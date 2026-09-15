Mercedes-Benz CLA200 Hybrid ra mắt: Công suất 184 mã lực, siêu tiết kiệm xăng, giá gần 1,8 tỷ đồng

Mẫu xe hiện đã mở đặt hàng và sẽ được bán song song với CLA chạy điện C174 ra mắt tại Malaysia vào tháng trước. CLA200 Hybrid được xây dựng trên cùng nền tảng MMA với bản thuần điện nhưng sử dụng hệ truyền động hybrid 1.5T, công suất hệ thống 184 mã lực và sở hữu danh sách trang bị được kỳ vọng tương đương đáng kể với phiên bản EV.

Mercedes-Benz CLA200 Hybrid 2026.

Tại Malaysia, Mercedes-Benz CLA200 AMG Line 2026 chỉ được cung cấp với một phiên bản duy nhất, giá dự kiến khoảng 275.000 Ringgit (tương đương 1,753 tỷ đồng), gần tương đương mức 274.888 Ringgit (1,752 tỷ đồng) của CLA250+ Electric AMG Line. Những chiếc CLA200 Hybrid đầu tiên sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc (CBU), trước khi chuyển sang lắp ráp trong nước (CKD). Việc sản xuất CKD được kỳ vọng giúp giá bán mẫu xe trong tương lai giảm xuống so với những chiếc CBU đầu tiên.

Mercedes-Benz CLA200 Hybrid sử dụng kiến trúc MMA, nền tảng được Mercedes-Benz phát triển cho cả xe điện và các mẫu xe sử dụng hệ truyền động điện hóa. Thay vì bộ pin dung lượng lớn và mô-tơ điện thuần túy như CLA EV, CLA200 Hybrid được trang bị động cơ 4 xi lanh tăng áp 1,5 lít do Horse Powertrain sản xuất tại Trung Quốc. Động cơ có dung tích 1.499 cc, nhưng khác với động cơ BHE15 i-GT được Proton sử dụng dù có cùng dung tích. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 163 mã lực tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 250 Nm trong khoảng 1.750-4.000 vòng/phút.

Động cơ đốt trong được kết hợp với hệ thống hybrid 48V và một mô-tơ điện công suất 30 mã lực. Mô-tơ điện đóng vai trò hỗ trợ khi tăng tốc, đưa công suất tổng thể của hệ thống lên 184 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 330 Nm. Nhờ đó, Mercedes-Benz CLA200 Hybrid có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 8 giây và đạt tốc độ tối đa 232 km/h. Hệ thống truyền động kết hợp hộp số ly hợp kép 8 cấp 8F-eDCT, trong đó mô-tơ điện có khả năng thu hồi công suất tối đa 25 kW ở cả tám cấp số.

Dù về bản chất được định vị như một hệ thống hybrid nhẹ, CLA200 Hybrid có khả năng chạy hoàn toàn bằng năng lượng điện trong một số điều kiện tải thấp. Khác với CLA EV sử dụng hệ dẫn động cầu sau, CLA200 Hybrid sử dụng hệ dẫn động cầu trước. Mercedes-Benz Malaysia cho biết mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp của mẫu xe mới được duy trì dưới 5 lít/100 km.

Ngoại hình Mercedes-Benz CLA200 Hybrid 2026 gần như không có sự khác biệt lớn so với phiên bản chạy điện. Điểm nhận diện rõ nhất nằm ở lưới tản nhiệt phía trước dạng mở với một thanh ngang duy nhất, cùng những thay đổi ở viền đèn chiếu sáng và các chi tiết hình ngôi sao ba cánh. Phần còn lại vẫn là kiểu dáng coupe 4 cửa đặc trưng của CLA với thân xe có những đường nét uốn lượn, trong khi cụm đèn pha và đèn hậu kéo dài theo chiều rộng thân xe, tạo điểm nhấn bằng các họa tiết ngôi sao phát sáng.

Mercedes-Benz cũng cho biết CLA200 Hybrid tại Malaysia sẽ có mức trang bị tương tự bản EV thay vì bị cắt giảm mạnh như một số thị trường khác. Xe được cung cấp gói AMG Line tiêu chuẩn, kết hợp đèn pha LED Multibeam và bộ mâm hợp kim AMG 5 chấu kép kích thước 19 inch. Điều này giúp CLA200 Hybrid duy trì diện mạo thể thao và cao cấp ngay cả khi sử dụng hệ truyền động hybrid thay vì động cơ thuần điện.

Bên trong cabin, điểm nổi bật là MBUX Superscreen trải rộng trên bảng táp-lô. Hệ thống này bao gồm màn hình kỹ thuật số 10,25 inch dành cho người lái cùng hai màn hình cảm ứng 14 inch, trong đó có một màn hình riêng cho hành khách phía trước. Với gói AMG Line, xe sử dụng vô-lăng bọc da Nappa hai chấu đáy phẳng, kết hợp các nút bấm vật lý mới bên cạnh hệ thống điều khiển cảm ứng điện dung. Ghế thể thao chỉnh điện có chức năng nhớ vị trí, bọc da tổng hợp Artico màu đen kết hợp vật liệu Dinamica, đi cùng thảm sàn AMG và bàn đạp hợp kim.

Danh sách trang bị tiêu chuẩn còn khá phong phú, gồm hệ thống treo thụ động thiên về sự êm ái, điều hòa tự động hai vùng, cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau, hệ thống định vị thực tế tăng cường, cửa sổ trời toàn cảnh bằng kính có lớp phủ cách nhiệt, đèn nội thất 64 màu và chìa khóa kỹ thuật số trên smartphone. Xe cũng có sạc không dây chuẩn Qi, camera selfie và camera ghi hình bên trong cabin, hệ thống âm thanh 8 loa, hỗ trợ đỗ xe, camera 360 độ và cốp sau đóng mở tự động không cần dùng tay.

Về an toàn, Mercedes-Benz CLA200 Hybrid được trang bị 8 túi khí, bao gồm túi khí đầu gối người lái và túi khí trung tâm. Gói hỗ trợ lái xe MB.Drive Standard bao gồm phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ đánh lái tránh chướng ngại vật, kiểm soát hành trình thích ứng Distronic với khả năng dừng và khởi hành tự động, giảm tốc độ khi vào cua, hỗ trợ giữ làn đường, giám sát điểm mù kèm chức năng tránh va chạm, nhận dạng biển báo giao thông, hỗ trợ dừng khẩn cấp và phanh khẩn cấp tự động khi đỗ xe.

Tuy nhiên, CLA200 Hybrid vẫn chưa có đầy đủ khả năng lái bán tự động cấp độ 2 theo dạng trang bị tiêu chuẩn. Các tính năng như hỗ trợ chuyển làn tự động và những chức năng nâng cao khác thuộc gói MB.Drive Assist.