Mercedes-Benz CLA 200 electric ra mắt Việt Nam, giá 1,59 tỷ đồng

Thông qua sự kiện lần này, Mercedes-Benz Việt Nam đã giới thiệu 5 mẫu xe điện hóa mới, mở rộng lựa chọn cho khách hàng trong nhiều phân khúc

Tại Triển lãm Trưng bày và trải nghiệm “The Icons, Electrified” tại Thủ Thiêm Riverstage - Công viên Bờ sông Thủ Thiêm, TP. Hồ Chí Minh diễn ra từ ngày 30/10 đến 1/11/2026, Mercedes-Benz Việt Nam ra mắt 5 mẫu xe điện hóa mới, gồm CLA 200 electric, GLC 350 e 4MATIC, E 350 e, S 580 e 4MATIC FL và Mercedes-Maybach S 580 e FL.

Bên cạnh đó, hãng giới thiệu nhiều mẫu xe thuộc các phân khúc khác nhau, từ sedan, SUV đến xe thể thao hiệu suất cao.

Tâm điểm tại sự kiện là Mercedes-Benz CLA 200 electric – mẫu sedan thuần điện mang phong cách thể thao trẻ trung, sở hữu ngôn ngữ thiết kế tương lai

Tâm điểm tại sự kiện là CLA 200 electric – mẫu sedan thuần điện mang phong cách thể thao trẻ trung, sở hữu ngôn ngữ thiết kế tương lai cùng khả năng vận hành vượt trội có giá bán lẻ khuyến nghị 1,59 tỷ đồng.

Bề mặt phía trước Mercedes-Benz CLA 200 electric tích hợp 142 họa tiết ngôi sao ba cánh phát sáng và hiệu ứng chào mừng khi khóa, mở khóa xe. Ảnh: Văn Xuyên/BNEWS/TTXVN

Mercedes-Benz CLA 200 electric kết hợp thiết kế thể thao với hệ truyền động điện, công nghệ kết nối và các tính năng hỗ trợ người lái. Mẫu xe cũng kế thừa phong cách đặc trưng của dòng CLA, hướng đến khách hàng tìm kiếm một chiếc xe sang có thiết kế khác biệt và đáp ứng nhu cầu di chuyển hằng ngày.

Nội thất Mercedes-Benz CLA 200 electric tràn ngập công nghệ

Ngoại thất xe được trang bị gói thiết kế AMG Line, với cản trước tích hợp cánh chia gió mạ chrome, ốp sườn sơn đen bóng và cản sau có chi tiết mô phỏng bộ khuếch tán. Xe sử dụng bộ mâm AMG 19 inch nan 5 chấu kép, tay nắm cửa dạng ẩn và cửa sổ trời toàn cảnh Panoramic.

Điểm nhấn nhận diện nằm ở khu vực đầu xe với 142 họa tiết ngôi sao ba cánh phát sáng, kết hợp hiệu ứng chào mừng khi khóa hoặc mở khóa xe. Phía sau, dải đèn LED nối liền hai cụm đèn tạo hình ảnh đồng nhất. Xe có kích thước dài 4.735 mm, rộng 1.848 mm, cao 1.459 mm và chiều dài cơ sở 2.790 mm. Ngoài khoang hành lý phía sau, CLA 200 electric còn có cốp trước dung tích tối đa 101 lít.

Nội thất Mercedes-Benz CLA 200 electric được trang bị ghế bọc da ARTICO kết hợp vi sợi MICROCUT; ghế trước AMG Line Sports Seat có tựa đầu liền khối, chỉnh điện, sưởi ấm và hỗ trợ đệm lưng 4 hướng

Khoang nội thất sử dụng ghế thể thao AMG Line bọc da ARTICO kết hợp vi sợi MICROCUT, ghế trước chỉnh điện, sưởi ấm và hỗ trợ đệm lưng bốn hướng. Xe được trang bị vô-lăng bọc da Nappa, điều hòa tự động hai vùng THERMOTRONIC và hệ thống đèn viền 64 màu.

Mercedes-Benz CLA 200 electric sử dụng một động cơ điện đặt phía sau, công suất cực đại 224 mã lực, mô-men xoắn 335 Nm và hệ dẫn động cầu sau. Xe tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 7,5 giây, vận tốc tối đa 210 km/h.

Nội thất Mercedes-Benz CLA 200 electric nổi bật với 2 màn hình 14-inch mở rộng trải nghiệm số: MBUX Superscreen gồm màn hình cảm ứng trung tâm 14-inch và màn hình cảm ứng 14-inch dành cho hành khách phía trước

Mẫu xe trang bị pin lithium-ion dung lượng 58 kWh, sử dụng kiến trúc điện áp 800V. Theo tiêu chuẩn WLTP, phạm vi hoạt động đạt 459–542 km sau mỗi lần sạc đầy, tùy điều kiện vận hành và cấu hình đo lường.

Xe hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 200 kW, cho phép sạc pin từ 10% lên 80% trong khoảng 20 phút khi sử dụng trạm sạc tương thích và đáp ứng điều kiện phù hợp.

Mercedes-Benz CLA 200 electric sạc từ 10–80% trong khoảng 20 phút tại điều kiện sạc phù hợp. Với trạm chỉ tương thích hệ thống 400V, công suất DC tối đa giới hạn ở 100 kW và thời gian tương ứng khoảng 40–45 phút. Sạc AC 11 kW dùng điện 3 pha cho phép sạc từ 0–100% trong khoảng 6,5 giờ

Nếu trạm sạc chỉ tương thích hệ thống 400V, công suất sạc tối đa giảm xuống 100 kW, thời gian sạc tương ứng khoảng 40–45 phút. Với sạc AC ba pha công suất 11 kW, thời gian sạc từ 0% lên 100% khoảng 6,5 giờ.

Về công nghệ, CLA 200 electric được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch và hệ thống MBUX Superscreen gồm hai màn hình cảm ứng 14 inch dành cho người lái và hành khách phía trước.

Mercedes-Benz CLA 200 electric có cốp trước dung tích tối đa 101 lít, bổ sung không gian sắp xếp vật dụng bên cạnh khoang hành lý phía sau

Xe còn có màn hình hiển thị thông tin trên kính lái, trợ lý ảo MBUX Virtual Assistant, camera selfie và quay video trong xe. Hệ thống giải trí hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, cùng bản đồ Việt Nam tích hợp trên MBUX Navigation Plus.

Các trang bị an toàn đáng chú ý gồm đèn MULTIBEAM LED, camera 360 độ, hỗ trợ đỗ xe PARKTRONIC và gói công nghệ MB.DRIVE. Những tính năng hỗ trợ người lái gồm kiểm soát hành trình thích ứng DISTRONIC, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường, phanh chủ động và hỗ trợ đánh lái tránh va chạm.

Với giá bán 1,59 tỷ đồng, Mercedes-Benz CLA 200 electric bổ sung lựa chọn trong phân khúc xe sang thuần điện tại Việt Nam, cạnh tranh bằng thiết kế thể thao, công nghệ số và khả năng sạc nhanh. Việc ra mắt mẫu xe tại triển lãm “The Icons, Electrified” cũng góp phần mở rộng danh mục sản phẩm điện hóa của Mercedes-Benz Việt Nam.