Một trong những mẫu xe hiếm nhất trong lịch sử Mercedes-Benz sẽ xuất hiện tại phiên đấu giá ngày 3/2/2027. Đó là chiếc C 111, mẫu xe nguyên mẫu được phát triển vào cuối thập niên 1960 với định hướng trở thành hình mẫu hiện đại kế thừa tinh thần của dòng 300 SL huyền thoại.

Theo Carscoops, Mercedes-Benz từng sản xuất tổng cộng 17 chiếc C 111. Tuy nhiên, mẫu xe này chưa bao giờ được đưa vào sản xuất thương mại. Hiện chỉ còn 13 chiếc tồn tại và đều thuộc quyền sở hữu của hãng xe Đức. Đây cũng là lần đầu tiên một chiếc C 111 được đưa ra thị trường đấu giá. Chiếc xe mang tên Wagen 33 được dự kiến có giá trị hơn 27,5 triệu USD.

Đây cũng là lần đầu tiên một chiếc C 111 được đưa ra thị trường đấu giá.

C 111 là một trong những mẫu xe cổ mang dấu ấn thiết kế của nhà thiết kế Bruno Sacco. Xe lần đầu ra mắt tại Triển lãm Ô tô IAA Frankfurt năm 1969, gây chú ý với lớp sơn màu cam nổi bật và kiểu dáng hình nêm khác biệt so với các mẫu Mercedes-Benz cùng thời.

Không chỉ có thiết kế đặc biệt, C 111 còn được trang bị động cơ Wankel 4 rotor, dung tích 2.4L, cho công suất 345 mã lực và tốc độ tối đa công bố lên tới 300 km/h.

C 111 còn được trang bị động cơ Wankel 4 rotor, dung tích 2.4L, cho công suất 345 mã lực.

Mercedes-Benz từng cân nhắc nhiều phương án để đưa C 111 vào sản xuất thương mại nhưng cuối cùng không thực hiện. Theo thông tin từ đơn vị đấu giá RM Sotheby's, mẫu xe này không đáp ứng được khoảng 38 quy định hiện hành hoặc sắp có hiệu lực tại Mỹ. Trong đó có các tiêu chuẩn về mức tiêu thụ nhiên liệu, đòi hỏi hãng phải phát triển một hệ truyền động quay hoàn toàn mới.

Ngay cả khi nhận được những lời đề nghị mua xe với giá rất cao từ các nhà sưu tập, Mercedes-Benz vẫn không thay đổi quyết định giữ lại toàn bộ những chiếc C 111 còn tồn tại.

Chiếc Wagen 33 được sản xuất năm 1970, thuộc nhóm 8 chiếc C 111-II được nâng cấp. Trong quá trình phát triển, xe được sử dụng làm nguyên mẫu thử nghiệm, phục vụ việc đánh giá bình nhiên liệu bố trí trên bệ cửa và nhiệt độ khoang hành lý tại đường đua Hockenheimring. Ba nguyên mẫu khác cũng được sử dụng để kiểm tra khả năng vận hành.

Chiếc Mercedes Wagen 33 được sản xuất năm 1970, thuộc nhóm 8 chiếc C 111-II được nâng cấp.

Sau khi kết thúc chương trình thử nghiệm, chiếc xe từng xuất hiện trên số đầu tiên của tạp chí Playboy tại Đức. Đến năm 1975, xe được đưa vào bộ sưu tập tư nhân của Mercedes-Benz.

Trong nhiều năm tiếp theo, Wagen 33 được trưng bày tại các bảo tàng và triển lãm ở châu Âu, trong đó có Bảo tàng Khoa học London (Anh). Năm 2024, Mercedes-Benz Classic tiến hành phục chế chiếc xe trước khi đưa sang Mỹ tham dự sự kiện Pebble Beach Concours d'Elegance.

Đến tháng 7/2025, mẫu xe nguyên mẫu này tiếp tục thu hút sự chú ý khi được tay đua F1 George Russell cầm lái đến chặng đua Grand Prix Anh. Sau hơn nửa thế kỷ, xe mới chỉ di chuyển tổng cộng 15.389 dặm (khoảng 24.766 km).

Về vận hành, C 111 sử dụng động cơ Wankel 4 rotor dung tích 2.4L, sản sinh công suất 345 mã lực tại 7.700 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 392 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số sàn 5 cấp và hệ dẫn động cầu sau.

Theo thông số được công bố khi xe còn mới, C 111 có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,8 giây. Đây là những thông số đáng chú ý đối với một mẫu xe nguyên mẫu được phát triển từ đầu thập niên 1970.

Một điểm đáng chú ý khác là người mua chiếc Wagen 33 sẽ không phải lo ngại Mercedes-Benz tiếp tục đưa những chiếc C 111 còn lại ra thị trường. Theo RM Sotheby's, hãng xe Đức đã ký thỏa thuận cam kết không bán thêm bất kỳ chiếc C 111 nào trong ít nhất 25 năm tới. Điều này đồng nghĩa 12 chiếc còn lại vẫn sẽ được giữ trong bộ sưu tập của Mercedes-Benz trong khoảng thời gian trên.

Theo Carscoops

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