Mercedes-Benz E 350 e plug-in hybrid ra mắt Việt Nam, giá gần 3,4 tỷ đồng

Mercedes-Benz ra mắt 5 mẫu xe điện hóa mới, mở rộng lựa chọn cho khách hàng trong nhiều phân khúc. Ảnh: Văn Xuyên/BNEWS/TTXVN

Tại triển lãm “The Icons, Electrified” đang diễn ra từ ngày 30/10 đến hết ngày 1/11 ở TP. Hồ Chí Minh, Mercedes-Benz Việt Nam giới thiệu 5 mẫu xe điện hóa mới, gồm CLA 200 electric, GLC 350 e 4MATIC, E 350 e, S 580 e 4MATIC FL và S 580 e FL; trong đó mẫu sedan E 350 e là phiên bản plug-in hybrid (PHEV) mới của dòng E-Class, kết hợp động cơ xăng và mô-tơ điện, hướng đến nhu cầu di chuyển linh hoạt trong đô thị và trên những hành trình dài.

Mercedes-Benz E 350 e về Việt Nam phân phối với giá bán lẻ khuyến nghị 3,399 tỷ đồng

Mercedes-Benz E 350 e sử dụng động cơ xăng M254 2.0L, 4 xi-lanh, kết hợp hệ truyền động điện, cho tổng công suất 313 mã lực và mô-men xoắn cực đại 550 Nm. Xe trang bị hộp số tự động 9 cấp 9G-TRONIC, dẫn động cầu sau, khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 6,4 giây và vận tốc tối đa 236 km/h.

Ngoại thất Mercedes-Benz E 350 e là gói thiết kế thể thao AMG Line với cản trước A-wing, hốc gió lớn và các đường viền chrome; lưới tản nhiệt có viền phát sáng

Điểm đáng chú ý của mẫu sedan này là bộ pin lithium-ion dung lượng 19,53 kWh, cho phép di chuyển thuần điện từ 97-116 km theo tiêu chuẩn WLTP. Hệ thống sạc AC công suất 11 kW có thể sạc pin từ 0 lên 100% trong khoảng 2 giờ theo thông số nhà sản xuất.

Cản sau Mercedes-Benz E 350 e với ốp chụp ống xả hình thang mạ chrome, mâm hợp kim AMG 20-inch nan đa chấu

Theo số liệu được thể hiện trong Giấy chứng nhận từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp của xe là 1,98 lít/100 km, trong khi mức tiêu thụ điện kết hợp đạt 277,65 Wh/km. Mức tiêu thụ và quãng đường vận hành thực tế có thể thay đổi tùy điều kiện sử dụng, trạng thái pin và phương thức sạc.

Về thiết kế, E 350 e được trang bị gói ngoại thất AMG Line, lưới tản nhiệt viền phát sáng, mâm hợp kim AMG 20 inch và hệ thống đèn DIGITAL LIGHT. Nội thất sử dụng ghế bọc da Nappa, vô-lăng thể thao AMG, cửa sổ trời toàn cảnh Panoramic và hệ thống đèn viền chủ động Active Ambient Lighting.

Gói nội thất Mercedes-Benz E 350 e là ghế bọc da Nappa, vô-lăng thể thao bọc da Nappa; táp-lô và ốp cửa bằng da ARTICO, kết hợp chi tiết piano đen bóng và gỗ tần bì vân mở

Không gian cabin được trang bị hệ thống điều hòa tự động 4 vùng THERMOTRONIC, lọc không khí ENERGIZING AIR CONTROL và chức năng tạo hương thơm AIR BALANCE. Ghế trước chỉnh điện, thông gió, hỗ trợ tựa lưng và ghi nhớ ba vị trí.

Mercedes-Benz E 350 e được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3-inch, màn hình trung tâm LCD 14,4-inch và màn hình hành khách 12,3-inch

Về công nghệ, xe sở hữu hệ thống MBUX Superscreen gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình trung tâm 14,4 inch và màn hình hành khách phía trước 12,3 inch. Các tiện ích khác gồm màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (Head-up Display), bản đồ Việt Nam tích hợp định vị thực tế tăng cường AR, Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Ghế trước Mercedes-Benz E 350 e chỉnh điện, thông gió, hỗ trợ tựa lưng và bộ nhớ 3 vị trí cho ghế trước, vô-lăng, gương chiếu hậu. Xe có cửa hít, cửa sổ trời Panoramic

Đáng chú ý, hệ thống âm thanh vòm Burmester 4D có 17 loa, 4 bộ cộng hưởng, công suất tối đa 730 watt và hỗ trợ Dolby Atmos.

Về an toàn, Mercedes-Benz E 350 e được trang bị gói Driving Assistance Package Plus với các tính năng như phanh chủ động, cảnh báo điểm mù, kiểm soát hành trình thích ứng DISTRONIC và hỗ trợ giữ làn đường. Xe còn có camera 360 độ, hỗ trợ đỗ xe PARKTRONIC, hệ thống đèn pha thích ứng và cảnh báo mất tập trung ATTENTION ASSIST.

Mercedes-Benz E 350 e có hệ thống sạc AC 11 kW cho phép sạc từ 0–100% trong khoảng 2 giờ

Với giá bán 3,399 tỷ đồng, E 350 e bổ sung lựa chọn sedan hạng sang sử dụng công nghệ hybrid cắm sạc tại Việt Nam, mở rộng danh mục xe điện hóa của Mercedes-Benz bên cạnh các phiên bản sử dụng động cơ đốt trong và xe thuần điện.