Mercedes-Benz cũ gặp tai nạn, chi phí sửa chữa đắt gấp 3 lần giá xe

Thị trường xe sang đã qua sử dụng tại Ấn Độ ngày càng thu hút người mua trong khoảng một thập kỷ qua, nhờ mức giá dễ tiếp cận hơn đáng kể so với xe mới. Tuy nhiên, chi phí bảo dưỡng và sửa chữa đắt đỏ vẫn là rào cản lớn, đặc biệt khi xe gặp tai nạn nghiêm trọng.

Trường hợp một chiếc Mercedes-Benz C-Class tại Bengaluru, bang Karnataka, mới đây là ví dụ điển hình. Theo thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội X, chiếc sedan sau một vụ tai nạn đã nhận báo giá sửa chữa từ trung tâm dịch vụ ủy quyền cao gấp 3 giá trị xe trên thị trường xe cũ.

Thông tin về vụ việc được Adam Rizk, chủ chiếc Mercedes-Benz gặp nạn, đăng tải trên tài khoản cá nhân trên mạng xã hội X.

Mercedes-Benz C-Class đời 2015 gặp tai nạn trên đường cao tốc

Theo thông tin từ biển số đăng ký, chiếc xe là Mercedes-Benz C220 thuộc dòng C-Class, sản xuất năm 2015. Xe đã qua tay ba chủ sở hữu và nhiều khả năng được mua trên thị trường xe cũ với mức giá thấp hơn đáng kể so với thời điểm xuất xưởng.

Trong bài đăng, chủ xe cho biết đang di chuyển trên đường cao tốc thì gặp đoạn đường bị đọng nước. Chiếc sedan bị mất độ bám, trượt đâm vào dải phân cách rồi lao sang phía bên kia đường.

Hình ảnh được chia sẻ cho thấy phần đầu xe hư hỏng khá nặng. Cản trước, cụm đèn pha, chắn bùn phía người lái và bánh xe đều bị ảnh hưởng. Túi khí phía trước cùng túi khí rèm cũng đã bung ra.

Dù mức độ hư hỏng bên ngoài khá nghiêm trọng, chủ xe cho biết bản thân may mắn thoát nạn mà không bị thương nặng.

Sau tai nạn, chủ xe đưa chiếc Mercedes-Benz đến trung tâm dịch vụ ủy quyền để kiểm tra và đánh giá thiệt hại. Tuy nhiên, kết quả nhận được vượt xa dự tính ban đầu.

Theo bài đăng, trung tâm dịch vụ đưa ra báo giá sửa chữa lên tới 61 lakh rupee (khoảng 1,8 tỷ đồng). Chủ xe đã chia sẻ một phần báo giá dài 13 trang để cho thấy quy mô chi phí phát sinh sau vụ tai nạn.

Trong phần bình luận, chủ xe cho biết trước đó từng thực hiện một số hạng mục sửa chữa nhỏ nhưng không nghĩ rằng chi phí khắc phục hư hỏng sau tai nạn lại có thể vượt quá 60 lakh rupee.

Điều đáng chú ý là vào năm 2015, một chiếc Mercedes-Benz C-Class mới tại Ấn Độ có giá lăn bánh dưới 50 lakh rupee (khoảng 1,36 tỷ đồng). Như vậy, báo giá sửa chữa lần này thậm chí còn cao hơn giá mua một chiếc xe mới cùng dòng ở thời điểm đó.

Trên thị trường xe cũ, Mercedes-Benz C220d đời 2015 được cho là có giá dao động khoảng 9-20 lakh rupee (khoảng 265-590 triệu đồng), tùy tình trạng và lịch sử sử dụng. Đây cũng là lý do nhiều người lựa chọn xe sang đã qua sử dụng: có thể sở hữu một mẫu sedan hạng sang với số tiền tương đương những mẫu xe phổ thông mới.

Tuy nhiên, mức giá mua thấp không đồng nghĩa với chi phí sử dụng thấp. Các hệ thống điện tử, cảm biến, cụm đèn, túi khí và những bộ phận chuyên dụng trên xe sang có thể khiến hóa đơn sửa chữa tăng mạnh sau va chạm.

Theo thông tin được chủ xe chia sẻ, chiếc Mercedes-Benz có bảo hiểm với giá trị định giá bảo hiểm (IDV) khoảng 16 lakh rupee (tương đương 434 triệu đồng).

Chủ xe đăng bài với hóa đơn dài 13 trang gây chú ý.

IDV là giá trị xe được xác định để phục vụ mục đích bảo hiểm tại Ấn Độ, thường được sử dụng làm cơ sở tính toán bồi thường trong những trường hợp xe bị mất cắp hoặc hư hỏng toàn bộ theo điều kiện hợp đồng.

Với mức IDV khoảng 16 lakh rupee, thấp hơn rất nhiều so với báo giá sửa chữa 61 lakh rupee, chiếc Mercedes-Benz có thể được xem xét theo diện tổn thất toàn bộ tùy kết quả giám định và điều khoản bảo hiểm.

Trong trường hợp này, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ căn cứ vào mức độ thiệt hại, giá trị được bảo hiểm, khoản khấu trừ và các điều kiện liên quan để xác định phương án bồi thường.

Theo Cartoq