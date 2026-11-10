Mercedes-Benz GLC 2027 ra mắt: Thêm trang bị, giá khởi điểm hơn 1,3 tỷ đồng

So với đời cũ, Mercedes-Benz GLC 2027 không chỉ được điều chỉnh nhẹ về giá bán mà còn có những thay đổi đáng chú ý về danh mục phiên bản và trang bị. Đáng chú ý, số lượng cấu hình đã được tinh giản từ sáu xuống còn bốn, trong khi một số phiên bản cao cấp được bổ sung tiện nghi nhằm nâng cao trải nghiệm sử dụng.

Mercedes-Benz GLC 2027.

Theo thông tin từ website chính thức của Mercedes-Benz, mẫu SUV hạng sang này áp dụng cách đặt tên phiên bản mới tương tự dòng Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới. Cụ thể, phiên bản 260 L Classic trước đây được đổi tên thành 260 L Elegant Edition, trong khi dòng 300 L được phân chia thành các phiên bản Silver Edition, Gold Edition và cao cấp nhất là Star Platinum Edition. Việc thay đổi cách đặt tên đi kèm với quá trình điều chỉnh trang bị, tạo ra sự khác biệt rõ ràng hơn giữa các phiên bản Mercedes-Benz GLC 2026.

Ở phiên bản 260 L Elegant Edition, mẫu xe có mức giá thấp hơn 2.000 Nhân dân tệ (7,67 triệu đồng) so với phiên bản Classic trước đây. Tuy nhiên, để đạt được mức giá cạnh tranh hơn, Mercedes-Benz đã cắt giảm một số trang bị đáng chú ý. Hệ thống camera 360 độ được thay thế bằng camera lùi thông thường, điều hòa tự động bốn vùng được chuyển xuống cấu hình hai vùng, đồng thời nút điều khiển dành cho hành khách phía trước cũng bị loại bỏ.

Bù lại, phiên bản này được bổ sung kết nối Huawei HiCar, tính năng xuất hiện trên toàn bộ các phiên bản GLC mới. Nhìn chung, phiên bản 260 L Elegant Edition hướng đến nhóm khách hàng ưu tiên thương hiệu Mercedes-Benz và mức giá tiếp cận hơn, dù khả năng cạnh tranh về trang bị có phần giảm so với mẫu xe tiền nhiệm.

Trong khi đó, Mercedes-Benz GLC 300 L Silver Edition có giá bán 399.800 Nhân dân tệ (1,534 tỷ đồng), tương đương mức giá của phiên bản 260 L Luxury trước đây. Điểm đáng chú ý là khách hàng được nâng cấp lên hệ truyền động mạnh mẽ hơn, nhưng phải chấp nhận một số trang bị bị lược bỏ.

Cụ thể, hệ thống hỗ trợ định vị thông minh Max cao cấp không còn xuất hiện, trong khi hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng ACC vẫn được duy trì. Đây là sự đánh đổi giữa hiệu suất vận hành và các công nghệ hỗ trợ lái xe, đồng thời tạo ra lựa chọn khác biệt cho khách hàng muốn sở hữu phiên bản động cơ cao hơn.

Đối với phiên bản 300 L Gold Edition, Mercedes-Benz niêm yết giá 419.800 Nhân dân tệ (1,611 tỷ đồng), thấp hơn 2.000 Nhân dân tệ (7,67 triệu đồng) so với phiên bản Dynamic Edition trước đây. Danh sách trang bị được điều chỉnh theo hướng bổ sung một số tiện nghi phục vụ trực tiếp cho người sử dụng. Đáng chú ý, ghế trước được bổ sung chức năng thông gió, mang lại sự thoải mái hơn trong điều kiện thời tiết nóng, đặc biệt khi xe di chuyển trong đô thị hoặc những hành trình dài.

Thế nhưng, phiên bản này cũng bị loại bỏ một số trang bị như bậc lên xuống bên hông, nút điều khiển trung tâm và bậc cửa chào mừng tích hợp đèn chiếu sáng. Những thay đổi cho thấy Mercedes-Benz đang tập trung vào các tiện ích có tần suất sử dụng cao thay vì duy trì toàn bộ trang bị mang tính trang trí như trước.

Ở vị trí cao nhất trong danh mục, Mercedes-Benz GLC 300 L Star Platinum Edition được phát triển tương đương phiên bản 300 L Luxury 5 chỗ trước đây, nhưng giá bán giảm 7.000 Nhân dân tệ (26,86 triệu đồng). Dù bị lược bỏ hệ thống dẫn đường thực tế ảo tăng cường AR và bậc cửa chào mừng phát sáng, phiên bản này lại được bổ sung hàng loạt tiện nghi đáng chú ý.

Trong đó có ghế trước thông gió, ghế sau sưởi ấm, hệ thống tạo hương thơm trong cabin và vô-lăng sưởi ấm. Những trang bị này giúp nâng cao sự thoải mái cho cả người lái lẫn hành khách, đồng thời tạo thêm sức hấp dẫn cho phiên bản cao cấp nhất của Mercedes-Benz GLC mới.

Về khả năng vận hành, Mercedes-Benz GLC mới không có thay đổi so với thế hệ phiên bản trước. Toàn bộ các cấu hình tiếp tục sử dụng động cơ xăng 4 xi lanh tăng áp dung tích 2 lít kết hợp hệ thống hybrid nhẹ 48V. Sức mạnh được truyền tới các bánh xe thông qua hộp số tự động 9 cấp 9G-Tronic và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian 4Matic. Phiên bản 260 L có công suất tối đa 204 mã lực, mô-men xoắn 320 Nm. Sức mạnh của 3 phiên bản còn lại là 258 mã lực, mô-men xoắn 400 Nm.

Bên cạnh đó, hệ thống treo trước và sau của Mercedes-Benz GLC mới vẫn sử dụng kết cấu độc lập đa liên kết, nhằm duy trì khả năng ổn định thân xe và sự thoải mái khi di chuyển trên nhiều loại mặt đường. Việc giữ nguyên hệ truyền động và nền tảng khung gầm cho thấy đợt nâng cấp lần này chủ yếu tập trung vào giá bán, cách phân chia phiên bản và danh sách trang bị thay vì thay đổi sâu về mặt kỹ thuật.