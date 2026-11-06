Mercedes-Benz C-Class thuần điện xuất hiện tại Malaysia

Paultan đưa tin, Mercedes-Benz Malaysia đã tổ chức buổi xem trước mẫu xe thuần điện Mercedes-Benz C-Class hoàn toàn mới. Mẫu xe cạnh tranh với BMW i3 thế hệ Neue Klasse.

Mercedes-Benz C-Class thuần điện trưng bày tại Malaysia. (Ảnh: Paultan).

Mercedes-Benz C-Class chạy điện là dòng xe thứ hai được phát triển trên nền tảng khung gầm xe điện (EV) chuyên dụng MB.EA sau mẫu GLC thuần điện. Xe sở hữu kết cấu hoàn toàn khác so với C-Class bản động cơ đốt trong.

Theo thông tin, thị trường Malaysia sẽ bán ra phiên bản C300 4Matic AMG Line Plus, được trang bị động cơ điện đôi và hệ dẫn động bốn bánh. Xe đạt công suất 416 mã lực, cho khả năng tăng tốc từ 0-100km/h trong 4,5 giây và tốc độ tối đa đạt 210km/h.

Các động cơ điện sử dụng năng lượng từ bộ pin niken-coban-mangan (NCM) với dung lượng khả dụng 85kWh, mang lại phạm vi hoạt động lên tới 690km theo tiêu chuẩn WLTP.

Về khả năng sạc, kiến trúc điện áp 800V của xe cho phép sạc nhanh DC công suất lên tới 320kW, giúp sạc pin từ 10% lên 80% chỉ trong 22 phút. Ở mức công suất tối đa, xe có thể nạp lại đủ năng lượng để di chuyển 290km chỉ trong vòng 10 phút sạc.

Với khả năng sạc chậm AC, xe có thời gian sạc đầy pin từ 0% lên 100% được rút ngắn xuống còn khoảng 4,5 giờ.

Mercedes-Benz C-Class thuần điện có kích thước lớn hơn bản máy xăng. (Ảnh: Paultan).

Về kích thước, C-Class chạy điện có chiều dài 4.883mm, rộng 1.892mm, cao 1.503mm và chiều dài cơ sở đạt 2.962mm. Kích thước này khiến xe dài hơn 132mm, rộng hơn 72mm và cao hơn 65mm so với C-Class máy xăng. Đồng thời chiều dài cơ sở cũng nhỉnh hơn 97mm.

Về thiết kế ngoại thất, C-Class EV áp dụng ngôn ngữ thiết kế lưới tản nhiệt phía trước mới từng xuất hiện trên GLC EV.

Xe tại Malaysia có tùy chọn dải đèn chiếu sáng cấu thành từ 1.050 bóng LED riêng biệt. Biến thể dành cho thị trường Malaysia cũng sở hữu cụm đèn pha Digital Light công nghệ micro-LED.

Thiết kế đèn hậu giống với GLC EV. (Ảnh: Paultan).

Ở phía sau, cụm đèn hậu thiết kế dạng vòm tròn tích hợp đồ họa ngôi sao tương tự như trên GLC EV và mẫu Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe mới.

Không gian bên trong tiếp tục mang nhiều nét tương đồng với GLC EV, trong đó điểm nhấn nổi bật nhất là màn hình siêu rộng MBUX Hyperscreen kích thước 39,1 inch trang bị tiêu chuẩn, trải dài gần như toàn bộ chiều rộng của bảng điều khiển và được giới hạn hai bên bởi các cửa gió điều hòa dạng tròn.

Hệ thống đèn nội thất ambient lighting toàn diện với 11 phong cách tùy chỉnh được trang bị sẵn, cùng cửa sổ trời có thể làm mờ bằng điện.

Để đảm bảo người lái không bị phân tâm, màn hình dành cho hành khách phía trước trên xe được tích hợp tính năng chặn góc nhìn dựa trên camera. Trải nghiệm MBUX còn tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) từ ChatGPT-4o, Microsoft Bing và Google Gemini, kết nối với Trợ lý ảo MBUX Virtual Assistant có khả năng thực hiện các cuộc hội thoại phức tạp nhiều bước.

Không gian nội thất Mercedes-Benz C-Class thuần điện. (Ảnh: Paultan).

Các trang bị đáng chú ý khác trên bản C300 4Matic electric bán ra tại Malaysia gồm có bộ mâm hợp kim nhẹ 20 inch AMG đa chấu, gói thiết kế AMG Line Plus, ghế thể thao AMG bọc da thật màu đen với chỉ khâu màu đỏ, dây an toàn màu đỏ, chi tiết bọc da nhân tạo Artico trên táp-pi cửa, hệ thống điều hòa Thermatic, thảm lót sàn AMG và hệ thống âm thanh vòm Burmester 3D.

Gói hệ thống hỗ trợ người lái MB.Drive Assist bao gồm các tính năng như hỗ trợ chuyển làn, hỗ trợ đánh lái, giữ làn đường, kiểm soát khoảng cách, hỗ trợ phanh và tăng tốc, cũng như hỗ trợ đỗ xe và di chuyển thông minh, bên cạnh các chức năng cốt lõi như phanh khẩn cấp tự động.

Trang bị an toàn cũng không bị cắt giảm khi xe sở hữu trọn bộ 11 túi khí, bao gồm túi khí bên cho hàng ghế sau, túi khí bảo vệ đầu gối hành khách phía trước và túi khí trung tâm phía trước.

Thời gian giao xe dự kiến sẽ bắt đầu vào đầu năm 2027, nhiều khả năng trước thời điểm ra mắt chính thức của đối thủ BMW i3.