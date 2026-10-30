Mercedes-Benz gây bất ngờ với dòng xe điện trong tầm giá 1,59 tỷ đồng

Thiết kế coupe thể thao, 142 ngôi sao phát sáng

Ấn tượng đầu tiên về CLA 200 electric là diện mạo trẻ trung, khác biệt so với hình ảnh sedan có phần chững chạc vốn quen thuộc của Mercedes-Benz. Phần mui vuốt thấp liền mạch về phía sau, thân xe kéo dài và những đường nét mềm mại tạo nên dáng coupe 4 cửa. Thiết kế này hướng đến nhóm khách hàng yêu thích vẻ ngoài thể thao, thời trang thay vì một mẫu sedan thiên về sự điềm đạm.

Xe có chiều dài 4.735 mm, trục cơ sở 2.790 mm. Nhìn từ bên hông, tay nắm cửa dạng ẩn, các đường gân thân xe tiết chế và bộ mâm AMG 19 inch 5 chấu kép góp phần tạo cảm giác thanh thoát. Gói ngoại thất AMG Line bổ sung cản trước với cánh chia gió mạ chrome, ốp sườn sơn đen bóng và cản sau mô phỏng bộ khuếch tán.

Điểm nhấn dễ nhận diện nằm ở hệ thống chiếu sáng. Phía trước, cụm đèn MULTIBEAM LED tích hợp họa tiết ngôi sao ba cánh, hỗ trợ chiếu sáng theo góc cua và điều chỉnh pha/cốt chủ động. Đặc biệt, mặt trước xe có tới 142 ngôi sao phát sáng, kết hợp hiệu ứng đèn chào mừng khi khóa và mở cửa.

Ở phía sau, dải đèn LED nối liền hai cụm đèn hậu tạo cảm giác bề ngang rộng hơn, đồng thời duy trì ngôn ngữ thiết kế ánh sáng xuyên suốt. Những chi tiết này cho thấy Mercedes-Benz đầu tư khá nhiều vào khả năng nhận diện, giúp CLA 200 electric tạo dấu ấn ngay cả khi không nhìn rõ logo thương hiệu.

Mercedes-Benz CLA 200 electric là diện mạo trẻ trung, khác biệt so với hình ảnh sedan

Pin 58 kWh, sạc nhanh trong khoảng 20 phút

Ẩn sau diện mạo thời trang là hệ truyền động thuần điện với pin lithium-ion dung lượng 58 kWh. Động cơ điện đặt phía sau cho công suất 224 mã lực và mô-men xoắn 335 Nm.

Một trong những thông số đáng chú ý là kiến trúc điện 800V, cho phép xe sạc nhanh DC với công suất tối đa 200 kW. Theo công bố của nhà sản xuất, thời gian sạc từ 10% lên 80% khoảng 20 phút trong điều kiện phù hợp. Quãng đường di chuyển theo chuẩn WLTP đạt 542 km.

Đây là những thông số quan trọng với người cân nhắc chuyển sang xe ô tô điện, bởi thời gian sạc và phạm vi hoạt động ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sử dụng hằng ngày cũng như những chuyến đi dài. Tuy nhiên, tốc độ sạc thực tế còn phụ thuộc vào công suất trụ sạc, nhiệt độ pin và điều kiện vận hành.

CLA 200 electric còn có khoang chứa đồ phía trước dung tích tối đa 101 lít, bên cạnh cốp hành lý phía sau. Không gian này tận dụng phần diện tích dưới nắp ca-pô vốn không cần dành cho động cơ đốt trong, có thể dùng để chứa dây sạc hoặc những vật dụng nhỏ, tăng thêm tính linh hoạt khi sử dụng.

CLA 200 electric có kiến trúc điện 800V, cho phép sạc nhanh DC với công suất tối đa 200 kW

Khoang lái 3 màn hình, hướng đến trải nghiệm số

Nếu ngoại thất tạo ấn tượng bằng những đường nét thể thao, nội thất là nơi thể hiện rõ sự chuyển dịch sang trải nghiệm số hóa. Bảng táp-lô được tổ chức theo hướng hiện đại, kết hợp màn hình lớn, đèn viền nội thất và cửa sổ trời toàn cảnh.

Trang bị đáng chú ý là hệ thống MBUX Superscreen, gồm màn hình cảm ứng trung tâm 14 inch và màn hình 14 inch dành cho hành khách phía trước. Phía sau vô-lăng là bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch. Như vậy, khoang lái có tổng cộng ba màn hình, mở rộng trải nghiệm công nghệ cho cả người lái lẫn người ngồi bên cạnh.

Màn hình hành khách không chỉ phục vụ nhu cầu giải trí mà còn được tích hợp camera selfie và quay video trong xe. Đây là cách tiếp cận ngày càng phổ biến trên các mẫu xe điện thế hệ mới, khi khoang cabin không còn đơn thuần là nơi điều khiển phương tiện mà còn trở thành không gian kết nối và giải trí.

Dù có nhiều thay đổi, CLA 200 electric vẫn giữ một số chi tiết quen thuộc của Mercedes-Benz. Vô-lăng thể thao bọc da Nappa tích hợp các phím điều khiển, hỗ trợ thao tác với những chức năng chính. Xe còn có cửa sổ trời Panoramic, hệ thống đèn viền 64 màu với các chủ đề như AMG Racing Yellow và Racing Orange, cùng điều hòa tự động hai vùng THERMOTRONIC.

Sự kết hợp giữa ghế thể thao, màn hình cỡ lớn và hệ thống chiếu sáng nội thất tạo nên không gian trẻ trung, khác với phong cách có phần cổ điển trên nhiều mẫu sedan truyền thống của hãng.

Mẫu xe có sự kết hợp giữa ghế thể thao, màn hình cỡ lớn và hệ thống chiếu sáng nội thất

Sự xuất hiện của CLA 200 electric cho thấy các hãng xe sang Đức đang thay đổi cách tiếp cận trước sức ép từ những thương hiệu xe điện mới, đặc biệt là các nhà sản xuất Trung Quốc vốn cạnh tranh mạnh về thiết kế, trang bị và công nghệ.

Thay vì chỉ dựa vào danh tiếng thương hiệu, Mercedes-Benz đưa vào mẫu xe mới những yếu tố dễ nhận thấy như màn hình lớn, khả năng sạc nhanh, thiết kế khác biệt và nhiều tiện ích trong cabin. Với người mua, CLA 200 electric vì thế không chỉ là lựa chọn xe điện mang logo ngôi sao ba cánh, mà còn là một cách tiếp cận mới của Mercedes-Benz trong phân khúc xe sang tại Việt Nam.