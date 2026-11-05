Mercedes-Benz C-Class EV hơn 2,2 tỷ đồng ra mắt Malaysia, chờ về Việt Nam

Mercedes-Benz C-Class EV 2027 là mẫu xe thứ hai được xây dựng trên nền tảng khung gầm thuần điện MB.EA của hãng xe Đức, tiếp sau mẫu GLC chạy điện. So với thế hệ C-Class W206 sử dụng động cơ đốt trong hiện tại, phiên bản thuần điện sở hữu sự khác biệt hoàn toàn từ nền tảng kết cấu cho đến thiết kế tổng thể.

Mẫu xe sedan điện hạng sang Mercedes-Benz C-Class EV 2027 thuần điện sở hữu chiều dài 4.883 mm, rộng 1.892 mm và cao 1.503 mm. Chiều dài cơ sở đạt 2.962 mm. So với C-Class W206, mẫu xe điện dài hơn 132 mm, rộng hơn 72 mm, cao hơn 65 mm và có trục cơ sở tăng thêm 97 mm.

Ngoại hình xe được phát triển theo ngôn ngữ thiết kế mới của Mercedes-Benz với lưới tản nhiệt phía trước kích thước lớn, viền chrome dày và có thể phát sáng. Trên phiên bản thương mại C300 4Matic AMG Line Plus tại Malaysia, khu vực này được tích hợp 1.050 đèn LED riêng biệt.

Hệ thống chiếu sáng phía trước cũng được nâng cấp với công nghệ Digital Light sử dụng vi-LED. Đây là trang bị cao cấp hơn cụm đèn High Performance LED trên chiếc xe trưng bày tại sự kiện. Nhìn từ bên hông, phần mui vuốt thấp về phía sau tạo dáng fastback thay vì kiểu thân xe ba khoang truyền thống. Thiết kế này góp phần giúp hệ số cản gió của xe đạt 0,22 Cd.

Phía sau, cụm đèn hậu sở hữu đồ họa hình ngôi sao được bố trí theo các vòng cung, tương tự phong cách trên GLC điện và Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe thế hệ mới. Dù có kiểu dáng fastback, khoang hành lý vẫn có nắp cốp mở theo dạng sedan thay vì cửa hậu liền kính như một số mẫu xe điện khác.

Không gian bên trong C-Class thuần điện được phát triển theo hướng số hóa mạnh mẽ. Trang bị nổi bật nhất trên phiên bản C300 4Matic AMG Line Plus dành cho Malaysia là màn hình MBUX Hyperscreen kích thước 39,1 inch, kéo dài gần hết chiều rộng bảng táp-lô.

Hệ thống giải trí và hiển thị được vận hành bởi chip xử lý hiệu năng cao, kết hợp đồ họa thời gian thực từ Unity Game Engine. Màn hình dành cho hành khách phía trước có camera nhận diện nhằm hạn chế khả năng người lái bị phân tâm khi nội dung giải trí đang hiển thị. Hệ thống MBUX còn tích hợp trí tuệ nhân tạo từ ChatGPT-4o, Microsoft Bing và Google Gemini.

Những nền tảng này được kết nối với trợ lý ảo MBUX, cho phép người dùng thực hiện các cuộc hội thoại nhiều bước thay vì chỉ đưa ra những câu lệnh đơn giản. Ngoài ra, xe còn có hệ thống đèn viền nội thất với 11 kiểu hiệu ứng ánh sáng khác nhau và cửa sổ trời toàn cảnh Sky Control phát sáng. Khoang cabin được trang bị ghế thể thao AMG bọc da thật...

Tại thị trường Malaysia, Mercedes-Benz C-Class điện được phân phối với phiên bản C300 4Matic electric AMG Line Plus. Xe được trang bị hai mô-tơ điện cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, sản sinh tổng công suất 421 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm. Cấu hình này giúp chiếc sedan tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,5 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 210 km/h.

Cung cấp năng lượng cho hai mô-tơ điện là bộ pin NCM (niken-coban-mangan) có dung lượng khả dụng 85 kWh. Theo tiêu chuẩn WLTP, xe có thể di chuyển tối đa 690 km sau mỗi lần sạc đầy. Một trong những điểm đáng chú ý của C-Class điện là hệ thống điện áp 800V. Công nghệ này cho phép xe tiếp nhận dòng sạc nhanh DC với công suất tối đa 320 kW.

Trong điều kiện phù hợp, thời gian nạp pin từ 10% lên 80% mất khoảng 22 phút. Chỉ với 10 phút sạc, xe có thể bổ sung năng lượng tương đương quãng đường di chuyển khoảng 290 km. Xe cũng sở hữu hệ thống phanh tái tạo năng lượng với công suất thu hồi tối đa 300 kW.

Xe sở hữu gói hỗ trợ lái MB.Drive Assist với nhiều tính năng như hỗ trợ chuyển làn, hỗ trợ đánh lái, cảnh báo và duy trì làn đường, kiểm soát khoảng cách, hỗ trợ phanh và tăng tốc. Các chức năng hỗ trợ đỗ xe, điều khiển xe khi di chuyển trong không gian hẹp cũng được tích hợp. Hệ thống an toàn thụ động gồm tổng cộng 11 túi khí, trong đó có túi khí bên cho hành khách phía sau, túi khí đầu gối hành khách phía trước và túi khí trung tâm hàng ghế trước.

Tại Malaysia, Mercedes-Benz C300 4Matic electric AMG Line Plus có giá bán dự kiến 360.888 ringgit (tương đương khoảng 2,28 tỷ đồng). Những chiếc xe đầu tiên dự kiến sẽ được bàn giao tới tay khách hàng vào đầu năm sau dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc (CBU), trước khi cân nhắc chuyển sang lắp ráp trong nước (CKD).

Video: Xem chi tiết Mercedes-Benz C300 4Matic electric AMG Line Plus.