, GLC 300 EV được trang bị 11 túi khí, trong đó có túi khí trung tâm và túi khí đầu gối; túi khí bên hông phía sau thuộc danh sách trang bị tùy chọn. Xe sử dụng gói hỗ trợ lái xe MB.Drive Standard với nhiều tính năng như phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ đánh lái tránh chướng ngại vật, kiểm soát hành trình thích ứng Distronic có chức năng dừng và khởi hành lại, tự động giảm tốc khi vào cua, hỗ trợ giữ làn đường, giám sát điểm mù tích hợp chức năng tránh va chạm, nhận diện biển báo giao thông và hỗ trợ dừng khẩn cấp. Hệ thống phanh khẩn cấp tự động khi đỗ xe cũng góp mặt nhằm giảm nguy cơ va chạm ở tốc độ thấp.

Tuy nhiên, Mercedes-Benz GLC 300 EV chưa được trang bị tiêu chuẩn đầy đủ các chức năng lái bán tự động cấp độ 2. Những tính năng như hỗ trợ giữ làn đường nâng cao và chuyển làn tự động thuộc gói MB.Drive Assist, vốn yêu cầu khách hàng đăng ký trả phí. Đây là điểm khác biệt đáng chú ý trong cách Mercedes-Benz phân chia trang bị hỗ trợ lái giữa các gói dịch vụ.