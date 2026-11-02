Mercedes-Benz CLA 200 electric ra mắt Việt Nam: Đi 542 km mỗi lần sạc, giá 1,59 tỷ đồng

Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) vừa chính thức giới thiệu mẫu CLA 200 electric tại triển lãm “The Icons, Electrified”, diễn ra ngày 29/10/2026 tại TP.HCM. Đây là một trong năm mẫu xe điện hóa mới được hãng xe Đức giới thiệu trong khuôn khổ sự kiện, đánh dấu bước mở rộng danh mục sản phẩm thuần điện tại thị trường Việt Nam.

Với giá bán lẻ khuyến nghị 1,59 tỷ đồng, CLA 200 electric hướng đến nhóm khách hàng yêu thích phong cách thể thao, công nghệ kết nối hiện đại và trải nghiệm vận hành bằng điện.

Đáng chú ý, dòng Mercedes-Benz CLA thế hệ mới đã được vinh danh giải thưởng Car of the Year 2026 tại châu Âu vào ngày 9/1/2026, với 320 điểm từ hội đồng bình chọn.

Thiết kế thể thao với 142 ngôi sao phát sáng

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất trên Mercedes-Benz CLA 200 electric là ngôn ngữ thiết kế ngoại thất mới, kết hợp phong cách coupe thể thao với những chi tiết nhận diện đặc trưng của thương hiệu ngôi sao ba cánh.

Xe sở hữu ngôn ngữ thiết kế ngoại thất mới

Phần đầu xe nổi bật với bề mặt tích hợp 142 họa tiết ngôi sao ba cánh phát sáng, kết hợp logo Mercedes-Benz ở trung tâm có khả năng phát sáng một phần. Hệ thống chiếu sáng này còn tạo ra hiệu ứng chào mừng khi người dùng khóa hoặc mở khóa xe.

Phần đầu xe nổi bật với bề mặt tích hợp 142 họa tiết ngôi sao ba cánh phát sáng

Ở phía sau, CLA 200 electric sử dụng cụm đèn hậu LED kết nối bằng dải ánh sáng chạy ngang, tạo nên diện mạo hiện đại và tăng khả năng nhận diện khi di chuyển vào ban đêm.

Mẫu sedan điện được trang bị tiêu chuẩn gói ngoại thất AMG Line với cản trước thể thao, các chi tiết trang trí mạ chrome, ốp sườn màu đen bóng và cản sau có thiết kế mô phỏng bộ khuếch tán khí động học.

Xe sử dụng bộ mâm AMG kích thước 19 inch, thiết kế 5 chấu kép tối ưu khí động học, kết hợp tay nắm cửa dạng ẩn nhằm tạo sự liền mạch cho thân xe.

Về kích thước, Mercedes-Benz CLA 200 electric có chiều dài 4.735 mm, rộng 1.848 mm và cao 1.459 mm, trong khi chiều dài cơ sở đạt 2.790 mm.

Với các thông số này, CLA 200 electric tiếp tục duy trì kiểu dáng sedan thể thao đặc trưng của dòng CLA, đồng thời được phát triển để đáp ứng những yêu cầu mới về bố trí hệ thống truyền động và pin của xe thuần điện.

Nội thất ngập tràn công nghệ với hệ thống MBUX Superscreen

Bước vào khoang nội thất, Mercedes-Benz CLA 200 electric gây chú ý với hệ thống MBUX Superscreen, bao gồm hai màn hình cảm ứng kích thước 14 inch.

Ở khoang nội thất, Mercedes-Benz CLA 200 electric gây chú ý với hệ thống MBUX Superscreen

Trong đó, một màn hình phục vụ hệ thống thông tin giải trí trung tâm, màn hình còn lại được bố trí dành riêng cho hành khách phía trước.

Phía sau vô-lăng là bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD kích thước 10,25 inch, cung cấp các thông tin vận hành cần thiết cho người lái.

Hệ thống giải trí được tích hợp trợ lý ảo MBUX Virtual Assistant, hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói trực tuyến. Xe cũng có camera selfie và khả năng quay video trong khoang nội thất.

Đáng chú ý, CLA 200 electric được trang bị hệ thống dẫn đường MBUX Navigation Plus tích hợp bản đồ Việt Nam với thời hạn sử dụng 7 năm, đồng thời hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Ngoài ra, xe có bốn cổng USB-C hỗ trợ sạc nhanh công suất lên tới 100 W, sạc điện thoại không dây và màn hình hiển thị thông tin trên kính lái Head-up Display.

Khoang ca bin của CLA 200 electric

Về tiện nghi, Mercedes-Benz CLA 200 electric sử dụng ghế bọc da ARTICO kết hợp chất liệu vi sợi MICROCUT. Hàng ghế trước AMG Line Sports Seat có thiết kế thể thao với tựa đầu liền khối, chỉ khâu đỏ tương phản, chỉnh điện, sưởi và hỗ trợ đệm lưng bốn hướng.

Các trang bị đáng chú ý khác gồm vô-lăng bọc da Nappa, cửa sổ trời toàn cảnh Panoramic, điều hòa tự động hai vùng THERMOTRONIC và hệ thống đèn viền nội thất 64 màu.

Một điểm khác biệt của CLA 200 electric so với các phiên bản sử dụng động cơ đốt trong là khoang chứa đồ phía trước có dung tích lên tới 101 lít, bổ sung không gian để hành lý bên cạnh cốp sau.

Động cơ điện 224 mã lực, phạm vi hoạt động tối đa 542 km

Mercedes-Benz CLA 200 electric được trang bị một động cơ điện đặt phía sau, dẫn động cầu sau, sản sinh công suất tối đa 165 kW, tương đương 224 mã lực, cùng mô-men xoắn cực đại 335 Nm.

Theo công bố của nhà sản xuất, mẫu sedan điện có khả năng tăng tốc từ 0–100 km/h trong 7,5 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 210 km/h. Xe sử dụng bộ pin lithium-ion dung lượng 58 kWh, hoạt động trên kiến trúc điện 800V.

Mercedes-Benz CLA 200 electric có phạm vi di chuyển từ 459–542 km sau mỗi lần sạc đầy

Với cấu hình này, Mercedes-Benz CLA 200 electric có phạm vi di chuyển từ 459–542 km sau mỗi lần sạc đầy, theo chu trình thử nghiệm WLTP.

Đáng chú ý, nền tảng điện 800V cho phép xe hỗ trợ sạc nhanh DC với công suất tối đa 200 kW. Trong điều kiện sạc phù hợp, thời gian nạp pin từ 10% lên 80% chỉ khoảng 20 phút.

Tuy nhiên, Mercedes-Benz cũng lưu ý rằng khi sử dụng trạm sạc chỉ tương thích với hệ thống điện 400V, công suất sạc DC tối đa sẽ giới hạn ở mức 100 kW. Khi đó, thời gian sạc từ 10% lên 80% dự kiến kéo dài khoảng 40–45 phút.

Đối với sạc xoay chiều AC, CLA 200 electric hỗ trợ công suất tối đa 11 kW với nguồn điện ba pha, cho phép sạc từ 0–100% trong khoảng 6,5 giờ.

CLA 200 electric hỗ trợ công suất tối đa 11 kW với nguồn điện ba pha

Các thông số về thời gian sạc được công bố trong điều kiện phù hợp và có thể thay đổi tùy thuộc công suất trạm sạc, điều kiện vận hành cũng như trạng thái của bộ pin.

Bên cạnh hệ thống truyền động điện, CLA 200 electric còn được trang bị hệ thống treo Comfort, hệ thống lái Direct-Steer và tính năng DYNAMIC SELECT với nhiều chế độ vận hành.

Hệ thống bơm nhiệt cũng được tích hợp nhằm hỗ trợ tối ưu hóa hiệu quả sử dụng năng lượng, đặc biệt khi vận hành hệ thống điều hòa.

Nhiều công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hiện đại

Mercedes-Benz CLA 200 electric được trang bị hệ thống đèn MULTIBEAM LED với khả năng chiếu sáng theo góc cua, hỗ trợ điều chỉnh pha/cốt chủ động và công nghệ ULTRA RANGE Highbeam.

Đáng chú ý, mẫu sedan điện còn sở hữu gói hỗ trợ lái MB.DRIVE với nhiều tính năng an toàn chủ động.

Nhiều công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hiện đại được trang bị trên xe

Trong đó có hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng DISTRONIC, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ phanh chủ động, đánh lái tránh va chạm và cảnh báo khi mở cửa.

Xe cũng được trang bị hệ thống hỗ trợ dừng khẩn cấp tự động, camera 360 độ, cảm biến hỗ trợ đỗ xe PARKTRONIC và hệ thống cảnh báo mất tập trung ATTENTION ASSIST.

Ngoài các trang bị an toàn, CLA 200 electric còn có nhiều tính năng kết nối hiện đại như mô-đun 5G, cập nhật phần mềm qua mạng OTA, quản lý trạng thái pin từ xa và chìa khóa kỹ thuật số.

Với giá bán 1,59 tỷ đồng, CLA 200 electric bổ sung một lựa chọn mới trong danh mục xe sang thuần điện tại Việt Nam

Hệ thống Digital Extras cho phép người dùng truy cập các thông tin liên quan đến phương tiện, quản lý bảo dưỡng, cá nhân hóa hồ sơ và sử dụng các dịch vụ kết nối của Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz tiếp tục mở rộng danh mục xe điện tại Việt Nam Sự xuất hiện của CLA 200 electric cho thấy Mercedes-Benz Việt Nam đang từng bước mở rộng danh mục sản phẩm điện hóa, trong bối cảnh xu hướng sử dụng xe điện và hybrid ngày càng nhận được sự quan tâm của người tiêu dùng. Khác với các mẫu SUV thuần điện EQ đã được hãng giới thiệu trước đây, CLA 200 electric mang đến lựa chọn sedan có thiết kế thể thao, hướng đến nhóm khách hàng trẻ yêu thích công nghệ và phong cách cá nhân. Đáng chú ý, CLA 200 electric được Mercedes-Benz định vị không chỉ bằng hệ truyền động thuần điện mà còn thông qua thiết kế, trải nghiệm số và khả năng kết nối. Với kiến trúc điện 800V, khả năng sạc nhanh DC tối đa 200 kW cùng phạm vi hoạt động lên tới 542 km theo chuẩn WLTP, mẫu xe cho thấy những bước tiến về công nghệ truyền động điện của thương hiệu Đức. Tuy nhiên, trong điều kiện thị trường Việt Nam, khả năng tiếp cận hạ tầng sạc phù hợp, đặc biệt là các trạm sạc nhanh tương thích hệ thống 800V, vẫn sẽ là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng thực tế. Mercedes-Benz CLA 200 electric được phân phối tại Việt Nam với sáu lựa chọn màu ngoại thất, gồm Trắng Polar, Xanh Aqua-mint, Đen Jet, Đen Cosmic, Xanh Sheer và Bạc High-tech. Với giá bán 1,59 tỷ đồng, CLA 200 electric bổ sung một lựa chọn mới trong danh mục xe sang thuần điện tại Việt Nam, đồng thời thể hiện định hướng kết hợp công nghệ điện hóa với những giá trị thiết kế và trải nghiệm đặc trưng của Mercedes-Benz.