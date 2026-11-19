Dù được ngụy trang kín, nguyên mẫu Mercedes-Benz "Baby G" vẫn cho thấy kiểu dáng vuông vức đặc trưng của dòng G-Class, nhưng được tinh chỉnh mềm mại và hiện đại hơn.

Đây là mẫu xe SUV địa hình cỡ nhỏ được Mercedes-Benz phát triển nhằm mở rộng dải sản phẩm G-Class, hướng tới nhóm khách hàng muốn sở hữu một chiếc xe mang phong cách off-road đặc trưng nhưng có kích thước dễ sử dụng hơn.

Theo Carscoops, sự xuất hiện của nguyên mẫu mới nhất cho thấy dự án Baby G đang tiến gần hơn tới giai đoạn hoàn thiện. Đáng chú ý, chiếc xe trong ảnh là phiên bản thuần điện. Tuy nhiên, Mercedes-Benz được cho là sẽ phát triển thêm biến thể sử dụng động cơ đốt trong để mở rộng đối tượng khách hàng.

Mercedes-Benz lần đầu công bố kế hoạch phát triển mẫu G-Class cỡ nhỏ cách đây hơn 3 năm. Dù vậy, khách hàng sẽ phải chờ thêm một thời gian bởi CEO Ola Källenius mới đây cho biết mẫu xe này sẽ ra mắt trong vòng chưa đầy 24 tháng tới.

Về thiết kế, Baby G vẫn giữ dáng hình hộp đặc trưng của G-Class hiện hành nhưng có kích thước nhỏ hơn đáng kể. Phần đầu xe được tạo hình bo tròn hơn, các đường nét thân xe cũng mềm mại hơn thay vì vẻ góc cạnh gần như tuyệt đối của đàn anh.

Cụm đèn pha có thiết kế hiện đại, kích thước nhỏ và gợi liên tưởng đến một số mẫu xe đô thị châu Âu. Trong khi đó, vòm bánh xe trước và sau được mở rộng, kết hợp thanh giá nóc nổi bật và các ô cửa kính bên hình vuông, tạo nên diện mạo đậm chất SUV địa hình.

Phía sau xe có cụm đèn hậu LED đặt thấp tương tự G-Class cỡ lớn. Một chi tiết đáng chú ý là bộ phận hình hộp gắn ở cửa hậu, thoạt nhìn giống hộp đựng bánh xe dự phòng quen thuộc trên các mẫu SUV địa hình. Tuy nhiên, theo Carscoops, đây có thể là vị trí chứa cáp sạc trên phiên bản thuần điện.

Về hệ truyền động, các thông tin ban đầu cho biết Baby G bản điện có thể sử dụng bộ pin NMC dung lượng 85 kWh, kết hợp 2 mô-tơ điện và hệ dẫn động 4 bánh. Tầm hoạt động dự kiến gần 450 dặm (khoảng 724 km). Nếu đạt được con số này, Baby G sẽ có lợi thế đáng kể về phạm vi di chuyển trong nhóm SUV điện mang phong cách địa hình.

Bên cạnh khả năng vận hành, mẫu xe được kỳ vọng kế thừa những công nghệ hỗ trợ off-road của dòng G-Class, trong đó có hệ thống phân bổ mô-men xoắn giữa các bánh xe. Đây sẽ là yếu tố quan trọng giúp Baby G tạo khác biệt so với những mẫu SUV điện đô thị thông thường.

Đáng chú ý, Mercedes-Benz ban đầu được cho là chỉ có kế hoạch phát triển Baby G dưới dạng xe thuần điện. Tuy nhiên, hãng đã phải điều chỉnh chiến lược trước những phản hồi từ thị trường, đặc biệt là áp lực từ hệ thống đại lý tại Mỹ.

Theo đó, bên cạnh phiên bản điện, Baby G có thể có thêm biến thể hybrid nhẹ sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L tăng áp, kết hợp mô-tơ điện tích hợp trong hộp số. Động cơ này được cho là có liên quan đến hệ truyền động trên Mercedes-Benz CLA thế hệ mới và do liên doanh Horse Powertrain cung cấp.

Việc bổ sung phiên bản hybrid cho thấy Mercedes-Benz không muốn giới hạn Baby G trong nhóm khách hàng sẵn sàng chuyển sang xe điện. Đây cũng là cách hãng tiếp cận những thị trường mà hạ tầng sạc và nhu cầu đối với xe điện vẫn còn nhiều khác biệt.

Sự xuất hiện của Baby G được xem là bước đi đáng chú ý trong bối cảnh dòng G-Class đang có sức tiêu thụ tốt. Năm ngoái, Mercedes-Benz bán được khoảng 49.700 xe G-Class trên toàn cầu, tăng 23% so với năm trước đó, mức cao nhất trong lịch sử dòng xe này.

Với thiết kế đặc trưng, kích thước nhỏ gọn hơn và khả năng có nhiều lựa chọn hệ truyền động, Baby G được kỳ vọng sẽ giúp Mercedes-Benz tiếp cận thêm nhóm khách hàng mới. Thậm chí, nếu có mức giá dễ tiếp cận hơn đáng kể so với G-Class truyền thống, mẫu SUV này hoàn toàn có thể trở thành một sản phẩm có sản lượng tiêu thụ lớn trong gia đình xe địa hình của thương hiệu Đức.

(Theo Carscoops)